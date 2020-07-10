На детской площадке в Киеве нашли гранату. ФОТО

В Киеве возле Виноградаря в детской песочнице нашли ржавую гранату. Накануне туда привезли свежий песок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Facebook-паблика "Киев оперативный".

"В "Варшавском микрорайоне" средь бела дня на детской площадке нашли гранату. По всей видимости, местный ЖКХ с песком в песочницу детям привез. Очень похожа на боевую – Ф1 с запалом 1941 года. Могла взорваться в любой момент. Киев, улица Семьи Кристеров, 20", – говорится в сообщении.





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