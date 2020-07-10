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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Дело о расстрелах на Майдане разблокировали: Киевсовет утвердил список присяжных

Дело о расстрелах на Майдане разблокировали: Киевсовет утвердил список присяжных

Киевский городской совет утвердил список присяжных Святошинского районного суда Киева, что позволит разблокировать рассмотрение дела о расстрелах на Майдане.

Об этом сообщил заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, передает Цензор.НЕТ.

"На крайнем заседании Киевсовета мы вместе с коллегами утвердили список присяжных Святошинского районного суда Киева. Почему это решение так важно? Святошинский райсуд Киева рассматривает дело о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года. Это дело сверхважное. Рассмотрение медленное и сложное. Сейчас у присяжных закончился срок полномочий и этот фактор, к сожалению, притормозил работу суда", - отметил он.

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Поэтому, по его словам, своим решением Киевсовет сделал все, чтобы Святошинский райсуд смог нормально продолжить рассмотрение дела о расстрелах на Майдане.

"Мы все ожидаем справедливого решения Фемиды", - добавил он.

Как сообщалось, Святошинский районный суд Киева перенес заседание по делу экс-беркутовцев, которые обвиняются в расстрелах на Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года, на 10 сентября.

Автор: 

Киевсовет (1373) суд (25115) суд присяжных (55) евромайдан (7835) Прокопив Владимир (50)


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Топ комментарии
+6
Свин навіть дерева з кулями спиляв...
А бруківку??
Дякуємо та " потискачки-обнімачки" з ******..
🤗
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10.07.2020 14:44
+5
А список подсудимых?
Некоторые до сих пор шастают по стране и будки шатают
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10.07.2020 14:36
+5
В "Сауне" парился , как всегда!
Ников дофіга..
Да и неохота ,какато, спорить с свинохамской методухой..
Потом мордеру " дякуємо" за бан..😁
Всі вже зрозуміли- що це за сайт..
Зараз знову в " сауну"...😁
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10.07.2020 15:40
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Правила форума Совет форумчан
А список подсудимых?
Некоторые до сих пор шастают по стране и будки шатают
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10.07.2020 14:36 Ответить
Так подсудимые разве не беркута одни?
Остальные же неприкасаемые по закону об амнистии.
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10.07.2020 14:38 Ответить
Беркута то пешки
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10.07.2020 14:46 Ответить
Комент ниже читай
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10.07.2020 14:46 Ответить
Свин навіть дерева з кулями спиляв...
А бруківку??
Дякуємо та " потискачки-обнімачки" з ******..
🤗
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10.07.2020 14:44 Ответить
Привет Бакс. Где был ты, в отпуске или бане?
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10.07.2020 15:08 Ответить
В "Сауне" парился , как всегда!
Ников дофіга..
Да и неохота ,какато, спорить с свинохамской методухой..
Потом мордеру " дякуємо" за бан..😁
Всі вже зрозуміли- що це за сайт..
Зараз знову в " сауну"...😁
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10.07.2020 15:40 Ответить
Коля хороший парень же..., а шо нє?
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10.07.2020 19:48 Ответить
Зараз запєцьки возбудяться
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10.07.2020 19:50 Ответить
Дегенерат в ауті
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10.07.2020 21:49 Ответить
Уже достал этот рускомирский бред про спиленные деревья, которые никто не спиливал. Спилили совсем другие деревья. Был материал об этом и на Стоп-фейке и на других каналах ютуба.
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11.07.2020 01:16 Ответить
Интересно, в списке присяжных есть неродственники или невата?
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10.07.2020 16:54 Ответить
Суд присяжных - это здорово. Нужно потренироваться для будущих судов над попаредником. Чтобы хряк не верещал, что судьи продажные, надо дать ему возможность выбрать суд присяжных.
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11.07.2020 01:21 Ответить
Думаю,мета одна,нарешті офіційно визнати -Беркут ні в чьом ні вінават
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11.07.2020 10:51 Ответить
Горсовет утверждает список присяжных?
А у предыдущих закончился срок полномочий? Это какие то профессиональные присяжные?
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14.07.2020 10:04 Ответить
 
 