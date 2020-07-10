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Новини Пожежі в Україні
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Пожежу на Луганщині локалізовано, відкритого горіння немає: триває гасіння трьох осередків тління, - ДСНС

Пожежу на Луганщині локалізовано, відкритого горіння немає: триває гасіння трьох осередків тління, - ДСНС

Триває гасіння лісової пожежі, що виникла 6 липня поблизу села Осколонівка Новоайдарського району на Луганщині.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"О 17 год. 40 хв. 9 липня пожежу локалізовано. Орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить близько 5 тис. га. Станом на 7 год. 00 хв. 10 липня 2020 року відкритого горіння не спостерігається, продовжується проливання деревини, що тліє, в межах контрольованого периметру трьох окремих осередків (23, 25, 115 квартали Борівського та Охтирського лісництв)", - йдеться в повідомленні.

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Загалом до ліквідації пожежі залучено 1 тис. 169 осіб та 228 од. техніки, з них від ДСНС – 559 рятувальників особового складу та 111 од. пожежно-рятувальної та іншої спеціальної техніки (в тому числі 2 літаки Ан-32П).

На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, працює оперативна група ДСНС.

Нагадаємо, пожежа почалася вранці 7 липня. У районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, відбулася евакуація місцевих жителів. Також проводилася ліквідація пожежі неподалік с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

На нараді під керівництвом президента Зеленського було ухвалено рішення, що для гасіння пожеж будуть залучатися сили Національної гвардії та ЗСУ.

Голова Луганської ОДА Гайдай не відкидає, що пожежі виникли внаслідок підпалів.

ДСНС повідомили, що підтверджено загибель 5 осіб, 9 - госпіталізовано, згоріли 103 будинки.

Автор: 

пожежа (4342) ДСНС (5127) Луганська область (4883)


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Напишите как есть: просто сгорело все, что могло (вокруг) сгореть и пожар прекратился, потому что рядом уже нечему гореть!
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10.07.2020 08:51 Відповісти
Ты бывал в р-не Северодонецка?
Там богатейшие сосновые леса.
Сгорело много, но не всё.
Спасибо нашим пожарным и воинам!
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10.07.2020 09:00 Відповісти
бывал, куда ветер дул, то и сгорело!
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10.07.2020 09:08 Відповісти
В местах повышенной естественной пожароопасности населенные пункты должны иметь ПОЛОСУ ОТЧУЖДЕНИЯ, полностью вырубленную и перепаханную без верхнего покрова их сухих листьев, сучьев и высушенных трав, достаточную по ширине, чтоб огонь не перекинулся даже при сильном ветре. А для очагов возможного возгорания при переносе горячего пепла нужно иметь мобильную (емкость/емкости с водой) для оперативного и своевременного тушения!
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10.07.2020 09:06 Відповісти
Пожежу на Луганщині локалізовано, відкритого горіння немає: триває гасіння трьох осередків тління, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8869Пожежу на Луганщині локалізовано, відкритого горіння немає: триває гасіння трьох осередків тління, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5696
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10.07.2020 09:18 Відповісти
Ну, в понедельник дождь пойдёт!
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10.07.2020 09:09 Відповісти
 
 