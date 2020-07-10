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На детской площадке в Киеве нашли гранату. ФОТО

В Киеве возле Виноградаря в детской песочнице нашли ржавую гранату. Накануне туда привезли свежий песок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Facebook-паблика "Киев оперативный".

"В "Варшавском микрорайоне" средь бела дня на детской площадке нашли гранату. По всей видимости, местный ЖКХ с песком в песочницу детям привез. Очень похожа на боевую – Ф1 с запалом 1941 года. Могла взорваться в любой момент. Киев, улица Семьи Кристеров, 20", – говорится в сообщении.

На детской площадке в Киеве нашли гранату 01
На детской площадке в Киеве нашли гранату 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донетчине у пассажира автобуса, следовавшего в Харьков, изъяты гранаты и тротил, - Нацполиция. ФОТО


На детской площадке в Киеве нашли гранату 03

граната (1003) Киев (25593)


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Топ комментарии
+9
Небось песочек от Коли Котлеты?
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10.07.2020 12:09
+7
Думаю, що без нового запалу, який не спрацював - наврядчи. Хоча можна попробувати розрізати автогеном.
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10.07.2020 12:08
+5
Але це не означає, що до такої штуки можна ставитись зневажливо.
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10.07.2020 12:13
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чет сомневаюсь, что бы взорвалась...
Есть спецы на форуме?

Могла взорваться в любой момент.Источник: https://censor.net/n3207350

В детской песочнице в Киеве нашли гранату - Цензор.НЕТ 9679
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10.07.2020 12:02 Ответить
Думаю, що без нового запалу, який не спрацював - наврядчи. Хоча можна попробувати розрізати автогеном.
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10.07.2020 12:08 Ответить
У запалі гранати складний механізм.
ЗА 80 років у землі він згнив.
Власний досвід: 10 років тому знайшов при госпроботах РГД-33. Низ ручки, в якій запал, прогнив і з ручки труха сипалась.
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10.07.2020 12:11 Ответить
Але це не означає, що до такої штуки можна ставитись зневажливо.
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10.07.2020 12:13 Ответить
ну в пічку пхати не варто
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10.07.2020 13:05 Ответить
не могла
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10.07.2020 12:13 Ответить
В любий момент, сумніваюсь. А от при нормальному ударі або при розбиранні, могла. Але в тому випадку що пружина зберегла свої властивості і в каналі немає перешкод щоб їй вдарити по капсулю(в чому дуже сумніваюсь). Куди небезпечніша РГД-33 запал в ній з гремучою ртутью, дуже противна та непередбачувана хр.нь.
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10.07.2020 12:21 Ответить
вот про РГД-33 выше написал Чел..
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10.07.2020 12:24 Ответить
В рукояті РГД-33 механізм з ударником. Сам детонатор в тілі гранати. Він і представляє небезпеку. На копарьському сленгу "карандаш" або "мінус два пальці".
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10.07.2020 12:38 Ответить
Так, я тілько-но подивився в неті принцип дії РГД-33.
Він відрізняється від гранат, що використовував на службі.
Я "свою" знайдену РГД-33 не розбирав.
Знав би, що така стрьомна, то поводився б ще обережніше.
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10.07.2020 12:58 Ответить
І обов'язково око.
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10.07.2020 14:13 Ответить
предмет похожий на гранату)
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10.07.2020 12:34 Ответить
На дитячому майданчику в Києві знайшли гранату - Цензор.НЕТ 9079 https://censor.net/user/346452 Потенційно граната Ф-1 - небезпечна. Фактично -ні.
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10.07.2020 13:01 Ответить
Вона може вибухнути, якщо влупити запалом по чомусь твердому. Механізм там давно неробочий, проте детонатор може видати неабиякий сюрприз.
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10.07.2020 14:12 Ответить
Напевно, разом з піском потрапила. Треба пісчаний кар"єр дослідити
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10.07.2020 12:06 Ответить
если там был схрон, то теперь надо все детские площадки обследовать, где Коля песку нафигачил.
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10.07.2020 12:22 Ответить
Небось песочек от Коли Котлеты?
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10.07.2020 12:09 Ответить
а кто ещё в Киеве летом песок разбрасывал?
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10.07.2020 12:20 Ответить
Ну і гумор у вас, хлопці((( війна притупляє відчуття. Насправді це ж байдуже ставлення виконавця, якому похеру що воно засипає дітям скло, шматки арматури((((
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10.07.2020 12:20 Ответить
Та то пионеры тимуровцы в 1947 прикопали в песок что б потом рвануть к осени к школе. А их зараза сплавили в пионер-лагерь подкормится. И забылось. Надо было взорвать что бы сюжет дожать до конца. Не дожимаем как всегда!
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10.07.2020 12:20 Ответить
 
 