Поліція оцінює обсяг збитків, завданих лісовою пожежею на Луганщині, - Аваков. ФОТОрепортаж

Правоохоронці продовжують огляд зони в Новоайдарському районі Луганської області, яка постраждала від лісової пожежі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Загрози для населення й об’єктів інфраструктури немає. Поліцейські продовжують огляд місць події, аби визначити об’єм збитків. Дякую кожному за чітку і злагоджену роботу!" - заявив Аваков.

Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий зазначив, що зараз головним завданням є визначення причин виникнення пожежі.

"Для нас принципово важливо розібратися в причині виникнення пожежі, аби в подальшому не допустити такої ситуації. Населення та екосистема зазнали дуже серйозних наслідків. Тим паче, що ми перебуваємо недалеко від зони проведення Операції об’єднаних сил і застосовувати техніку, зокрема авіацію, ми не можемо в повному обсязі", - наголосив він.

Глава Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін зі свого боку повідомив, що до гасіння пожежі залучено близько 1500 співробітників МВС і 300 од. техніки.

"Це рятувальники, працівники Нацполіції та військовослужбовці Національної гвардії, працівники агентства лісових ресурсів, а також місцеві органи влади. Вважаю, що із цим завданнями ми практично впоралися, але хочу зауважити, що і сили, і резерви залишаються тут, на місцях", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежу на Луганщині локалізовано, відкритого горіння немає: триває гасіння трьох осередків тління, - ДСНС

Як повідомлялося, 6 липня об 11:42 поблизу сіл Осколонівка і Капітанове Новоайдарського району Луганської області виникла пожежа. Через сильний вітер (до 25 м/с) і високу температуру повітря (+38 °С) виникли нові осередки, які поширилися з лісу на житловий сектор Смолянинове і садовий кооператив "Вовче озеро". Орієнтовна площа пожежі - 5 тис. га.

Загалом вогонь знищив 24 і пошкодив 35 житлових будинків, надано допомогу 43 потерпілим. До лікарень Сєверодонецька госпіталізовано 7 осіб, Новоайдара - 7 осіб. П'ятеро людей загинули.

Станом на 17:40 9 липня пожежу локалізовано. Триває тління в осередках, проте загрози розповсюдження вогню немає.

Правоохоронці розглядають три основні версії пожежі в лісах Новоайдарського району Луганської області: вплив аномально високої температури повітря і погодних умов, необережне поводження з вогнем сторонньою особою, умисний підпал з хуліганських чи інших мотивів.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.



