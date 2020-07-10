Из-за лесных пожаров в Северодонецке загорелась городская свалка, - горсовет

В Северодонецке лесной пожар, который произошел 7 июля, вызвал возгорание бытовых отходов на городском полигоне твердых бытовых отходов (ТБО).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

"В целом полигон обеспечен противопожарными средствами, там есть емкость для воды 500 куб. м, которая пополняется из скважины, есть автомобиль для заливки мест возгорания водой. Однако верховой лесной пожар был слишком мощный, и 7 июля персонал полигона был эвакуирован. А после возвращения рабочие увидели, что ТБО загорелись на значительной площади полигона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают пожарные Северодонецкого управления ГСЧС, однако их сил недостаточно для ликвидации возгорания на такой большой площади. Кроме того, продолжающиеся горения исключают возможность вывоза сюда ТБО из города.

Поэтому городские власти обратились к председателю ЛОГА Сергею Гайдаю с просьбой об оказании помощи в ликвидации пожара.

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