Паводки на Западной Украине: один населенный пункт в Черновицкой области остается подтопленным, - ГСЧС

По состоянию на утро пятницы, 10 июля, остается подтопленным один населенный пункт в Черновицкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7.00 10 июля на территории западных областей остаются подтопленными один (было 349) населенный пункт в Черновицкой области, два (было 7 тыс. 225) подвала в Ивано-Франковской области, четыре (было 22 тыс. 182) приусадебные участки в Черновицкой области", - говорится в сообщении.

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Кроме того, разрушены 202,4 км (было 278,2 км) автодорог (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4) и 95 (было 95) мостов (Ивано-Франковская (93), Львовская (1) и Черновицкая (1 ) и повреждены 549 км автодорог (было 654 км) и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,6 км дорог и 198 мостов) и Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) областях.

Силами ГСЧС с начала проведения работ спасли 478 человек, эвакуировали 721 человека, отселили 1 тыс. 324 человека и перевезли через подтопленные участки дорог 2 тыс. 565 человек.

"В течение суток откачано 4 тыс. 400 куб. м воды", - добавили в ГСЧС.

Всего к работам привлечено 230 человек и 93 единицы техники, из них от ГСЧС 159 человек личного состав и 65 единиц техники (из них два ведомственные вертолета).

Как сообщалось, интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. На Прикарпатье в результате стихии погибли 4 человека. В общем из-за непогоды пострадали более 250 населенных пунктов в пяти областях. Были подтоплены 7,5 тыс. жилых домов, разрушены дороги и мосты.