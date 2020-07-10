Зеленский уполномочил и.о. министра энергетики Буславец подписать соглашение с ЕБРР

Президент Владимир Зеленский уполномочил и.о. министра энергетики Украины, первого замглавы Минэнерго Ольгу Буславец на подписание Соглашения о вкладе между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития об участии Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении главы государства от 10 июля.

"Уполномочить первого заместителя министра энергетики Украины Буславец Ольгу Анатольевну на подписание Соглашения о вкладе между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития об участии Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде", - говорится в распоряжении.

