В Украине продолжается мощная российская информационная агрессия, - Данилов

События последних дней свидетельствуют, что в Украине идет мощная информационная война со стороны Российской Федерации.

Об этом заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Право на власть" на 1+1, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас есть информационная война каждый день. И то, что мы сегодня наблюдаем, это один из элементов информационных войн, которые продолжаются в мире. Они очень мощные, и много людей на них не обращают внимание, но эти процессы внутри нашей страны. У нас очень мощная информационная российская агрессия внутри страны. И это очень сложно остановить, потому что свободное общество, свободный интернет, свободные мессенджеры и каналы, которые каждый день появляются, ну, их физически невозможно закрыть", - заявил Данилов.

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"Когда появляется та или иная информация, ее начинают раздувать, делая из мухи слона... А на то, что днем ранее это была муха, уже никто не обращает внимания", - отметил он.