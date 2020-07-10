Кабмін у найближчі два роки перезапустить українську промисловість, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль впевнений, що уряду вдасться в найближчі 2 роки перезапустити українську промисловість.
Про це він написав у Facebook, коментуючи, зокрема, підписання держпідприємством "Південмаш" контракту з південнокорейською фірмою Caris на виробництво 5 тисяч електроавтобусів, передає Цензор.НЕТ.
"Підтримка українського виробника, індустріальні парки, доступне кредитування і ще багато інших кроків нашого уряду допоможуть у найближчі 2 роки перезапустити українську промисловість", - наголосив Шмигаль.
Він зазначив, що пишається такими підприємствами, як "Південмаш". "Виробляти продукцію з доданою вартістю, а не експортувати сировину. Це економічна модель, яку наш уряд хоче розвивати в Україні, і ми це закладаємо як одну з головних цілей в наші економічні програми", - наголосив прем'єр-міністр.
Зазначимо, Південний машинобудівний завод імені Макарова 10 липня поінформував про домовленість із південнокорейською компанією Caris спільно виготовляти електробуси. Передбачено, що "Південмаш" і Caris виготовлять 5000 електробусів і 7800 зарядних станцій. Загальна сума контракту - 23 млрд гривень з термінами виробництва до 2023 року.
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Революции делает активное меньшинство.
А пассивное большинство (73) один хер останется на диване.
Конечно, немного мутит от того, шо каждый раз после революции страна начинает скатываться в различные оттенки совка, ну та шо ж, такая наша доля.
Стус в атмосфере полной безнадеги отстаивал свои идеалы.
У нас шансов все же больше.
Так шо, старые шины лично я не утилизировал.
Сложил аккуратненько в гараже в стопочку.
Нехай лежат. Пока.
цуко... понавыбирали идиотов.
мол если буду говорить о будущем, то не снимут меня прямо завтра, а после ухода Зе не отдадут под суд...
жалко его чет стало..
жалость прошла..
Спасибо..
Да максимум к осени следующего, вас вынесут вперед ластами.
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Украинская промышленность ближайшие два года перезапустит Кабмин , - Шмыгаль
вешаешь лапшу дальше ???????????
оптимистичный идиот ...
Висновки Рахункової палати про результати аналізу річного звіту по державному бюджету України за 2019 рік
Із найцікавішого:
⚡️ Промисловість, що є найбільшою складовою реального сектору економіки, перебувала в рецесії. У звітному періоді зменшилися обсяги постачання електроенергії, газу, пари і кондиційованого повітря та продукції добувної промисловості. Зокрема, одним із чинників зазначеного став імпорт електроенергії, вартісний обсяг якого, порівняно з 2018 роком, за даними ДМС, збільшився у 87 разів - до 121 млн дол. США. Найбільше електроенергії імпортовано з Білорусі - 36 відс. загального обсягу імпорту цієї енергії.
⚡️ Урядовий прогноз щодо припливу прямих іноземних інвестицій у 2019 році в сумі 4 - 4,5 млрд дол. США не виконано. Несприятливий інвестиційний клімат у країні не забезпечив умов для припливу прямих іноземних інвестицій в обсягах, необхідних для прискорення зростання економіки в наступних періодах.
Чистий приплив прямих іноземних інвестицій у 2019 році, за даними НБУ, становив 2,4 млрд дол. США. При цьому обсяг приватних грошових переказів, що надійшли в Україну із-за кордону в 2019 році, становив 12 млрд дол. США.
⚡️ Навіть за умов внесення у ІV кварталі змін до Закону щодо зменшення обсягу доходів загального фонду на 20 млрд грн і зростанні з початку року обсягу платежів, що сплачені до державного бюджету і будуть нараховані в наступному звітному періоді, на 30 млрд грн, а також додаткового надходження за рішеннями КМУ у грудні 8,5 млрд грн дивідендів і 4 млрд грн коштів підприємств державного сектору економіки, план доходів державного бюджету не виконано на 38 млрд грн, або 3,7 відсотка.
⚡️ Серед платників найбільша на 1 січня 2020 року податкова заборгованість перед державним бюджетом у ПАТ "Укрнафта" - 16 млрд грн, яка зросла протягом 2019 року на 1,2 млрд грн, або 8,3 відсотка.
⚡️ Витрати на погашення державного боргу становили 345 млрд грн, або 100 відс. плану, однак на чверть більше ніж затверджено у Законі. Порівняно з 2018 роком обсяг державних запозичень збільшився на 139 млрд грн, або 49 відсотків. Як наслідок, частка державних запозичень у загальній сумі надходжень державного бюджету зросла з 23 до 30 відсотків.
ВТОРНИК, 16 ИЮНЯ 2020, 02:20
Новый премьер-министр Денис Шмыгаль назвал три неотложных шаги для улучшения ситуации в промышленном секторе.
Об этом он заявил во время часа вопросов парламента к правительству.
По мнению Шмыгаля, первый шаг - это коммуникация с промышленниками, лоббизм на мировых рынках и создание соответствующих условий в налоговой сфере, сообщает ЕП.
Шмыгаль, это уже сделано, или ты чисто языком почесать любишь?
Янукович уже перезапускал, начинал со свободной экономической зона Донбасс, потом поехали технопарки, инвестиционные парки, инновационные проекты и прочая нечисть, дающая право избранникам не платить налогов и сборов!
Дальше некуда!
херасе, турборежим затягивается?
а в этом году пока только введение новых налогов и повышение старых?
Своим - все (господдержка, дотации, льготы), остальным - налоги, штрафы, преграды...
Никто не даст нам избавленья:Ни бог, ни царь и не герой.Добьёмся мы освобожденьяСвоею собственной рукой.Чтоб вор вернул нам всё, что взял он,Чтоб дух тюрьмы навек пропал,Ковать железо будем с жаром,Пока горяч ещё металл.