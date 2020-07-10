Зеленский уполномочил и.о. министра энергетики Буславец подписать соглашение с ЕБРР
Президент Владимир Зеленский уполномочил и.о. министра энергетики Украины, первого замглавы Минэнерго Ольгу Буславец на подписание Соглашения о вкладе между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития об участии Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении главы государства от 10 июля.
"Уполномочить первого заместителя министра энергетики Украины Буславец Ольгу Анатольевну на подписание Соглашения о вкладе между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития об участии Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде", - говорится в распоряжении.
Рождена под знаком рыб: Буславец принимает людей на работу, полагаясь на интуицию и гороскоп
.о. министра энергетики Ольга https://ukranews.com/news/697043-kabmin-naznachit-buslavets-ministrom-energetiki Буславец, которая исполняет обязанности министра с 16 апреля , при подборе кадров в свое ведомство иногда прибегает к помощи гороскопа и полагаясь на собственную интуицию.
Об этом она https://www.epravda.com.ua/publications/2020/07/6/662577/ рассказала в интервью "Экономической правде".
"Скажу вам честно, что иногда на этих собеседованиях я прислушиваюсь к своей интуиции, потому что очень хорошо чувствую людей. Я рождена под знаком Рыб, а это очень интуитивные люди, меня эта интуиция очень часто спасала и оберегала, поэтому благодарю Бога, что она у меня есть", - сказала Буславец.
Напомним, Врио министра энергетики https://ukranews.com/news/710145-buslavets-v-mae-poluchila-38-020-griven-zarplaty Буславец за май получила на 27 тысяч больше, чем в апреле .
Тем временем, Буславец и до назначения http://nashigroshi.org/2020/03/28/kandydat-na-ministra-enerhetyky-lobiiuvala-skydku-na-haz-dlia-akhmetova-dokument/ лоббировала решение в пользу ДТЭК Рината Ахметова . Руководителем министерства ее определил премьер-министр Денис Шмыгаль, выходец из "ДТЭК-Западэнерго" Рината Ахметова, являющегося монопольным производителем электроэнергии в Бурштынском энергоострове.https://ukranews.com/news/713229-buslavets-zayavila-chto-kadry-vybiraet-intuitivno-i-po-goroskopu
Вот, что на самом деле сказалa oна: я прислушиваюсь к своей интуиции, потому что очень хорошо чувствую людей. Я рождена под знаком Рыб, а это очень интуитивные люди, меня эта интуиция очень часто спасала и оберегала, поэтому благодарю Бога, что она у меня есть", - сказала Буславец.
Она могла быть рождена под любым знаком, но речь о развитой интуиции, которой она руководствуется, а не знаками зодиака.
