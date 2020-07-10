РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11128 посетителей онлайн
Новости
2 957 63

Кабмин в ближайшие два года перезапустит украинскую промышленность, - Шмыгаль

Кабмин в ближайшие два года перезапустит украинскую промышленность, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что правительству удастся в ближайшие 2 года перезапустить украинскую промышленность.

Об этом он написал в Facebook, комментируя, в частности, подписание госпредприятием "Южмаш" контракта с южнокорейской фирмой Caris на производство 5 тысяч электроавтобусов, передает Цензор.НЕТ.

"Поддержка украинского производителя, индустриальные парки, доступное кредитование и еще много других шагов нашего правительства помогут в ближайшие 2 года перезапустить украинскую промышленность", - подчеркнул Шмыгаль.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Украине успешно испытали жидкостный двигатель верхней ступени ракеты-носителя РД861К, - Госкосмос. ВИДЕО

Он отметил, что гордится такими предприятия, как Южмаш. "Производить продукцию с добавленной стоимостью, а не экспортировать сырье. Это экономическая модель, которую наше правительство хочет развивать в Украине, и мы это закладываем как одну из главных целей в наши экономические программы", - подчеркнул Премьер-министр.

Отметим, Южный машиностроительный завод имени Макарова 10 июля проинформировал о договоренности с южнокорейской компанией Caris совместно производить электробусы. Предусмотрено, что Южмаш и Caris изготовят 5000 электробусов и 7800 зарядных станций. Общая сумма контракта - 23 млрд гривен со сроками производства до 2023 года.

Кабмин в ближайшие два года перезапустит украинскую промышленность, - Шмыгаль 01

Автор: 

Кабмин (14031) промышленность (297) Южмаш (58) Шмыгаль Денис (2713)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+32
Через два года, вас зеленых уже сметут на помойку.
показать весь комментарий
10.07.2020 11:22
+25
Фантазер. Тебе до зимы дотянуть . А украинскую промышленность без зеленых профанов быстрей перезапустят
показать весь комментарий
10.07.2020 11:22
+20
Это- утопия, они ничего неспособны перезапустить, только разрушать и останавливать
показать весь комментарий
10.07.2020 11:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чёта ржу.
показать весь комментарий
10.07.2020 11:21 Ответить
Через два года, вас зеленых уже сметут на помойку.
показать весь комментарий
10.07.2020 11:22 Ответить
мне нравится, но навряд ли, сейчас закрывают "Прямой", закроют все опозиционные каналы, потом пойдет лапша о дружбе с рашкой , сокращают армию и будет царь
показать весь комментарий
10.07.2020 11:29 Ответить
А мы для чего?
Революции делает активное меньшинство.
А пассивное большинство (73) один хер останется на диване.
Конечно, немного мутит от того, шо каждый раз после революции страна начинает скатываться в различные оттенки совка, ну та шо ж, такая наша доля.

