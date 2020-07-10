У ЗСУ вистачає боєприпасів для ведення бойових дій на Донбасі, - Наєв

Попри відсутність власного патронного виробництва українські військові достатньо забезпечені більшістю необхідних для ведення бойових дій на Донбасі боєприпасів.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" розповів командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він зазначив, що питання забезпечення набоями стосується як операції Об'єднаних Сил на території Донецької та Луганської областей, так і угруповання військ, яке діє на Таврійському напрямку.

"Що стосується набоїв до стрілецької зброї, цих набоїв нам вистачить на багато часу. Що стосується артилерійських боєприпасів, їх також вистачає, як до танків, так і до бойових машин піхоти", - запевнив Наєв.

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Водночас окремі боєприпаси, за його словами, вважаються дефіцитними, оскільки їхня кількість не відповідає потребам військових для ведення поточних бойових дій на Донбасі.

"Таке дійсно є. Але відповідні закупівлі Міністерством оборони України здійснюються у відповідних партнерів і такі постачаються, - зазначив командувач ООС. - Я не фахівець Міноборони України, я знаю як командувач, який здійснює управління застосуванням, що для ведення бойових дій вистачає. Я відповідаю за свої слова".