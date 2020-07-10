РУС
Зеленский уполномочил и.о. министра энергетики Буславец подписать соглашение с ЕБРР

Президент Владимир Зеленский уполномочил и.о. министра энергетики Украины, первого замглавы Минэнерго Ольгу Буславец на подписание Соглашения о вкладе между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития об участии Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении главы государства от 10 июля.

"Уполномочить первого заместителя министра энергетики Украины Буславец Ольгу Анатольевну на подписание Соглашения о вкладе между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития об участии Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде", - говорится в распоряжении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Центрэнерго" должна возобновить использование угля на своих ТЭС для стабилизации ситуации в отрасли, – Буславец

Автор: 

это ту которая людей на работу берет исходя из гороскопа? хороший выбор я считаю
щас она на картах таро кинет, потом шар хрустальный потрет и подпишет

бубочка - ты сам то работать когда планируешь начать?
10.07.2020 17:05 Ответить
Напомнило. "ТАСС уполномочен заявить..." Вот и это недоразумение, шляется по стране, хрен знает что несёт. Потом соратники объясняют, шо оно хотело заявить
10.07.2020 17:14 Ответить
Він працювати не звик. Тому з білого порошку створив свою реальність, де в нього є один робочий день - 29-го лютого. Тепер зрозуміло, чому він так не любить високосні роки?
10.07.2020 17:26 Ответить
это ту которая людей на работу берет исходя из гороскопа? хороший выбор я считаю
щас она на картах таро кинет, потом шар хрустальный потрет и подпишет

бубочка - ты сам то работать когда планируешь начать?
10.07.2020 17:05 Ответить
Він працювати не звик. Тому з білого порошку створив свою реальність, де в нього є один робочий день - 29-го лютого. Тепер зрозуміло, чому він так не любить високосні роки?
10.07.2020 17:26 Ответить
Ему некогда работать.
Он манатки в Конча-Заспу перевозит.
А еще детскую кроватку покупать, погремушки всякие, памперсы.
Хотя, погремушки не надо.
Можно с шутовского колпака снять.
10.07.2020 17:45 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 https://uk.wikipedia.org/wiki/Буславець_Ольга_Анатоліївна

Теперь покажите про гороскопы.

Зе занимается президентскими делами, а Заслуженный Энергетик Украины занимается Энергетикой Украины.
10.07.2020 21:33 Ответить
легко. ты же вроде не новичок и до сих пор до тебя не дошло что если я что то пишу то я смогу это подтвердить фактами?. на

Рождена под знаком рыб: Буславец принимает людей на работу, полагаясь на интуицию и гороскоп

.о. министра энергетики Ольга https://ukranews.com/news/697043-kabmin-naznachit-buslavets-ministrom-energetiki Буславец, которая исполняет обязанности министра с 16 апреля , при подборе кадров в свое ведомство иногда прибегает к помощи гороскопа и полагаясь на собственную интуицию.
Об этом она https://www.epravda.com.ua/publications/2020/07/6/662577/ рассказала в интервью "Экономической правде".
"Скажу вам честно, что иногда на этих собеседованиях я прислушиваюсь к своей интуиции, потому что очень хорошо чувствую людей. Я рождена под знаком Рыб, а это очень интуитивные люди, меня эта интуиция очень часто спасала и оберегала, поэтому благодарю Бога, что она у меня есть", - сказала Буславец.
Напомним, Врио министра энергетики https://ukranews.com/news/710145-buslavets-v-mae-poluchila-38-020-griven-zarplaty Буславец за май получила на 27 тысяч больше, чем в апреле .
Тем временем, Буславец и до назначения http://nashigroshi.org/2020/03/28/kandydat-na-ministra-enerhetyky-lobiiuvala-skydku-na-haz-dlia-akhmetova-dokument/ лоббировала решение в пользу ДТЭК Рината Ахметова . Руководителем министерства ее определил премьер-министр Денис Шмыгаль, выходец из "ДТЭК-Западэнерго" Рината Ахметова, являющегося монопольным производителем электроэнергии в Бурштынском энергоострове.https://ukranews.com/news/713229-buslavets-zayavila-chto-kadry-vybiraet-intuitivno-i-po-goroskopu
10.07.2020 21:41 Ответить
Вот, что ты сказал ранее: "которая людей на работу берет исходя из гороскопа". Это означает, что она обращает внимание на знак гороскопа кандидата.

Вот, что на самом деле сказалa oна: я прислушиваюсь к своей интуиции, потому что очень хорошо чувствую людей. Я рождена под знаком Рыб, а это очень интуитивные люди, меня эта интуиция очень часто спасала и оберегала, поэтому благодарю Бога, что она у меня есть", - сказала Буславец.

Она могла быть рождена под любым знаком, но речь о развитой интуиции, которой она руководствуется, а не знаками зодиака.
15.07.2020 06:08 Ответить
10.07.2020 17:11 Ответить
Напомнило. "ТАСС уполномочен заявить..." Вот и это недоразумение, шляется по стране, хрен знает что несёт. Потом соратники объясняют, шо оно хотело заявить
10.07.2020 17:14 Ответить
ну он дает заработать блогерам и прочим бесполезным писарям. А вот Что делать с этим недоразумением-????
10.07.2020 17:32 Ответить
Вы о ЗЭУ?!
10.07.2020 21:43 Ответить
Вы хотели, чтобы Зе вас уполномочил подписывать это соглашение?! Так станьте для начала ЗЭУ, как она.
10.07.2020 21:41 Ответить
Я уполномачиваю пустозвона свалить в далёкую даль.
10.07.2020 22:08 Ответить
Так он на месте, и кто после этого пустозвон?
15.07.2020 05:51 Ответить
Ты. 5 дней новости, а тебе все неймётся?
15.07.2020 08:18 Ответить
Новое - хорошо забытое старое.

PS Меня здесь не было после 11-го.
15.07.2020 09:34 Ответить
Те **** це тойже МВФ тільки меньший, а шкода однакова. Наркотик для урядів у яких мізків немає.
10.07.2020 17:39 Ответить
**** хуже МВФ. Они, в отличие от МВФ не особо контролируют проведение тендеров по проектам энергоэффективности.
Типа, ну шо вы там провели тендер?
Да.
И шо?
Анишо, все нормально.
А, ну и ладно.
В результате Украина платит не только проценты по кредиту, но и теряет на откатах.
Вот такая вот энергоэффективность, малята.
10.07.2020 17:53 Ответить
 
 