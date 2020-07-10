Кабмин в ближайшие два года перезапустит украинскую промышленность, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что правительству удастся в ближайшие 2 года перезапустить украинскую промышленность.

Об этом он написал в Facebook, комментируя, в частности, подписание госпредприятием "Южмаш" контракта с южнокорейской фирмой Caris на производство 5 тысяч электроавтобусов, передает Цензор.НЕТ.

"Поддержка украинского производителя, индустриальные парки, доступное кредитование и еще много других шагов нашего правительства помогут в ближайшие 2 года перезапустить украинскую промышленность", - подчеркнул Шмыгаль.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Украине успешно испытали жидкостный двигатель верхней ступени ракеты-носителя РД861К, - Госкосмос. ВИДЕО

Он отметил, что гордится такими предприятия, как Южмаш. "Производить продукцию с добавленной стоимостью, а не экспортировать сырье. Это экономическая модель, которую наше правительство хочет развивать в Украине, и мы это закладываем как одну из главных целей в наши экономические программы", - подчеркнул Премьер-министр.

Отметим, Южный машиностроительный завод имени Макарова 10 июля проинформировал о договоренности с южнокорейской компанией Caris совместно производить электробусы. Предусмотрено, что Южмаш и Caris изготовят 5000 электробусов и 7800 зарядных станций. Общая сумма контракта - 23 млрд гривен со сроками производства до 2023 года.