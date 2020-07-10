"Партия Шария" не смогла отсудить у государства 3,2 млн гривен

Окружной административный суд города Киева отказал "Партии Шария" в удовлетворении иска к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции. Партия пыталась отсудить у государства деньги, которые якобы должна была получить, набрав на выборах 2,23% голосов.

Соответствующее решение принял Окружной административный суд Киева.

Иск касался государственного финансирования политсилы. "Партия Шария" требовала выплатить ей из госбюджета 3,2 млн грн на финансирование уставной деятельности. Также она хотела, чтобы суд признал незаконной бездеятельность НАПК, которое не выплатило эти средства.

На выборах в парламент "Партия Шария" получила 2,23% голосов избирателей. На тот момент закон "О политических партиях в Украине" предусматривал, что политсилы, набравшие больше 2%, получают право на государственное финансирование.

Но 16 октября президент Владимир Зеленский подписал законопроект, повышающий барьер для получения госсредств до 5%. После этого все партии, которые не прошли в парламент, лишились государственных денег. Кроме "Партии Шария", без финансирования остались "Радикальная партия Ляшко", "Сила и честь", "Оппозиционный блок", "Свобода" и "Украинская стратегия Гройсмана".