Стус в атмосфере полной безнадеги отстаивал свои идеалы.
У нас шансов все же больше.
Так шо, старые шины лично я не утилизировал.
Сложил аккуратненько в гараже в стопочку.
Нехай лежат. Пока.
показать весь комментарий
10.07.2020 11:58 Ответить
Это- утопия, они ничего неспособны перезапустить, только разрушать и останавливать
показать весь комментарий
10.07.2020 11:22 Ответить
Фантазер. Тебе до зимы дотянуть . А украинскую промышленность без зеленых профанов быстрей перезапустят
показать весь комментарий
10.07.2020 11:22 Ответить
перезапустить - это остановить и запустить снова. а нахрена останавливать?
цуко... понавыбирали идиотов.
показать весь комментарий
10.07.2020 11:22 Ответить
За 2 года она остановится и ее начнут перезапускать - что тут непонятного-то?
показать весь комментарий
10.07.2020 12:03 Ответить
Столько у нас в правительстве не живут...оптимист ты наш...😃
показать весь комментарий
10.07.2020 11:23 Ответить
ну это типа молитвы или наговора такого...
мол если буду говорить о будущем, то не снимут меня прямо завтра, а после ухода Зе не отдадут под суд...
жалко его чет стало..
показать весь комментарий
10.07.2020 11:27 Ответить
А вот нас они не пожалеют, опуская гривню, поднимая тарифы, разваливая все вокруг.
показать весь комментарий
10.07.2020 12:02 Ответить
все..
жалость прошла..
Спасибо..
показать весь комментарий
10.07.2020 12:03 Ответить
Выполняются требования МВФ, разве непонятно?
показать весь комментарий
10.07.2020 13:11 Ответить
Один про пятилетку с 40% говорил, но не помогло.
показать весь комментарий
10.07.2020 12:04 Ответить
Да хоть не угробте то что есть
показать весь комментарий
10.07.2020 11:23 Ответить
Разве ещё что-то есть?
показать весь комментарий
10.07.2020 13:12 Ответить
Кажется, что-то подобное говорили про ЗАЗ
показать весь комментарий
10.07.2020 11:25 Ответить
Шмыгаль такой абсолютный идиот, как и зеленский.
показать весь комментарий
10.07.2020 11:28 Ответить
Он что, правда, надеется остаться премьером еще 2 года?
Да максимум к осени следующего, вас вынесут вперед ластами.
показать весь комментарий
10.07.2020 11:29 Ответить
А на*ера вы ее останавливали год назад, уроды?
показать весь комментарий
10.07.2020 11:31 Ответить
трындец остаткам нашей промышленности . она этого зеленого турбо-перезапуска не переживет
показать весь комментарий
10.07.2020 11:31 Ответить
Кабмин в ближайшие два года перезапустит украинскую промышленность, - Шмыгаль
--------------------------
Украинская промышленность ближайшие два года перезапустит Кабмин , - Шмыгаль
показать весь комментарий
10.07.2020 11:31 Ответить
500 000 рабочих мест уже створил ???????????????
вешаешь лапшу дальше ???????????
оптимистичный идиот ...
показать весь комментарий
10.07.2020 11:33 Ответить
Шмига, для вашого Кабміну два роки - то вічність. У найближчі два місяці ваш Зєля ппмпзасусьить ваш кабмін. 😁
показать весь комментарий
10.07.2020 11:34 Ответить
ГОНЧАРЕНКО, [09.07.20 15:11]
Висновки Рахункової палати про результати аналізу річного звіту по державному бюджету України за 2019 рік
Із найцікавішого:
⚡️ Промисловість, що є найбільшою складовою реального сектору економіки, перебувала в рецесії. У звітному періоді зменшилися обсяги постачання електроенергії, газу, пари і кондиційованого повітря та продукції добувної промисловості. Зокрема, одним із чинників зазначеного став імпорт електроенергії, вартісний обсяг якого, порівняно з 2018 роком, за даними ДМС, збільшився у 87 разів - до 121 млн дол. США. Найбільше електроенергії імпортовано з Білорусі - 36 відс. загального обсягу імпорту цієї енергії.
⚡️ Урядовий прогноз щодо припливу прямих іноземних інвестицій у 2019 році в сумі 4 - 4,5 млрд дол. США не виконано. Несприятливий інвестиційний клімат у країні не забезпечив умов для припливу прямих іноземних інвестицій в обсягах, необхідних для прискорення зростання економіки в наступних періодах.
Чистий приплив прямих іноземних інвестицій у 2019 році, за даними НБУ, становив 2,4 млрд дол. США. При цьому обсяг приватних грошових переказів, що надійшли в Україну із-за кордону в 2019 році, становив 12 млрд дол. США.
⚡️ Навіть за умов внесення у ІV кварталі змін до Закону щодо зменшення обсягу доходів загального фонду на 20 млрд грн і зростанні з початку року обсягу платежів, що сплачені до державного бюджету і будуть нараховані в наступному звітному періоді, на 30 млрд грн, а також додаткового надходження за рішеннями КМУ у грудні 8,5 млрд грн дивідендів і 4 млрд грн коштів підприємств державного сектору економіки, план доходів державного бюджету не виконано на 38 млрд грн, або 3,7 відсотка.
⚡️ Серед платників найбільша на 1 січня 2020 року податкова заборгованість перед державним бюджетом у ПАТ "Укрнафта" - 16 млрд грн, яка зросла протягом 2019 року на 1,2 млрд грн, або 8,3 відсотка.
⚡️ Витрати на погашення державного боргу становили 345 млрд грн, або 100 відс. плану, однак на чверть більше ніж затверджено у Законі. Порівняно з 2018 роком обсяг державних запозичень збільшився на 139 млрд грн, або 49 відсотків. Як наслідок, частка державних запозичень у загальній сумі надходжень державного бюджету зросла з 23 до 30 відсотків.
показать весь комментарий
10.07.2020 11:35 Ответить
хорошо ,что половина экономики в тени.и лапы правительства туда не дотянутся .так и выживем,на половинке
показать весь комментарий
10.07.2020 11:36 Ответить
вони через регулятора "НБУ" знищать все під корінь.
показать весь комментарий
10.07.2020 13:11 Ответить
не смогут...теневая экономика неубиваема. ее можно свести до минимума,кратковременно.но паростки все равно пробьются
показать весь комментарий
10.07.2020 13:26 Ответить
ви ж самі знаєте що в тіні половина грошей країни,карантин наприклад вдарив по тіні дуже сильно але в стат дані по безробіттю це не потрапить а ось на загальному стані економіки ми це відчуємо з осені.
показать весь комментарий
10.07.2020 13:42 Ответить
подивимось восені
показать весь комментарий
10.07.2020 13:44 Ответить
Какие ещё 2 года? Фамилию ШМЫГАЛЯ никто не вспомнит уже через полгода. Кто-то сейчас помнит про Гончарука? Вокруг главного зеленого тряпичного петрушки - огромная толпа точно таких же клоунов, которые только и умеют врать, выдавать желаемое за действительное, приписывать себе чужие заслуги и т.д. Кстати, обещание привезти 22.03 из Китая 10 млн. тестов ПЛР сначала прозвучало именно от Шмыгаля, а уже потом - от зели... Реально привезли 23.03 всего 50 тысяч таких тестов (т.е., всего 0,5% от обещания - РЕАЛЬНЫЙ РЕКОРД ДЛЯ КНИГИ ГИННЕССА - в отличие от 100тонн груза Эпицентра для "Мрии"). Кто-то из них ответил за свой обман??? Обман на 99,5%! Я не помню, чтобы гивнюкович врал в таких масштабах!
показать весь комментарий
10.07.2020 11:36 Ответить
Дурень думкой багатіє.
показать весь комментарий
10.07.2020 11:37 Ответить
Почему не через пять?
показать весь комментарий
10.07.2020 11:38 Ответить
Зеленогнійні ще два роки?! Оптиміст одначе.
показать весь комментарий
10.07.2020 11:38 Ответить
Шмыгаль прогнозирует рост экономики во втором полугодии

