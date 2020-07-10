Кабмін у найближчі два роки перезапустить українську промисловість, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль впевнений, що уряду вдасться в найближчі 2 роки перезапустити українську промисловість.

Про це він написав у Facebook, коментуючи, зокрема, підписання держпідприємством "Південмаш" контракту з південнокорейською фірмою Caris на виробництво 5 тисяч електроавтобусів, передає Цензор.НЕТ.

"Підтримка українського виробника, індустріальні парки, доступне кредитування і ще багато інших кроків нашого уряду допоможуть у найближчі 2 роки перезапустити українську промисловість", - наголосив Шмигаль.

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Він зазначив, що пишається такими підприємствами, як "Південмаш". "Виробляти продукцію з доданою вартістю, а не експортувати сировину. Це економічна модель, яку наш уряд хоче розвивати в Україні, і ми це закладаємо як одну з головних цілей в наші економічні програми", - наголосив прем'єр-міністр.

Зазначимо, Південний машинобудівний завод імені Макарова 10 липня поінформував про домовленість із південнокорейською компанією Caris спільно виготовляти електробуси. Передбачено, що "Південмаш" і Caris виготовлять 5000 електробусів і 7800 зарядних станцій. Загальна сума контракту - 23 млрд гривень з термінами виробництва до 2023 року.