У ЗСУ вистачає боєприпасів для ведення бойових дій на Донбасі, - Наєв
Попри відсутність власного патронного виробництва українські військові достатньо забезпечені більшістю необхідних для ведення бойових дій на Донбасі боєприпасів.
Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" розповів командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Він зазначив, що питання забезпечення набоями стосується як операції Об'єднаних Сил на території Донецької та Луганської областей, так і угруповання військ, яке діє на Таврійському напрямку.
"Що стосується набоїв до стрілецької зброї, цих набоїв нам вистачить на багато часу. Що стосується артилерійських боєприпасів, їх також вистачає, як до танків, так і до бойових машин піхоти", - запевнив Наєв.
Водночас окремі боєприпаси, за його словами, вважаються дефіцитними, оскільки їхня кількість не відповідає потребам військових для ведення поточних бойових дій на Донбасі.
"Таке дійсно є. Але відповідні закупівлі Міністерством оборони України здійснюються у відповідних партнерів і такі постачаються, - зазначив командувач ООС. - Я не фахівець Міноборони України, я знаю як командувач, який здійснює управління застосуванням, що для ведення бойових дій вистачає. Я відповідаю за свої слова".
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Зокрема, для виробництва та збирання ***********, мають бути проведені роботи з будівництва (реконструкції) на одному з військових арсеналів, також буде закуплене та відремонтоване спеціальне арсенальне та технологічне обладнання.
Епопея з будівництвом ************* виробництва триває вже кілька років, зокрема ще в 2017 році амбітні плани https://www.ukrmilitary.com/2017/11/ammunition.html анонсував тодішній заступник МЕРТ Юрій Бровченко , зокрема він повідомляв, що на фондах Міноборони планується виробляти патрони від 5,45 мм до 14,5 мм. А у 2019 році вже ексзаступника міністра https://www.ukrmilitary.com/2019/10/amm.html Юрія Бровченка заарештували за привласнення коштів витрачених на фіктивне придбання ліній виробництва арт***********.
Примітно, що ще раніше - 1998-2002 рр, з мобілізаційного резерву України була https://www.ukrmilitary.com/2019/06/tsk-dodatok7.html незаконно вилучена технологічна лінія для виробництва патронів , з верстатів та обладнання були зняті розпізнавальні клейма (збиті, зрізані чи спиляні: номера, інформація про виробника, країну походження, рік виготовлення, тощо), зняті з обліку та експортовані до Іраку.
Обладнання використали для оснащення нового цеху на околицях Багдаду. За інформацією оприлюдненою Тимчасово-слідчою комісією Верховної Ради, для монтажу та налагодження виробничої лінії до Іраку протягом декількох років виїжджали біля трьох десятків працівників ДП «Луганський верстатобудівельний завод» (працівників звільняли з роботи (після повернення поновляли); оформляли закордонні паспорти та візи для поїздок до Сирії або Йорданії; після прибуття у пункти призначення організовувалася їх доставка до Іраку, де вони працювали за винагороду у розмірі 1200 доларів США на місяць протягом декількох років).
Про наступний вкрадений патронний завод ми дізналися цього року - коли СБУ повідомило, що відкрита в грудні 2018 року міністром внутрішніх справ арсеном Аваковим на КНВО і «Форт» МВС України https://www.ukrmilitary.com/2020/03/zavod-fake.html лінія з виробництва пістолетних патронів 9х18 та 9х19-мм Luger виявилася фейком - черговою аферою. Замість ********* обладнання були закуплені сторічні верстати на 1,7 млн дол, що виявилися металобрухтом, який в результаті не використовувався.
З позитиву можна згадати, що в 2019 році стало відомо про запуск https://www.ukrmilitary.com/2019/09/zbroyar-308-win.html виробництва набоїв 7,62×51 мм НАТО приватною компанією - «Зброяр», які вже пройшли випробування та закуповуються Збройними Силами України для нових вітчизняних гвинтівок, які також надходять на озброєння (торік отримано близько 600 снайперських гвинтівок https://www.ukrmilitary.com/2018/01/ukrainian-sniper-rifle-ur10.html UAR-10 та UAR-008).
Наприкінці 2019 року також з'явилася інформація щодо планів будівництва https://www.ukrmilitary.com/2019/12/ammo-plant.html чергового патронного заводу (на 300 робочих місць) приватним інвестором на території індустріального парку «Павлоград», що на Січеславщині.
І на останок - вже третій рік «будує» свій патронний завод Міністерство оборони, з якого ми й почали нашу розповідь.
А доти «триває будівництво» армія використовує залишки радянських запасів та закуповує дефіцитну номенклатуру *********** за кордоном.
Примітно, що цьогоріч, https://www.ukrmilitary.com/2020/02/doz-zatv.html при затвердженні ДОЗу , Державну цільову програму створення та освоєння виробництва *********** та продуктів спеціальної хімії на період до 2021 року, продовжили до 2024 року. Чи означає це, що ми так й не побачимо виробництва стрілецьких *********** ще кілька років? Чи все ж є надія на хоча б на Міністерство оборони?
"Найближчим часом на потужностях одного з приватних підприємств буде закладатися патронний завод, на якому вироблятимуть патрони калібру від 5,45 до 14,5 мм", - про це в інтерв'ю http://delo.ua/ Delo.UA повідомив заступник міністра економрозвитку і торгівлі Юрій Бровченко.
На заводі будуть виготовлятися патрони як натівських калібрів так і вітчізняних. Для виготовлення різних калібрів патронів потрібно лише змінити обладнання, що штампує гільзи. Це дозволяє одному верстату виробляти гільзи всіх калібрів.
Планується, що випуск патронів на цьому заводі почнеться через рік.
Спочатку патрони будуть на 60-70% складатися з імпортних матеріалів: постачальники обладнання хотіли, щоб перші партії проводилися на їхніх матеріалах. Але потім відбудеться заміщення на вітчизняні компоненти і сировину.
У липні 2015 року на закритому засіданні в штаб-квартирі НАТО обговорювалося питання будівництва в Україні нового патронного заводу. На даний час НАТО обирає серед країн-партнерів компанію, яка збудує такий завод.А тим часом приватний інвестор розпочне будівництво нового патронного заводу на 300 робочих місць навесні наступного року на території індустріального парку «Павлоград», що на Січеславщині. Про це повідомив директор інвестиційно-інноваційного центру Дніпропетровської ОДА Олександр Коломійцев.
а щоб трохи остудити гарячі патріотичні голови, то він на стратегічних складах взірвав 90% реактивних снарядів і 70% звичайних
тепер, оскільки воювати дійсно нічим, мінському договорняку не стало алтернативи
Розповісте нам, як і чим воювали хлопці на фронті, чим харчувались і що одягали 5 років? І чому з приходом вашого презЕдента зеленського, перестали стріляти та зупинили реформу харчування? Потім розповісте про те, що вас не влаштовує в "мінських". І чи не плутаєте ви їх з "формулою штайнмаєра- фуйла-зеленського"?
А что по вашему, кретины, должен был сказать командующий по телевизору во время войны?
Показать карту, где крестиком помечено место производства снарядов?