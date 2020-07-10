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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия отправила на оккупированный Донбасс новые снайперские комплексы, - разведка

Россия отправила на оккупированный Донбасс новые снайперские комплексы, - разведка

Командование российско-оккупационных войск, несмотря на декларирование заявлений о стремлении к мирному урегулированию обстановки, продолжает мероприятия по ее дестабилизации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данный ГУР.

Так, с начала июля зафиксировано увеличение количества случаев применения оккупантами диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар, в т. ч. укомплектованных кадровыми российскими военнослужащими, которые прибыли из состава соединений и частей Южного военного округа ВС РФ. При этом, для прикрытия выхода снайперов и ДРГ в "серую зону" противник осуществляет минометные обстрелы позиций подразделений Объединенных сил.

Кроме того, оккупанты продолжают завозить из-за неконтролируемых Украины участка границы на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях модернизированные и новые снайперские комплексы российского производства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ перебросила на Донбасс 20 грузовиков с боеприпасами и несколько колонн бронетехники, - разведка

Минобороны (9375) разведка (4184) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+7
"хражданцкая вайна" фуле...
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10.07.2020 13:56
+1
А кто мешает их подорвать по дороге?
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10.07.2020 14:20
+1
...кто мешает их подорвать по дороге?.. Нєкому іх подривать тєпєряча...Зеленский у кого- то в глазах из снайпєров увідєл мір і разогнал своіх і снайпєров,і партизан. Так кому подривать врага-упиря?
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19.11.2020 23:27
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"хражданцкая вайна" фуле...
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10.07.2020 13:56 Ответить
А кто мешает их подорвать по дороге?
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10.07.2020 14:20 Ответить
якщо ти знаєш, де, коли, і по якій дорозі будуть йти, їхати, то військові будуть вдячні, а в новинах прочитаєш, що орки пішли слухати кабздона.
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10.07.2020 16:02 Ответить
Да стопудово станция Дебальцево.
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10.07.2020 16:55 Ответить
та не мені, а точні дати, години, хвилини і координати для ВСУ, щоб мінометами чи артою накривали
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10.07.2020 18:45 Ответить
"Разведка сообщает ..." - это все, конечно, хорошо, но было бы лучше если бы хоть одного "кадрового российского военного" из снайперской группы в плен взяли. А то ведь рашка на весь мир вещает, что "их там нет", а мы в ответ "разведка сообщает" ...
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10.07.2020 15:02 Ответить
їх не беруть, знищують.
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10.07.2020 16:03 Ответить
Это правильно. Но надо сначала взять в плен, допросить, зафиксировать, показать всему миру а потом к стенке!
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10.07.2020 16:11 Ответить
якщо взяти в полон, допитати, і показати всьому світу, то шмаркля обміняє на якогось таксиста
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10.07.2020 16:13 Ответить
ты проспал все 6 лет с начала российско-украинской войны?
на лови :

https://www.youtube.com/watch?v=ZGHSDB6MiQM

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZGHSDB6MiQM&psig=AOvVaw1OjaW8x6iJq9TqwwjqO3pK&ust=1594470356420000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCPC56o_XwuoCFQAAAAAdAAAAABAD Российские военнопленные на Донбассе
Росія відправила на окупований Донбас нові снайперські комплекси, - розвідка - Цензор.НЕТ 1055

https://www.youtube.com/watch?v=ZGHSDB6MiQM
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10.07.2020 15:28 Ответить
То что это российско-украинская война - очевидно. Но подтверждать это надо не фактами пятилетней давности, а постоянно. Мой коммент был именно об этом.
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10.07.2020 16:13 Ответить
Создайте антиснайперские двойки тройки и наводните серую зону,пусть выкашивают снайперов в тихую
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10.07.2020 15:48 Ответить
Росія відправила на окупований Донбас нові снайперські комплекси, - розвідка - Цензор.НЕТ 6954
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10.07.2020 15:56 Ответить
Тут був черговий Ботик Симонянши.
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19.11.2020 23:29 Ответить
от специ, викошуйте, та якби ж це було так легко, хіба б не винищували, та і кацапи б не їхали, знаючи що здохнуть, бо їх 100% вистежать.
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10.07.2020 16:05 Ответить
...кто мешает их подорвать по дороге?.. Нєкому іх подривать тєпєряча...Зеленский у кого- то в глазах из снайпєров увідєл мір і разогнал своіх і снайпєров,і партизан. Так кому подривать врага-упиря?
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19.11.2020 23:27 Ответить
Та сторона адресою не помилилась? Бо наш Зюзя добазарився пра піріміріє.
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19.11.2020 23:42 Ответить
 
 