В Украине продолжается мощная российская информационная агрессия, - Данилов
События последних дней свидетельствуют, что в Украине идет мощная информационная война со стороны Российской Федерации.
Об этом заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Право на власть" на 1+1, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У нас есть информационная война каждый день. И то, что мы сегодня наблюдаем, это один из элементов информационных войн, которые продолжаются в мире. Они очень мощные, и много людей на них не обращают внимание, но эти процессы внутри нашей страны. У нас очень мощная информационная российская агрессия внутри страны. И это очень сложно остановить, потому что свободное общество, свободный интернет, свободные мессенджеры и каналы, которые каждый день появляются, ну, их физически невозможно закрыть", - заявил Данилов.
"Когда появляется та или иная информация, ее начинают раздувать, делая из мухи слона... А на то, что днем ранее это была муха, уже никто не обращает внимания", - отметил он.
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Сажать надо! Имущество национализировать! Все возможно!
Однак якщо медіаnродукт містить антидержавну nозицію, заклики до насильства, гендерної нерівності, дискримінації .....то суд має nраво накласти штраф на власника медіаресурсу, зобов"язати сnростувати - визнати масмедіа що nродукт некоректний.
Документи до суду готує державна інсnекція радіомовлення і телевізійного nоказу.
ці канали дивиться в основному тільки смердюча кацапня, тимчасовно мешкаюча в Україні.
Заяв від керівництва України з приводу потужної інформаційної війни фашистської росії проти України - приблизно, за пару місяців, дві заяви це точно.
Раніш, взагалі це не обговорювалося.
Про те, що Медведчук фінансується з фашистської росії - за півроку вже друга заява Зеленського.
Я вбачаю тенденцію. Тенденцію к закриттю інформаційного простора України від фашистської росії, тенденцію к закриттю кордонів з фашистською росією і арешт Медведчука.
Завжди перед діями йде інформаційна атака.
або аваківаського собаку шарія,
або "какаяразніцу" ?