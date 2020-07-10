В Україні триває потужна російська інформаційна агресія, - Данілов

Події останніх днів свідчать, що в Україні триває потужна інформаційна війна з боку Російської Федерації.

Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас є інформаційна війна щодня. І те, що ми сьогодні спостерігаємо, це один з елементів інформаційних війн, які тривають у світі. Вони ідуть дуже потужні, і багато людей на них не звертають уваги, але ці процеси є всередині нашої країни. У нас дуже потужна інформаційна російська агресія всередині країни. І це дуже складно зупинити, тому що вільне суспільство, вільний інтернет, вільні месенджери та канали, які щодня з’являються, ну, їх фізично неможливо закрити", - заявив Данілов.

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"Коли з'являється та чи інша інформація, її починають роздувати, роблячи з мухи слона.. А на те, що днем ​​раніше це була муха, вже ніхто не звертає уваги", - зазначив він.