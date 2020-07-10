Справу про розстріли на Майдані розблокували: Київрада затвердила список присяжних
Київська міська рада затвердила список присяжних Святошинського районного суду Києва, що дозволить розблокувати розгляд справи про розстріли на Майдані.
Про це повідомив заступник міського голови - секретар Київради Володимир Прокопів, передає Цензор.НЕТ.
"На крайньому засіданні Київради ми разом з колегами затвердили список присяжних Святошинського районного суду Києва. Чому це рішення таке важливе? Святошинський райсуд Києва розглядає справу про розстріли на Майдані в лютому 2014 року. Ця справа надважлива. Розгляд повільний і складний. Зараз у присяжних закінчився термін повноважень і цей чинник, на жаль, пригальмував роботу суду", - зазначив він.
Тому, за його словами, своїм рішенням Київрада зробила все, аби Святошинський райсуд зміг нормально продовжити розгляд справи про розстріли на Майдані.
"Ми всі очікуємо справедливого рішення Феміди", - додав він.
Як повідомлялося, Святошинський районний суд Києва переніс засідання у справі ексберкутівців, які обвинувачуються в розстрілах на Інститутській у Києві в лютому 2014 року, на 10 вересня.
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Некоторые до сих пор шастают по стране и будки шатают
Остальные же неприкасаемые по закону об амнистии.
А бруківку??
Дякуємо та " потискачки-обнімачки" з ******..
🤗
Ников дофіга..
Да и неохота ,какато, спорить с свинохамской методухой..
Потом мордеру " дякуємо" за бан..😁
Всі вже зрозуміли- що це за сайт..
Зараз знову в " сауну"...😁
А у предыдущих закончился срок полномочий? Это какие то профессиональные присяжные?