ВТОРНИК, 16 ИЮНЯ 2020, 02:20
показать весь комментарий
10.07.2020 11:38 Ответить
А чи буде що "перезавантажувати", якщо ви ще два роки керувать будете?
показать весь комментарий
10.07.2020 11:39 Ответить
+ 500 тищ робочих мsсць
показать весь комментарий
10.07.2020 11:39 Ответить
Для зеленой шантрапы карантин - единственное спасение, на который они с радостью списывают все свои нынешние, прошлые и будущие ошибки и преступления... Зеленый бардак начался ещё в 2019-ом... Украина просто катилась по инерции, полученной от Пороха...
показать весь комментарий
10.07.2020 11:40 Ответить
Так при Порохе промышленность и добили.
показать весь комментарий
10.07.2020 13:14 Ответить
"Кабмін у найближчі два роки перезапустить українську промисловість, - Шмигаль" - але ти вже цього не застанеш.
показать весь комментарий
10.07.2020 11:43 Ответить
Все! И экономике звездец, зебобики за нее взялись.
показать весь комментарий
10.07.2020 11:44 Ответить
Март, 2020

Новый премьер-министр Денис Шмыгаль назвал три неотложных шаги для улучшения ситуации в промышленном секторе.

Об этом он заявил во время часа вопросов парламента к правительству.

По мнению Шмыгаля, первый шаг - это коммуникация с промышленниками, лоббизм на мировых рынках и создание соответствующих условий в налоговой сфере, сообщает ЕП.

