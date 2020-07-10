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Новости Агрессия России против Украины
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В Украине продолжается мощная российская информационная агрессия, - Данилов

В Украине продолжается мощная российская информационная агрессия, - Данилов

События последних дней свидетельствуют, что в Украине идет мощная информационная война со стороны Российской Федерации.

Об этом заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Право на власть" на 1+1, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас есть информационная война каждый день. И то, что мы сегодня наблюдаем, это один из элементов информационных войн, которые продолжаются в мире. Они очень мощные, и много людей на них не обращают внимание, но эти процессы внутри нашей страны. У нас очень мощная информационная российская агрессия внутри страны. И это очень сложно остановить, потому что свободное общество, свободный интернет, свободные мессенджеры и каналы, которые каждый день появляются, ну, их физически невозможно закрыть", - заявил Данилов.

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"Когда появляется та или иная информация, ее начинают раздувать, делая из мухи слона... А на то, что днем ранее это была муха, уже никто не обращает внимания", - отметил он.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) дезинформация (344) пропаганда (3687) россия (95725) СНБО (4436)


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Топ комментарии
+47
Закрий медведчуківські канали.
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10.07.2020 08:29
+18
Правильно требует. Отмазывать оккупанта и обвинять ВСУ может только враг Украины.
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10.07.2020 08:57
+17
Даже по Цензору видно. Столько шнырей под прокси, особенно немецким. А уж если новость связана с Порошенко - прямо аншлаг
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10.07.2020 09:22
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Невозможно?
Сажать надо! Имущество национализировать! Все возможно!
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10.07.2020 09:46 Ответить
В Украине просто нет украинской власти. То прозападная, то пророссийская, то еще хз какая, но не украинская. Да и откуда ей взяться..., пока вот ищем,- партократ-директор-бухгалтер- гопник-клоун... Если дотянем, пока вырастут настоящие украиские полтитики, значит будет страна Украина, а нет, - ну думаю название нам оставят.
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10.07.2020 09:47 Ответить
Все возможно, не писти зебил!!!
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10.07.2020 09:47 Ответить
Є кому дякувати!!!
В Україні триває потужна російська інформаційна агресія, - Данілов - Цензор.НЕТ 8530
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10.07.2020 09:48 Ответить
вылез пенс, Жулькина прокладка, и постит фотки с руских сайтов. скучно дедушке.
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10.07.2020 09:55 Ответить
пнх агент фсб!!!
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10.07.2020 22:59 Ответить
Якщо презік ні риба ні м'ясо, в проросійські ігри грає то що має бути в країні
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10.07.2020 09:58 Ответить
А який презік і риба і м'ясо? Не той що включив до ТКГ кума ***** трупачука?
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10.07.2020 11:17 Ответить
Насправді все можливо якщо є бажання. Не така в Україні демократія щоб не могли. Якщо журналіста чи активіста бандюки за правду можуть вбити, то яки проблеми рашиста прижати. Потрібня внутрішня національна пропаганда. Просто вже немає майже людей активних - мбагато продуктивних дюдей поїхали в інші країни. подалі від бандитів та жлобні.
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10.07.2020 10:00 Ответить
У демократичному сусnільстві діє nлюралізм думок.....
Однак якщо медіаnродукт містить антидержавну nозицію, заклики до насильства, гендерної нерівності, дискримінації .....то суд має nраво накласти штраф на власника медіаресурсу, зобов"язати сnростувати - визнати масмедіа що nродукт некоректний.
Документи до суду готує державна інсnекція радіомовлення і телевізійного nоказу.
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10.07.2020 10:15 Ответить
А вообще, я скажу, что Данилов лучше чем Дебилов
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10.07.2020 10:49 Ответить
Влада і надалі продовжує людей рахувати за бидло. Один заграє з промосковськими і руйнує закон про мову, а інший с проукраїнськими і "нападає" на москалів. А самі тихенько, разом, цілоспрямовано руйнують інтитути влади і саму Україну. Їм головне рейтинг і тримати при собі і тих і тих, а що економіка вже здихає - нуль!
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10.07.2020 10:55 Ответить
Предпенсионеры и пенсионеры в основном смотрят ТВ,а там Медведчук и остальные пидооасы льют грязь на Украину,а они самые активные избиратели.
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10.07.2020 11:05 Ответить
помиляєтесь.
ці канали дивиться в основному тільки смердюча кацапня, тимчасовно мешкаюча в Україні.
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10.07.2020 11:40 Ответить
Взагалі, дуже цікава заява Данилова.
Заяв від керівництва України з приводу потужної інформаційної війни фашистської росії проти України - приблизно, за пару місяців, дві заяви це точно.
Раніш, взагалі це не обговорювалося.
Про те, що Медведчук фінансується з фашистської росії - за півроку вже друга заява Зеленського.

Я вбачаю тенденцію. Тенденцію к закриттю інформаційного простора України від фашистської росії, тенденцію к закриттю кордонів з фашистською росією і арешт Медведчука.

Завжди перед діями йде інформаційна атака.
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10.07.2020 11:38 Ответить
Ну да..."Прямой" хотят закрыть...
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10.07.2020 18:26 Ответить
і що зробило РНБО, щоб заткнути канали мертвечука,
або аваківаського собаку шарія,
або "какаяразніцу" ?
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10.07.2020 12:49 Ответить
больше нужно меРтвечуку давать скупать телеканалы и держать этого полицаевского Выродка на свободе в месте с его потаскухой марченко и недобитую рЫговскую Крысу шуфрича ставить в комиссию по свободе слова, а вообще чего ожидать от малоПИД...роского , тупого, сцикливого, брехливого, сидящего на поводке у бени и ермака нарко Дэбила!!!!
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10.07.2020 12:53 Ответить
Надо не ныть, господин Данилов, а действовать наступательно! Кстати, обращаться к боевикам, к армии РФ: вас втягивают в преступление, а Украина воюет за свою землю и за независимость.
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10.07.2020 12:53 Ответить
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