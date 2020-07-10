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Новини Агресія Росії проти України
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В Україні триває потужна російська інформаційна агресія, - Данілов

В Україні триває потужна російська інформаційна агресія, - Данілов

Події останніх днів свідчать, що в Україні триває потужна інформаційна війна з боку Російської Федерації.

Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас є інформаційна війна щодня. І те, що ми сьогодні спостерігаємо, це один з елементів інформаційних війн, які тривають у світі. Вони ідуть дуже потужні, і багато людей на них не звертають уваги, але ці процеси є всередині нашої країни. У нас дуже потужна інформаційна російська агресія всередині країни. І це дуже складно зупинити, тому що вільне суспільство, вільний інтернет, вільні месенджери та канали, які щодня з’являються, ну, їх фізично неможливо закрити", - заявив Данілов.

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"Коли з'являється та чи інша інформація, її починають роздувати, роблячи з мухи слона.. А на те, що днем ​​раніше це була муха, вже ніхто не звертає уваги", - зазначив він.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) дезінформація (343) пропаганда (2814) росія (65459) РНБО (2286)


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Топ коментарі
+47
Закрий медведчуківські канали.
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10.07.2020 08:29
+18
Правильно требует. Отмазывать оккупанта и обвинять ВСУ может только враг Украины.
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10.07.2020 08:57
+17
Даже по Цензору видно. Столько шнырей под прокси, особенно немецким. А уж если новость связана с Порошенко - прямо аншлаг
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10.07.2020 09:22
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Невозможно?
Сажать надо! Имущество национализировать! Все возможно!
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10.07.2020 09:46 Відповісти
В Украине просто нет украинской власти. То прозападная, то пророссийская, то еще хз какая, но не украинская. Да и откуда ей взяться..., пока вот ищем,- партократ-директор-бухгалтер- гопник-клоун... Если дотянем, пока вырастут настоящие украиские полтитики, значит будет страна Украина, а нет, - ну думаю название нам оставят.
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10.07.2020 09:47 Відповісти
Все возможно, не писти зебил!!!
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10.07.2020 09:47 Відповісти
Є кому дякувати!!!
В Україні триває потужна російська інформаційна агресія, - Данілов - Цензор.НЕТ 8530
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10.07.2020 09:48 Відповісти
вылез пенс, Жулькина прокладка, и постит фотки с руских сайтов. скучно дедушке.
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10.07.2020 09:55 Відповісти
пнх агент фсб!!!
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10.07.2020 22:59 Відповісти
Якщо презік ні риба ні м'ясо, в проросійські ігри грає то що має бути в країні
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10.07.2020 09:58 Відповісти
А який презік і риба і м'ясо? Не той що включив до ТКГ кума ***** трупачука?
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10.07.2020 11:17 Відповісти
Насправді все можливо якщо є бажання. Не така в Україні демократія щоб не могли. Якщо журналіста чи активіста бандюки за правду можуть вбити, то яки проблеми рашиста прижати. Потрібня внутрішня національна пропаганда. Просто вже немає майже людей активних - мбагато продуктивних дюдей поїхали в інші країни. подалі від бандитів та жлобні.
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10.07.2020 10:00 Відповісти
У демократичному сусnільстві діє nлюралізм думок.....
Однак якщо медіаnродукт містить антидержавну nозицію, заклики до насильства, гендерної нерівності, дискримінації .....то суд має nраво накласти штраф на власника медіаресурсу, зобов"язати сnростувати - визнати масмедіа що nродукт некоректний.
Документи до суду готує державна інсnекція радіомовлення і телевізійного nоказу.
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10.07.2020 10:15 Відповісти
А вообще, я скажу, что Данилов лучше чем Дебилов
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10.07.2020 10:49 Відповісти
Влада і надалі продовжує людей рахувати за бидло. Один заграє з промосковськими і руйнує закон про мову, а інший с проукраїнськими і "нападає" на москалів. А самі тихенько, разом, цілоспрямовано руйнують інтитути влади і саму Україну. Їм головне рейтинг і тримати при собі і тих і тих, а що економіка вже здихає - нуль!
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10.07.2020 10:55 Відповісти
Предпенсионеры и пенсионеры в основном смотрят ТВ,а там Медведчук и остальные пидооасы льют грязь на Украину,а они самые активные избиратели.
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10.07.2020 11:05 Відповісти
помиляєтесь.
ці канали дивиться в основному тільки смердюча кацапня, тимчасовно мешкаюча в Україні.
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10.07.2020 11:40 Відповісти
Взагалі, дуже цікава заява Данилова.
Заяв від керівництва України з приводу потужної інформаційної війни фашистської росії проти України - приблизно, за пару місяців, дві заяви це точно.
Раніш, взагалі це не обговорювалося.
Про те, що Медведчук фінансується з фашистської росії - за півроку вже друга заява Зеленського.

Я вбачаю тенденцію. Тенденцію к закриттю інформаційного простора України від фашистської росії, тенденцію к закриттю кордонів з фашистською росією і арешт Медведчука.

Завжди перед діями йде інформаційна атака.
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10.07.2020 11:38 Відповісти
Ну да..."Прямой" хотят закрыть...
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10.07.2020 18:26 Відповісти
і що зробило РНБО, щоб заткнути канали мертвечука,
або аваківаського собаку шарія,
або "какаяразніцу" ?
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10.07.2020 12:49 Відповісти
больше нужно меРтвечуку давать скупать телеканалы и держать этого полицаевского Выродка на свободе в месте с его потаскухой марченко и недобитую рЫговскую Крысу шуфрича ставить в комиссию по свободе слова, а вообще чего ожидать от малоПИД...роского , тупого, сцикливого, брехливого, сидящего на поводке у бени и ермака нарко Дэбила!!!!
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10.07.2020 12:53 Відповісти
Надо не ныть, господин Данилов, а действовать наступательно! Кстати, обращаться к боевикам, к армии РФ: вас втягивают в преступление, а Украина воюет за свою землю и за независимость.
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10.07.2020 12:53 Відповісти
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