На дитячому майданчику в Києві знайшли гранату. ФОТО

У Києві біля Виноградаря в пісочниці знайшли іржаву гранату. Напередодні туди привезли свіжий пісок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Facebook-пабліку "Київ оперативний".

"У "Варшавському мікрорайоні" серед білого дня на дитячому майданчику знайшли гранату. Найімовірніше, місцеве ЖКГ із піском у пісочницю дітям привезло. Дуже схожа на бойову - Ф1 із запалом 1941 року. Могла вибухнути в будь-який момент. Київ, вулиця Сім'ї Крістерів, 20", - йдеться в повідомленні.





Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Донеччині у пасажира автобуса, що прямував до Харкова, вилучено гранати і тротил, - Нацполіція. ФОТО



