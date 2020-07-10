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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Справу про розстріли на Майдані розблокували: Київрада затвердила список присяжних

Справу про розстріли на Майдані розблокували: Київрада затвердила список присяжних

Київська міська рада затвердила список присяжних Святошинського районного суду Києва, що дозволить розблокувати розгляд справи про розстріли на Майдані.

Про це повідомив заступник міського голови - секретар Київради Володимир Прокопів, передає Цензор.НЕТ.

"На крайньому засіданні Київради ми разом з колегами затвердили список присяжних Святошинського районного суду Києва. Чому це рішення таке важливе? Святошинський райсуд Києва розглядає справу про розстріли на Майдані в лютому 2014 року. Ця справа надважлива. Розгляд повільний і складний. Зараз у присяжних закінчився термін повноважень і цей чинник, на жаль, пригальмував роботу суду", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справи Майдану: експравоохоронцю, чинному адвокату повідомили про підозру в переслідуванні активіста

Тому, за його словами, своїм рішенням Київрада зробила все, аби Святошинський райсуд зміг нормально продовжити розгляд справи про розстріли на Майдані.

"Ми всі очікуємо справедливого рішення Феміди", - додав він.

Як повідомлялося, Святошинський районний суд Києва переніс засідання у справі ексберкутівців, які обвинувачуються в розстрілах на Інститутській у Києві в лютому 2014 року, на 10 вересня.

Автор: 

Київрада (795) суд (11704) суд присяжних (31) Євромайдан (957) Прокопів Володимир (75)


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Топ коментарі
+6
Свин навіть дерева з кулями спиляв...
А бруківку??
Дякуємо та " потискачки-обнімачки" з ******..
🤗
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10.07.2020 14:44
+5
А список подсудимых?
Некоторые до сих пор шастают по стране и будки шатают
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10.07.2020 14:36
+5
В "Сауне" парился , как всегда!
Ников дофіга..
Да и неохота ,какато, спорить с свинохамской методухой..
Потом мордеру " дякуємо" за бан..😁
Всі вже зрозуміли- що це за сайт..
Зараз знову в " сауну"...😁
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10.07.2020 15:40
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А список подсудимых?
Некоторые до сих пор шастают по стране и будки шатают
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10.07.2020 14:36 Відповісти
Так подсудимые разве не беркута одни?
Остальные же неприкасаемые по закону об амнистии.
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10.07.2020 14:38 Відповісти
Беркута то пешки
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10.07.2020 14:46 Відповісти
Комент ниже читай
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10.07.2020 14:46 Відповісти
Свин навіть дерева з кулями спиляв...
А бруківку??
Дякуємо та " потискачки-обнімачки" з ******..
🤗
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10.07.2020 14:44 Відповісти
Привет Бакс. Где был ты, в отпуске или бане?
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10.07.2020 15:08 Відповісти
В "Сауне" парился , как всегда!
Ников дофіга..
Да и неохота ,какато, спорить с свинохамской методухой..
Потом мордеру " дякуємо" за бан..😁
Всі вже зрозуміли- що це за сайт..
Зараз знову в " сауну"...😁
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10.07.2020 15:40 Відповісти
Коля хороший парень же..., а шо нє?
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10.07.2020 19:48 Відповісти
Зараз запєцьки возбудяться
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10.07.2020 19:50 Відповісти
Дегенерат в ауті
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10.07.2020 21:49 Відповісти
Уже достал этот рускомирский бред про спиленные деревья, которые никто не спиливал. Спилили совсем другие деревья. Был материал об этом и на Стоп-фейке и на других каналах ютуба.
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11.07.2020 01:16 Відповісти
Интересно, в списке присяжных есть неродственники или невата?
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10.07.2020 16:54 Відповісти
Суд присяжных - это здорово. Нужно потренироваться для будущих судов над попаредником. Чтобы хряк не верещал, что судьи продажные, надо дать ему возможность выбрать суд присяжных.
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11.07.2020 01:21 Відповісти
Думаю,мета одна,нарешті офіційно визнати -Беркут ні в чьом ні вінават
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11.07.2020 10:51 Відповісти
Горсовет утверждает список присяжных?
А у предыдущих закончился срок полномочий? Это какие то профессиональные присяжные?
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14.07.2020 10:04 Відповісти
 
 