Зеленський уповноважив в.о. міністра енергетики Буславець підписати угоду з ЄБРР
Президент Володимир Зеленський уповноважив в.о. міністра енергетики України, першого заступника голови Міненерго Ольгу Буславець на підписання Угоди про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розпорядженні глави держави від 10 липня.
"Уповноважити першу заступницю міністра енергетики України Буславець Ольгу Анатоліївну на підписання Угоди про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля", - сказано в розпорядженні.
Топ коментарі
+4 Стрелок
показати весь коментар10.07.2020 17:05 Відповісти Посилання
+3 Сергей Васильев #322886
показати весь коментар10.07.2020 17:14 Відповісти Посилання
+2 Evgeny N
показати весь коментар10.07.2020 17:26 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
щас она на картах таро кинет, потом шар хрустальный потрет и подпишет
бубочка - ты сам то работать когда планируешь начать?
Он манатки в Конча-Заспу перевозит.
А еще детскую кроватку покупать, погремушки всякие, памперсы.
Хотя, погремушки не надо.
Можно с шутовского колпака снять.
Теперь покажите про гороскопы.
Зе занимается президентскими делами, а Заслуженный Энергетик Украины занимается Энергетикой Украины.
Рождена под знаком рыб: Буславец принимает людей на работу, полагаясь на интуицию и гороскоп
.о. министра энергетики Ольга https://ukranews.com/news/697043-kabmin-naznachit-buslavets-ministrom-energetiki Буславец, которая исполняет обязанности министра с 16 апреля , при подборе кадров в свое ведомство иногда прибегает к помощи гороскопа и полагаясь на собственную интуицию.
Об этом она https://www.epravda.com.ua/publications/2020/07/6/662577/ рассказала в интервью "Экономической правде".
"Скажу вам честно, что иногда на этих собеседованиях я прислушиваюсь к своей интуиции, потому что очень хорошо чувствую людей. Я рождена под знаком Рыб, а это очень интуитивные люди, меня эта интуиция очень часто спасала и оберегала, поэтому благодарю Бога, что она у меня есть", - сказала Буславец.
Напомним, Врио министра энергетики https://ukranews.com/news/710145-buslavets-v-mae-poluchila-38-020-griven-zarplaty Буславец за май получила на 27 тысяч больше, чем в апреле .
Тем временем, Буславец и до назначения http://nashigroshi.org/2020/03/28/kandydat-na-ministra-enerhetyky-lobiiuvala-skydku-na-haz-dlia-akhmetova-dokument/ лоббировала решение в пользу ДТЭК Рината Ахметова . Руководителем министерства ее определил премьер-министр Денис Шмыгаль, выходец из "ДТЭК-Западэнерго" Рината Ахметова, являющегося монопольным производителем электроэнергии в Бурштынском энергоострове.https://ukranews.com/news/713229-buslavets-zayavila-chto-kadry-vybiraet-intuitivno-i-po-goroskopu
Вот, что на самом деле сказалa oна: я прислушиваюсь к своей интуиции, потому что очень хорошо чувствую людей. Я рождена под знаком Рыб, а это очень интуитивные люди, меня эта интуиция очень часто спасала и оберегала, поэтому благодарю Бога, что она у меня есть", - сказала Буславец.
Она могла быть рождена под любым знаком, но речь о развитой интуиции, которой она руководствуется, а не знаками зодиака.
PS Меня здесь не было после 11-го.
Типа, ну шо вы там провели тендер?
Да.
И шо?
Анишо, все нормально.
А, ну и ладно.
В результате Украина платит не только проценты по кредиту, но и теряет на откатах.
Вот такая вот энергоэффективность, малята.