В Україні триває потужна російська інформаційна агресія, - Данілов
Події останніх днів свідчать, що в Україні триває потужна інформаційна війна з боку Російської Федерації.
Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У нас є інформаційна війна щодня. І те, що ми сьогодні спостерігаємо, це один з елементів інформаційних війн, які тривають у світі. Вони ідуть дуже потужні, і багато людей на них не звертають уваги, але ці процеси є всередині нашої країни. У нас дуже потужна інформаційна російська агресія всередині країни. І це дуже складно зупинити, тому що вільне суспільство, вільний інтернет, вільні месенджери та канали, які щодня з’являються, ну, їх фізично неможливо закрити", - заявив Данілов.
"Коли з'являється та чи інша інформація, її починають роздувати, роблячи з мухи слона.. А на те, що днем раніше це була муха, вже ніхто не звертає уваги", - зазначив він.
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Сажать надо! Имущество национализировать! Все возможно!
Однак якщо медіаnродукт містить антидержавну nозицію, заклики до насильства, гендерної нерівності, дискримінації .....то суд має nраво накласти штраф на власника медіаресурсу, зобов"язати сnростувати - визнати масмедіа що nродукт некоректний.
Документи до суду готує державна інсnекція радіомовлення і телевізійного nоказу.
ці канали дивиться в основному тільки смердюча кацапня, тимчасовно мешкаюча в Україні.
Заяв від керівництва України з приводу потужної інформаційної війни фашистської росії проти України - приблизно, за пару місяців, дві заяви це точно.
Раніш, взагалі це не обговорювалося.
Про те, що Медведчук фінансується з фашистської росії - за півроку вже друга заява Зеленського.
Я вбачаю тенденцію. Тенденцію к закриттю інформаційного простора України від фашистської росії, тенденцію к закриттю кордонів з фашистською росією і арешт Медведчука.
Завжди перед діями йде інформаційна атака.
або аваківаського собаку шарія,
або "какаяразніцу" ?