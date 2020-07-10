Дело о расстрелах на Майдане разблокировали: Киевсовет утвердил список присяжных
Киевский городской совет утвердил список присяжных Святошинского районного суда Киева, что позволит разблокировать рассмотрение дела о расстрелах на Майдане.
Об этом сообщил заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, передает Цензор.НЕТ.
"На крайнем заседании Киевсовета мы вместе с коллегами утвердили список присяжных Святошинского районного суда Киева. Почему это решение так важно? Святошинский райсуд Киева рассматривает дело о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года. Это дело сверхважное. Рассмотрение медленное и сложное. Сейчас у присяжных закончился срок полномочий и этот фактор, к сожалению, притормозил работу суда", - отметил он.
Поэтому, по его словам, своим решением Киевсовет сделал все, чтобы Святошинский райсуд смог нормально продолжить рассмотрение дела о расстрелах на Майдане.
"Мы все ожидаем справедливого решения Фемиды", - добавил он.
Как сообщалось, Святошинский районный суд Киева перенес заседание по делу экс-беркутовцев, которые обвиняются в расстрелах на Институтской в Киеве в феврале 2014 года, на 10 сентября.
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Некоторые до сих пор шастают по стране и будки шатают
Остальные же неприкасаемые по закону об амнистии.
А бруківку??
Дякуємо та " потискачки-обнімачки" з ******..
🤗
Ников дофіга..
Да и неохота ,какато, спорить с свинохамской методухой..
Потом мордеру " дякуємо" за бан..😁
Всі вже зрозуміли- що це за сайт..
Зараз знову в " сауну"...😁
А у предыдущих закончился срок полномочий? Это какие то профессиональные присяжные?