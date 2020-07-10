РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12059 посетителей онлайн
Новости
933 7

Украина обсудила с Туркменистаном восстановление авиасообщения между странами

Украина обсудила с Туркменистаном восстановление авиасообщения между странами

В Министерстве инфраструктуры заявили, что Украина заинтересована в возобновлении воздушного сообщения с Туркменистаном и готова провести консультации в формате видеоконференции с целью обсуждения с руководителями "Туркменских авиалиний" этого вопроса.

Об этом заявил глава ведомства Владислав Криклий во время рабочей встречи с чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в Украине Тойли Атаевым, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры.

Отмечается, что стороны обсудили возможность возобновления прямого пассажирского авиасообщения и транспортного сообщения для прироста темпов торговли между странами.

"Чрезвычайный и полномочный посол Тойли Атаев подчеркнул, что Туркменистан заинтересован в сотрудничестве и привлечении украинских компаний для восстановления экономических отношений между странами", - указано в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия, Турция и Франция - самые популярные страны среди украинских туристов, - Кулеба

Автор: 

Туркменистан (119) авиасообщение (794) Мининфраструктуры (941)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потрібно відновити поставки туркменського газу в Україну, щоб не давати путіну можливість експортувати свій газ в Європу! Україна не має дозволяти путіну заробляти на транзиті газу через Україну!
показать весь комментарий
10.07.2020 15:29 Ответить
"Ігорок", у тебе знову "загострення"? Знову галоперидолу не вистачило? І черговий санітар залишив ключ від "діжурки", де комп"ютер стоїть? Який "туркменський газ"?! З Туркменії газопроводи ідуть на Казахстан. А далі що?... Росія... І ти думаєш, що вона ЦЕ дозволить?
показать весь комментарий
10.07.2020 15:46 Ответить
Так Игорек и предлагает газ туркменский самолетами украинскими возить, тогда рф бессильна это запретить, это и будет сумаСшедший прорыв.
показать весь комментарий
10.07.2020 17:05 Ответить
А не обсудить ли возможность сообщения между Тринидад и Тобаго? Кабо Верде? Маврикием? Ведь в Европу нас не пускают, а тут еще и Эстония запретила перелеты.
показать весь комментарий
10.07.2020 15:39 Ответить
Перед тим, як домовляться з Туркменією про відновлення авіаперевезень, варто перевірить, чи є у нас літаки "правильного", білого чи ***********, кольору - інші кольори "батько нації" не визнає...Автомобілі, ж, змушують перефарбовувать...
показать весь комментарий
10.07.2020 15:51 Ответить
И кто туда летать будет (в этот маразм)!?
показать весь комментарий
10.07.2020 16:40 Ответить
"Летать" - можно... Жить невозможно...
показать весь комментарий
10.07.2020 17:13 Ответить
 
 