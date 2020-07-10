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Новости Пожары в Украине
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Пожар на Луганщине локализован, открытого горения нет: продолжается тушение трех очагов тления, - ГСЧС

Пожар на Луганщине локализован, открытого горения нет: продолжается тушение трех очагов тления, - ГСЧС

Продолжается тушение лесного пожара, возникшего 6 июля вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на Луганщине.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"В 17 час. 40 мин. 9 июля пожар локализован. Ориентировочная площадь, пройденная огнем, составила около 5 тыс. га. По состоянию на 7 час. 00 мин. 10 июля 2020 года открытого горения не наблюдается, продолжается проливание тлеющей древесины в пределах контролируемого периметру трех отдельных ячеек (23, 25, 115 квартала Боровского и Ахтырского лесничеств)", - говорится в сообщении.

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Всего к ликвидации пожара привлечены 1 тыс. 169 чел. и 228 ед. техники, из них от ГСЧС – 559 чел. личного состава и 111 единиц. пожарно-спасательной и другой специальной техники (в том числе 2 самолета Ан-32П).

На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГСЧС.

Напомним, в районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей. Также веласья ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.

Глава Луганской ОГА не исключил, что пожары возникли в результате поджогов.

ГСЧС сообщили, что подтверждена гибель 5 человек, 9 - госпитализированы, сгорели 103 дома.

Автор: 

пожар (5961) ГСЧС (4988) Луганская область (6501)


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Напишите как есть: просто сгорело все, что могло (вокруг) сгореть и пожар прекратился, потому что рядом уже нечему гореть!
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10.07.2020 08:51 Ответить
Ты бывал в р-не Северодонецка?
Там богатейшие сосновые леса.
Сгорело много, но не всё.
Спасибо нашим пожарным и воинам!
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10.07.2020 09:00 Ответить
бывал, куда ветер дул, то и сгорело!
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10.07.2020 09:08 Ответить
В местах повышенной естественной пожароопасности населенные пункты должны иметь ПОЛОСУ ОТЧУЖДЕНИЯ, полностью вырубленную и перепаханную без верхнего покрова их сухих листьев, сучьев и высушенных трав, достаточную по ширине, чтоб огонь не перекинулся даже при сильном ветре. А для очагов возможного возгорания при переносе горячего пепла нужно иметь мобильную (емкость/емкости с водой) для оперативного и своевременного тушения!
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10.07.2020 09:06 Ответить
Пожежу на Луганщині локалізовано, відкритого горіння немає: триває гасіння трьох осередків тління, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8869Пожежу на Луганщині локалізовано, відкритого горіння немає: триває гасіння трьох осередків тління, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5696
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10.07.2020 09:18 Ответить
Ну, в понедельник дождь пойдёт!
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10.07.2020 09:09 Ответить
 
 