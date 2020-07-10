Украина обсудила с Туркменистаном восстановление авиасообщения между странами
В Министерстве инфраструктуры заявили, что Украина заинтересована в возобновлении воздушного сообщения с Туркменистаном и готова провести консультации в формате видеоконференции с целью обсуждения с руководителями "Туркменских авиалиний" этого вопроса.
Об этом заявил глава ведомства Владислав Криклий во время рабочей встречи с чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в Украине Тойли Атаевым, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры.
Отмечается, что стороны обсудили возможность возобновления прямого пассажирского авиасообщения и транспортного сообщения для прироста темпов торговли между странами.
"Чрезвычайный и полномочный посол Тойли Атаев подчеркнул, что Туркменистан заинтересован в сотрудничестве и привлечении украинских компаний для восстановления экономических отношений между странами", - указано в сообщении.
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