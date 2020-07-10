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Новини Фото Пожежі в Україні
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Поліція оцінює обсяг збитків, завданих лісовою пожежею на Луганщині, - Аваков. ФОТОрепортаж

Правоохоронці продовжують огляд зони в Новоайдарському районі Луганської області, яка постраждала від лісової пожежі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Загрози для населення й об’єктів інфраструктури немає. Поліцейські продовжують огляд місць події, аби визначити об’єм збитків. Дякую кожному за чітку і злагоджену роботу!" - заявив Аваков.

Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий зазначив, що зараз головним завданням є визначення причин виникнення пожежі.

Поліція оцінює обсяг збитків, завданих лісовою пожежею на Луганщині, - Аваков 01

"Для нас принципово важливо розібратися в причині виникнення пожежі, аби в подальшому не допустити такої ситуації. Населення та екосистема зазнали дуже серйозних наслідків. Тим паче, що ми перебуваємо недалеко від зони проведення Операції об’єднаних сил і застосовувати техніку, зокрема авіацію, ми не можемо в повному обсязі", - наголосив він.

Глава Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін зі свого боку повідомив, що до гасіння пожежі залучено близько 1500 співробітників МВС і 300 од. техніки.

Поліція оцінює обсяг збитків, завданих лісовою пожежею на Луганщині, - Аваков 02

"Це рятувальники, працівники Нацполіції та військовослужбовці Національної гвардії, працівники агентства лісових ресурсів, а також місцеві органи влади. Вважаю, що із цим завданнями ми практично впоралися, але хочу зауважити, що і сили, і резерви залишаються тут, на місцях", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежу на Луганщині локалізовано, відкритого горіння немає: триває гасіння трьох осередків тління, - ДСНС

Як повідомлялося, 6 липня об 11:42 поблизу сіл Осколонівка і Капітанове Новоайдарського району Луганської області виникла пожежа. Через сильний вітер (до 25 м/с) і високу температуру повітря (+38 °С) виникли нові осередки, які поширилися з лісу на житловий сектор Смолянинове і садовий кооператив "Вовче озеро". Орієнтовна площа пожежі - 5 тис. га.

Поліція оцінює обсяг збитків, завданих лісовою пожежею на Луганщині, - Аваков 03

Загалом вогонь знищив 24 і пошкодив 35 житлових будинків, надано допомогу 43 потерпілим. До лікарень Сєверодонецька госпіталізовано 7 осіб, Новоайдара - 7 осіб. П'ятеро людей загинули.

Станом на 17:40 9 липня пожежу локалізовано. Триває тління в осередках, проте загрози розповсюдження вогню немає.

Поліція оцінює обсяг збитків, завданих лісовою пожежею на Луганщині, - Аваков 04

Правоохоронці розглядають три основні версії пожежі в лісах Новоайдарського району Луганської області: вплив аномально високої температури повітря і погодних умов, необережне поводження з вогнем сторонньою особою, умисний підпал з хуліганських чи інших мотивів.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Поліція оцінює обсяг збитків, завданих лісовою пожежею на Луганщині, - Аваков 05
Поліція оцінює обсяг збитків, завданих лісовою пожежею на Луганщині, - Аваков 06

Автор: 

Аваков Арсен (2190) МВС (3505) пожежа (4342) збитки (1432)


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Топ коментарі
+2
Поліцаї на всє рукі от скукі.
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10.07.2020 09:04
+2
разве оценивать убытки это работа полиции?
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10.07.2020 09:05
+1
Полиция оценивает объем убытков, причиненных лесным пожаром на Луганщине, - Аваков - Цензор.НЕТ 5460
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10.07.2020 09:05
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Поліцаї на всє рукі от скукі.
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10.07.2020 09:04 Відповісти
Полиция оценивает объем убытков, причиненных лесным пожаром на Луганщине, - Аваков - Цензор.НЕТ 5460
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10.07.2020 09:05 Відповісти
разве оценивать убытки это работа полиции?
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10.07.2020 09:05 Відповісти
Оценивать должны страховые компании..где были застрахованы дома погорельцев...что бы выплатить сумму ущерба ...Но что то мне кажетсч что ни кто ничего не страховал..и оплачивать мы все будем из нашего кармана..т.е бюджета Украины....как те киевские квартиры...
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10.07.2020 09:35 Відповісти
Видать имеют специальные познания в этой области, возможно проходили трускавецкие курсы.
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10.07.2020 09:36 Відповісти
Сейчас Авакаша "оценит",ждите)Что-что,а это он умеет)
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10.07.2020 09:11 Відповісти
Лучшеб оценили колличество убытков причененные зекомандой
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10.07.2020 09:11 Відповісти
Коли сабаков щось коментує починається нудота...ще не вистачало товстопузого Антоніни....кубло злочинців в МВС..- ОЗУ
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10.07.2020 09:12 Відповісти
Бутусік перестань піарити сабакова...це є керівник ОЗУ у вигляді МВС..Мусора більше шкоди роблять чим пожежа. А це лайно у якого довіри 0% ще щось коментує..
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10.07.2020 09:15 Відповісти
Да ладно уж, простите министра, "занёсся". Видать головокружение от "успешной работы" полиции по Кагарлику и других "зашкварах" полицейских.
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10.07.2020 09:41 Відповісти
Ну хоч би з десяток стандартних висловів вивчив курва, ну все життя ж тут прожив!!!(((
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10.07.2020 12:12 Відповісти
 
 