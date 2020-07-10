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Новости Пожары в Украине
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Из-за лесных пожаров в Северодонецке загорелась городская свалка, - горсовет

Из-за лесных пожаров в Северодонецке загорелась городская свалка, - горсовет

В Северодонецке лесной пожар, который произошел 7 июля, вызвал возгорание бытовых отходов на городском полигоне твердых бытовых отходов (ТБО).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

"В целом полигон обеспечен противопожарными средствами, там есть емкость для воды 500 куб. м, которая пополняется из скважины, есть автомобиль для заливки мест возгорания водой. Однако верховой лесной пожар был слишком мощный, и 7 июля персонал полигона был эвакуирован. А после возвращения рабочие увидели, что ТБО загорелись на значительной площади полигона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают пожарные Северодонецкого управления ГСЧС, однако их сил недостаточно для ликвидации возгорания на такой большой площади. Кроме того, продолжающиеся горения исключают возможность вывоза сюда ТБО из города.

Поэтому городские власти обратились к председателю ЛОГА Сергею Гайдаю с просьбой об оказании помощи в ликвидации пожара.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожар на Луганщине локализован, открытого горения нет: продолжается тушение трех очагов тления, - ГСЧС

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Єфремов, якого випустив Зе, любить це місто.
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10.07.2020 16:08 Ответить
А что в этом городе не так?
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10.07.2020 16:20 Ответить
Ніколи не мав там впливу. Сєвєродонецьк до заміни мера, що керував 4 терміни поспіль, і називав з'їзди регіоналів шабашами сепаратистів, зробив його фактично автономним в області і до того ж самим успішним. Нажаль, з приходом янека його зіжрали. Але і після того Єфремов там не керував.
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10.07.2020 16:21 Ответить
Сколько уже писать о строительстве мусороперерабатывающих заводов? Вы, олигархические ************, когда будете мусор утилизировать? Когда освободите страну от хлама, который травит украинцев? Когда олигархи будут платить за утилизацию своего мусора, а не скидывать его в отвал? Что за хамское отнощение к природе и экологии? Кучи желающих строить заводы. Почему до сих пор нихрена не построено?
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10.07.2020 16:10 Ответить
.....................................................
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10.07.2020 16:15 Ответить
Може навпаки?
🤔
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10.07.2020 16:16 Ответить
 
 