Новини
Україна обговорила з Туркменістаном відновлення авіасполучення між країнами

У Міністерстві інфраструктури заявили, що Україна зацікавлена ​​у відновленні повітряного сполучення з Туркменістаном і готова провести консультації у форматі відеоконференції з метою обговорення з керівниками "Туркменських авіаліній" цього питання.

Про це заявив глава відомства Владислав Криклій під час робочої зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Туркменістану в Україні Тойли Атаєвим, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що сторони обговорили можливість відновлення прямого пасажирського авіасполучення і транспортного сполучення для нарощування темпів торгівлі між країнами.

"Надзвичайний і Повноважний Посол Тойли Атаєв підкреслив, що Туркменістан зацікавлений у співпраці та залученні українських компаній для відбудови економічних відносин між країнами", - зазначено в повідомленні.

Також читайте: Зеленський запросив Бердимухамедова відвідати Україну, - ОП

Туркменістан (73) авіасполучення (3094) Мінінфраструктури (2060)
Потрібно відновити поставки туркменського газу в Україну, щоб не давати путіну можливість експортувати свій газ в Європу! Україна не має дозволяти путіну заробляти на транзиті газу через Україну!
10.07.2020 15:29 Відповісти
"Ігорок", у тебе знову "загострення"? Знову галоперидолу не вистачило? І черговий санітар залишив ключ від "діжурки", де комп"ютер стоїть? Який "туркменський газ"?! З Туркменії газопроводи ідуть на Казахстан. А далі що?... Росія... І ти думаєш, що вона ЦЕ дозволить?
10.07.2020 15:46 Відповісти
Так Игорек и предлагает газ туркменский самолетами украинскими возить, тогда рф бессильна это запретить, это и будет сумаСшедший прорыв.
10.07.2020 17:05 Відповісти
А не обсудить ли возможность сообщения между Тринидад и Тобаго? Кабо Верде? Маврикием? Ведь в Европу нас не пускают, а тут еще и Эстония запретила перелеты.
10.07.2020 15:39 Відповісти
Перед тим, як домовляться з Туркменією про відновлення авіаперевезень, варто перевірить, чи є у нас літаки "правильного", білого чи ***********, кольору - інші кольори "батько нації" не визнає...Автомобілі, ж, змушують перефарбовувать...
10.07.2020 15:51 Відповісти
И кто туда летать будет (в этот маразм)!?
10.07.2020 16:40 Відповісти
"Летать" - можно... Жить невозможно...
10.07.2020 17:13 Відповісти
 
 