Россия отправила на оккупированный Донбасс новые снайперские комплексы, - разведка

Командование российско-оккупационных войск, несмотря на декларирование заявлений о стремлении к мирному урегулированию обстановки, продолжает мероприятия по ее дестабилизации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данный ГУР.

Так, с начала июля зафиксировано увеличение количества случаев применения оккупантами диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар, в т. ч. укомплектованных кадровыми российскими военнослужащими, которые прибыли из состава соединений и частей Южного военного округа ВС РФ. При этом, для прикрытия выхода снайперов и ДРГ в "серую зону" противник осуществляет минометные обстрелы позиций подразделений Объединенных сил.

Кроме того, оккупанты продолжают завозить из-за неконтролируемых Украины участка границы на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях модернизированные и новые снайперские комплексы российского производства.

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