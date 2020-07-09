Постраждалі від пожеж на Луганщині отримають по 300 тис. грн за повністю згорілий будинок, по 50 тис. грн за часткове руйнування, - держкомісія ТЕБ та НС

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) ухвалила комплекс заходів щодо ліквідації наслідків пожеж у Луганській області.

"За словами прем’єр-міністра, постраждалі від пожеж отримають суми компенсації аналогічні тим, що отримали постраждалі під час повені в західних областях України: за повністю втрачений будинок – 300 тис. грн, 50 тис. грн - на капітальний ремонт у частково зруйнованих будинках, 20 тис. – відшкодування втрат. Також допомогу отримають родини загиблих у пожежах", - повідомляє пресслужба уряду за результатами засідання держкомісії ТЕБ та НС, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, за підсумками засідання комісія доручила всім ОДА, відповідним органам виконавчої влади та місцевого самоврядування запобігати лісовим пожежам у літній період. Зокрема, відповідальні служби мають: встановити цілодобовий моніторинг пожеж у природних екосистемах з використанням систем дистанційного спостереження; облаштувати навколо населених пунктів, котеджних містечок, дачних садових товариств тощо захисні протипожежні мінералізовані смуги; організувати створення та оновлення у лісових масивах протипожежних водоймищ; забезпечити прибирання сухої рослинності з метою недопущення перекидання лісових пожеж на житлові будинки.

У разі виникнення локальних вогнищ відповідні структури мають невідкладно забезпечити їхнє гасіння на початкових етапах. Також мають бути організовані патрулювання найбільш пожежонебезпечних лісових масивів для контролю за дотриманням вимог пожежної небезпеки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сім'ї, які втратили житло через пожежі в Луганській області, отримають по 300 тис. грн, - Зеленський. ВIДЕО

Своєю чергою ОДА мають скоординувати протипожежну діяльність державних лісових агентств, територіальних органів ДСНС та інших служб в областях.

Нагадаємо, пожежа почалася вранці 7 липня. У районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, відбулася евакуація місцевих жителів. Також проводилася ліквідація пожежі неподалік с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

На нараді під керівництвом президента Зеленського було ухвалено рішення, що для гасіння пожеж будуть залучатися сили Національної гвардії та ЗСУ.

Голова Луганської ОДА Гайдай не відкидає, що пожежі виникли внаслідок підпалів.

ДСНС повідомили, що підтверджено загибель 5 осіб, 9 - госпіталізовано, згоріли 103 будинки.