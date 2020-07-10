На детской площадке в Киеве нашли гранату. ФОТО
В Киеве возле Виноградаря в детской песочнице нашли ржавую гранату. Накануне туда привезли свежий песок.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Facebook-паблика "Киев оперативный".
"В "Варшавском микрорайоне" средь бела дня на детской площадке нашли гранату. По всей видимости, местный ЖКХ с песком в песочницу детям привез. Очень похожа на боевую – Ф1 с запалом 1941 года. Могла взорваться в любой момент. Киев, улица Семьи Кристеров, 20", – говорится в сообщении.
Топ комментарии
+9 Solomon #418722
показать весь комментарий10.07.2020 12:09
+7 Oljik
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+5 Володимир Миколаєць
показать весь комментарий10.07.2020 12:13
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Могла взорваться в любой момент.Источник: https://censor.net/n3207350
ЗА 80 років у землі він згнив.
Власний досвід: 10 років тому знайшов при госпроботах РГД-33. Низ ручки, в якій запал, прогнив і з ручки труха сипалась.
Він відрізняється від гранат, що використовував на службі.
Я "свою" знайдену РГД-33 не розбирав.
Знав би, що така стрьомна, то поводився б ще обережніше.