Шмыгаль, это уже сделано, или ты чисто языком почесать любишь?
показать весь комментарий
10.07.2020 11:44 Ответить
И эта шобла которая не смогла сочинение на вольную тему написать ,Програма правительства' Кроме распродаж и займов ничего не умеют.
показать весь комментарий
10.07.2020 11:44 Ответить
Ты бы про два месяца ,мечтал!
показать весь комментарий
10.07.2020 11:45 Ответить
да-да-да.......
Янукович уже перезапускал, начинал со свободной экономической зона Донбасс, потом поехали технопарки, инвестиционные парки, инновационные проекты и прочая нечисть, дающая право избранникам не платить налогов и сборов!
показать весь комментарий
10.07.2020 11:47 Ответить
Это вряд ли...
показать весь комментарий
10.07.2020 11:50 Ответить
Звучит, как угроза.
показать весь комментарий
10.07.2020 11:51 Ответить
Промышленность уже давно запустили.
Дальше некуда!
показать весь комментарий
10.07.2020 11:52 Ответить
Це вже було. Правда в одній казці, в якій Ходжа Насреддін також обіцяв навчити осла говорити.
показать весь комментарий
10.07.2020 12:02 Ответить
а два года, єто не до хрена, за запуск того, что они щас активно разваливают? Или это будет сразу после полмильена рабочих мест?
показать весь комментарий
10.07.2020 12:02 Ответить
Не перезапустят, а опустят промышленность.
показать весь комментарий
10.07.2020 12:03 Ответить
Процесс "перезапуск" состоит из двух шагов - "остановка" и "запуск". Представляю что будет после первого шага. До первого шага уже не далеко, а вот со вторым - вопрос.
показать весь комментарий
10.07.2020 12:12 Ответить
2 роки, а зараз що нема часу??? Звідки ти чудо такі терміни береш, та тобі залишилося максимум пару місяців сидіти в тому кріслі, а ти такі бздури несеш!!!
показать весь комментарий
10.07.2020 12:13 Ответить
...наученная горьким опытом промышленность перекрестилась, и на всякий случай оделась во всё чистое...
показать весь комментарий
10.07.2020 12:15 Ответить
через два года перезапустит
херасе, турборежим затягивается?
а в этом году пока только введение новых налогов и повышение старых?
показать весь комментарий
10.07.2020 12:18 Ответить
ой...хи хи, чи ха ха...ржу не можу...)))
показать весь комментарий
10.07.2020 12:22 Ответить
учитывая скорость прихода пипца, 2 года выглядит как вечность
показать весь комментарий
10.07.2020 12:31 Ответить
Буде тільки гірше!Так як з медреформою вийшло,нова влада скасувала бо не знає як її впроваджувати,лікарні не отримали фінансування по багатьом послугам бо уряд вчасно не затвердив перелік необхідного обладнання для отримання ліцензії від НСЗУ, а відповідно лікарні не змогли підготуватися.
показать весь комментарий
10.07.2020 13:06 Ответить
Украина назначена быть сельхозпридатком запада со скупленной землёй транснациональными корпорациями, поэтому промышленность восстановить Украине не разрешат.
показать весь комментарий
10.07.2020 13:09 Ответить
зараз саме перезапускають ЗТМК!! 900 людей скоротили!! зарплатні борги накопичують!!
показать весь комментарий
10.07.2020 13:19 Ответить
Налогоплательщики, избиратели!!!!)))) Догадайтесь за чей счет будут "поддержка украинских производителей, доступное кредитование и индустриальные парки"?)))

Своим - все (господдержка, дотации, льготы), остальным - налоги, штрафы, преграды...
показать весь комментарий
10.07.2020 14:10 Ответить
Откуда берутся такие авантюристы ?
показать весь комментарий
10.07.2020 14:47 Ответить
Через четыре года здесь будет город сад. Те кто мечтал об этом через месяц умерли от тифа. Мне лично по нраву другая песня.
Никто не даст нам избавленья:Ни бог, ни царь и не герой.Добьёмся мы освобожденьяСвоею собственной рукой.Чтоб вор вернул нам всё, что взял он,Чтоб дух тюрьмы навек пропал,Ковать железо будем с жаром,Пока горяч ещё металл.
показать весь комментарий
10.07.2020 18:06 Ответить
 
 