Україна обговорила з Туркменістаном відновлення авіасполучення між країнами

У Міністерстві інфраструктури заявили, що Україна зацікавлена ​​у відновленні повітряного сполучення з Туркменістаном і готова провести консультації у форматі відеоконференції з метою обговорення з керівниками "Туркменських авіаліній" цього питання.

Про це заявив глава відомства Владислав Криклій під час робочої зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Туркменістану в Україні Тойли Атаєвим, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що сторони обговорили можливість відновлення прямого пасажирського авіасполучення і транспортного сполучення для нарощування темпів торгівлі між країнами.

"Надзвичайний і Повноважний Посол Тойли Атаєв підкреслив, що Туркменістан зацікавлений у співпраці та залученні українських компаній для відбудови економічних відносин між країнами", - зазначено в повідомленні.

