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Росія відправила на окупований Донбас нові снайперські комплекси, - розвідка

Росія відправила на окупований Донбас нові снайперські комплекси, - розвідка

Командування російсько-окупаційних військ, попри декларування заяв про прагнення до мирного врегулювання обстановки, продовжує заходи з її дестабілізації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

Зокрема, з початку липня зафіксовано збільшення кількості випадків застосування окупантами диверсійно-розвідувальних груп і снайперських пар, у т. ч. укомплектованих кадровими російськими військовослужбовцями, які прибули зі складу з’єднань і частин Південного військового округу ЗС РФ. Водночас для прикриття виходу снайперів і ДРГ у "сіру зону" противник здійснює мінометні обстріли позицій підрозділів Об’єднаних сил.

Крім того, окупанти продовжують завозити через неконтрольовані Україною ділянки кордону на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях модернізовані та нові снайперські комплекси російського виробництва.

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Автор: 

Міноборони (7421) розвідка (3871) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+7
"хражданцкая вайна" фуле...
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10.07.2020 13:56
+1
А кто мешает их подорвать по дороге?
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10.07.2020 14:20
+1
...кто мешает их подорвать по дороге?.. Нєкому іх подривать тєпєряча...Зеленский у кого- то в глазах из снайпєров увідєл мір і разогнал своіх і снайпєров,і партизан. Так кому подривать врага-упиря?
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19.11.2020 23:27
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"хражданцкая вайна" фуле...
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10.07.2020 13:56 Відповісти
А кто мешает их подорвать по дороге?
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10.07.2020 14:20 Відповісти
якщо ти знаєш, де, коли, і по якій дорозі будуть йти, їхати, то військові будуть вдячні, а в новинах прочитаєш, що орки пішли слухати кабздона.
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10.07.2020 16:02 Відповісти
Да стопудово станция Дебальцево.
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10.07.2020 16:55 Відповісти
та не мені, а точні дати, години, хвилини і координати для ВСУ, щоб мінометами чи артою накривали
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10.07.2020 18:45 Відповісти
"Разведка сообщает ..." - это все, конечно, хорошо, но было бы лучше если бы хоть одного "кадрового российского военного" из снайперской группы в плен взяли. А то ведь рашка на весь мир вещает, что "их там нет", а мы в ответ "разведка сообщает" ...
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10.07.2020 15:02 Відповісти
їх не беруть, знищують.
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10.07.2020 16:03 Відповісти
Это правильно. Но надо сначала взять в плен, допросить, зафиксировать, показать всему миру а потом к стенке!
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10.07.2020 16:11 Відповісти
якщо взяти в полон, допитати, і показати всьому світу, то шмаркля обміняє на якогось таксиста
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10.07.2020 16:13 Відповісти
ты проспал все 6 лет с начала российско-украинской войны?
на лови :

https://www.youtube.com/watch?v=ZGHSDB6MiQM

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZGHSDB6MiQM&psig=AOvVaw1OjaW8x6iJq9TqwwjqO3pK&ust=1594470356420000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCPC56o_XwuoCFQAAAAAdAAAAABAD Российские военнопленные на Донбассе
Росія відправила на окупований Донбас нові снайперські комплекси, - розвідка - Цензор.НЕТ 1055

https://www.youtube.com/watch?v=ZGHSDB6MiQM
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10.07.2020 15:28 Відповісти
То что это российско-украинская война - очевидно. Но подтверждать это надо не фактами пятилетней давности, а постоянно. Мой коммент был именно об этом.
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10.07.2020 16:13 Відповісти
Создайте антиснайперские двойки тройки и наводните серую зону,пусть выкашивают снайперов в тихую
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10.07.2020 15:48 Відповісти
Росія відправила на окупований Донбас нові снайперські комплекси, - розвідка - Цензор.НЕТ 6954
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10.07.2020 15:56 Відповісти
Тут був черговий Ботик Симонянши.
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19.11.2020 23:29 Відповісти
от специ, викошуйте, та якби ж це було так легко, хіба б не винищували, та і кацапи б не їхали, знаючи що здохнуть, бо їх 100% вистежать.
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10.07.2020 16:05 Відповісти
...кто мешает их подорвать по дороге?.. Нєкому іх подривать тєпєряча...Зеленский у кого- то в глазах из снайпєров увідєл мір і разогнал своіх і снайпєров,і партизан. Так кому подривать врага-упиря?
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19.11.2020 23:27 Відповісти
Та сторона адресою не помилилась? Бо наш Зюзя добазарився пра піріміріє.
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19.11.2020 23:42 Відповісти
 
 