Паводки на Західній Україні: один населений пункт у Чернівецькій області залишається підтопленим, - ДСНС

Станом на ранок п'ятниці, 10 липня, залишається підтопленим один населений пункт у Чернівецькій області.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7:00 10 липня на території західних областей залишається підтопленим один (було 349) населений пункт у Чернівецькій області; два (було 7 тис. 225) підвали в Івано-Франківській області; чотири (було 22 тис. 182) присадибні ділянки у Чернівецькій області", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зруйновано 202,4 км (було 278,2 км) автодоріг (Івано-Франківська (201), Чернівецька (1,4) та 95 (було 95) мостів (Івано-Франківська (93), Львівська (1) та Чернівецька (1) та пошкоджено 549 км автодоріг (було 654 км) та 213 мостів (було 266) в Івано-Франківській (507,6 км доріг та 198 мостів) і Чернівецькій (40,9 км автодоріг та 15 мостів) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потерпілим від повені в Івано-Франківській області почали нараховувати допомогу, - ОДА

Силами ДСНС з початку проведення робіт врятовано 478 осіб, евакуйовано 721 особу, відселено 1 тис. 324 особи та перевезено через підтоплені ділянки доріг 2 тис. 565 осіб.

"Протягом доби відкачано 4 тис. 400 м3 води", - додали в ДСНС.

Всього до робіт залучено 230 осіб та 93 од. техніки, з них від ДСНС 159 рятувальників о/с та 65 од. техніки (з них 2 відомчі гелікоптери).

Як повідомлялося, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення повеневої обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. На Прикарпатті внаслідок стихії загинули 4 людини. Загалом через негоду постраждали понад 250 населених пунктів у п'яти областях. Підтоплено 7,5 тис. житлових будинків, зруйновано дороги і мости.