Росія відправила на окупований Донбас нові снайперські комплекси, - розвідка

Командування російсько-окупаційних військ, попри декларування заяв про прагнення до мирного врегулювання обстановки, продовжує заходи з її дестабілізації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

Зокрема, з початку липня зафіксовано збільшення кількості випадків застосування окупантами диверсійно-розвідувальних груп і снайперських пар, у т. ч. укомплектованих кадровими російськими військовослужбовцями, які прибули зі складу з’єднань і частин Південного військового округу ЗС РФ. Водночас для прикриття виходу снайперів і ДРГ у "сіру зону" противник здійснює мінометні обстріли позицій підрозділів Об’єднаних сил.

Крім того, окупанти продовжують завозити через неконтрольовані Україною ділянки кордону на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях модернізовані та нові снайперські комплекси російського виробництва.

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