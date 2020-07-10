На дитячому майданчику в Києві знайшли гранату. ФОТО
У Києві біля Виноградаря в пісочниці знайшли іржаву гранату. Напередодні туди привезли свіжий пісок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Facebook-пабліку "Київ оперативний".
"У "Варшавському мікрорайоні" серед білого дня на дитячому майданчику знайшли гранату. Найімовірніше, місцеве ЖКГ із піском у пісочницю дітям привезло. Дуже схожа на бойову - Ф1 із запалом 1941 року. Могла вибухнути в будь-який момент. Київ, вулиця Сім'ї Крістерів, 20", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+9 Solomon #418722
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+7 Oljik
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+5 Володимир Миколаєць
показати весь коментар10.07.2020 12:13
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Могла взорваться в любой момент.Источник: https://censor.net/n3207350
ЗА 80 років у землі він згнив.
Власний досвід: 10 років тому знайшов при госпроботах РГД-33. Низ ручки, в якій запал, прогнив і з ручки труха сипалась.
Він відрізняється від гранат, що використовував на службі.
Я "свою" знайдену РГД-33 не розбирав.
Знав би, що така стрьомна, то поводився б ще обережніше.