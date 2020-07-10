УКР
Через лісові пожежі в Сєвєродонецьку загорілося міське звалище, - міськрада

Через лісові пожежі в Сєвєродонецьку загорілося міське звалище, - міськрада

У Сєвєродонецьку лісова пожежа, яка сталася 7 липня, викликала займання на міському полігоні твердих побутових відходів (ТПВ).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Сєвєродонецької міської ради.

"Загалом полігон забезпечений протипожежними засобами, там є ємність для води 500 куб. м, яка поповнюється з свердловини, є автомобіль для заливки місць займання водою. Однак верхова лісова пожежа була занадто потужною, і 7 липня персонал полігону було евакуйовано. А після повернення робітники побачили, що ТПВ загорілися на значній площі полігону", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на місці працюють пожежники Сєверодонецького управління ДСНС, проте їхніх сил недостатньо для ліквідації займання на такій великій площі. Крім того, тривале горіння виключає можливість вивезення сюди ТПВ з міста.

Тому міська влада звернулася до голови ЛОДА Сергія Гайдая з проханням про надання допомоги в ліквідації пожежі.

