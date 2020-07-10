РУС
"Партия Шария" не смогла отсудить у государства 3,2 млн гривен

Окружной административный суд города Киева отказал "Партии Шария" в удовлетворении иска к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции. Партия пыталась отсудить у государства деньги, которые якобы должна была получить, набрав на выборах 2,23% голосов.

Соответствующее решение принял Окружной административный суд Киева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЧЕСНО".

Иск касался государственного финансирования политсилы. "Партия Шария" требовала выплатить ей из госбюджета 3,2 млн грн на финансирование уставной деятельности. Также она хотела, чтобы суд признал незаконной бездеятельность НАПК, которое не выплатило эти средства.

На выборах в парламент "Партия Шария" получила 2,23% голосов избирателей. На тот момент закон "О политических партиях в Украине" предусматривал, что политсилы, набравшие больше 2%, получают право на государственное финансирование.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Операция "Ликвидация". Как Шарий пытается очернить Зеленского фейком о собственном убийстве. ВИДЕО

Но 16 октября президент Владимир Зеленский подписал законопроект, повышающий барьер для получения госсредств до 5%. После этого все партии, которые не прошли в парламент, лишились государственных денег. Кроме "Партии Шария", без финансирования остались "Радикальная партия Ляшко", "Сила и честь", "Оппозиционный блок", "Свобода" и "Украинская стратегия Гройсмана".

В Хмельницькому гарно "Партия Шария" не смогла отсудить у государства 3,2 млн гривен - Цензор.НЕТ 1300
"Партия Шария" не смогла отсудить у государства 3,2 млн гривен - Цензор.НЕТ 4859
Шо-то активность боевых петухов петушария на цензоре резко понизилась. Поток баблишка из московии иссякает?
