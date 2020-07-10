Украина обсудила с Туркменистаном восстановление авиасообщения между странами

В Министерстве инфраструктуры заявили, что Украина заинтересована в возобновлении воздушного сообщения с Туркменистаном и готова провести консультации в формате видеоконференции с целью обсуждения с руководителями "Туркменских авиалиний" этого вопроса.

Об этом заявил глава ведомства Владислав Криклий во время рабочей встречи с чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в Украине Тойли Атаевым, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры.

Отмечается, что стороны обсудили возможность возобновления прямого пассажирского авиасообщения и транспортного сообщения для прироста темпов торговли между странами.

"Чрезвычайный и полномочный посол Тойли Атаев подчеркнул, что Туркменистан заинтересован в сотрудничестве и привлечении украинских компаний для восстановления экономических отношений между странами", - указано в сообщении.

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