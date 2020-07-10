УКР
Зеленський уповноважив в.о. міністра енергетики Буславець підписати угоду з ЄБРР

Президент Володимир Зеленський уповноважив в.о. міністра енергетики України, першого заступника голови Міненерго Ольгу Буславець на підписання Угоди про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розпорядженні глави держави від 10 липня.

"Уповноважити першу заступницю міністра енергетики України Буславець Ольгу Анатоліївну на підписання Угоди про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля", - сказано в розпорядженні.

Топ коментарі
+4
это ту которая людей на работу берет исходя из гороскопа? хороший выбор я считаю
щас она на картах таро кинет, потом шар хрустальный потрет и подпишет

бубочка - ты сам то работать когда планируешь начать?
10.07.2020 17:05 Відповісти
+3
Напомнило. "ТАСС уполномочен заявить..." Вот и это недоразумение, шляется по стране, хрен знает что несёт. Потом соратники объясняют, шо оно хотело заявить
10.07.2020 17:14 Відповісти
+2
Він працювати не звик. Тому з білого порошку створив свою реальність, де в нього є один робочий день - 29-го лютого. Тепер зрозуміло, чому він так не любить високосні роки?
10.07.2020 17:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
бубочка - ты сам то работать когда планируешь начать?
10.07.2020 17:05 Відповісти
Він працювати не звик. Тому з білого порошку створив свою реальність, де в нього є один робочий день - 29-го лютого. Тепер зрозуміло, чому він так не любить високосні роки?
10.07.2020 17:26 Відповісти
Ему некогда работать.
Он манатки в Конча-Заспу перевозит.
А еще детскую кроватку покупать, погремушки всякие, памперсы.
Хотя, погремушки не надо.
Можно с шутовского колпака снять.
10.07.2020 17:45 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 https://uk.wikipedia.org/wiki/Буславець_Ольга_Анатоліївна

Теперь покажите про гороскопы.

Зе занимается президентскими делами, а Заслуженный Энергетик Украины занимается Энергетикой Украины.
10.07.2020 21:33 Відповісти
легко. ты же вроде не новичок и до сих пор до тебя не дошло что если я что то пишу то я смогу это подтвердить фактами?. на

Рождена под знаком рыб: Буславец принимает людей на работу, полагаясь на интуицию и гороскоп

.о. министра энергетики Ольга https://ukranews.com/news/697043-kabmin-naznachit-buslavets-ministrom-energetiki Буславец, которая исполняет обязанности министра с 16 апреля , при подборе кадров в свое ведомство иногда прибегает к помощи гороскопа и полагаясь на собственную интуицию.
Об этом она https://www.epravda.com.ua/publications/2020/07/6/662577/ рассказала в интервью "Экономической правде".
"Скажу вам честно, что иногда на этих собеседованиях я прислушиваюсь к своей интуиции, потому что очень хорошо чувствую людей. Я рождена под знаком Рыб, а это очень интуитивные люди, меня эта интуиция очень часто спасала и оберегала, поэтому благодарю Бога, что она у меня есть", - сказала Буславец.
Напомним, Врио министра энергетики https://ukranews.com/news/710145-buslavets-v-mae-poluchila-38-020-griven-zarplaty Буславец за май получила на 27 тысяч больше, чем в апреле .
Тем временем, Буславец и до назначения http://nashigroshi.org/2020/03/28/kandydat-na-ministra-enerhetyky-lobiiuvala-skydku-na-haz-dlia-akhmetova-dokument/ лоббировала решение в пользу ДТЭК Рината Ахметова . Руководителем министерства ее определил премьер-министр Денис Шмыгаль, выходец из "ДТЭК-Западэнерго" Рината Ахметова, являющегося монопольным производителем электроэнергии в Бурштынском энергоострове.https://ukranews.com/news/713229-buslavets-zayavila-chto-kadry-vybiraet-intuitivno-i-po-goroskopu
10.07.2020 21:41 Відповісти
Вот, что ты сказал ранее: "которая людей на работу берет исходя из гороскопа". Это означает, что она обращает внимание на знак гороскопа кандидата.

Вот, что на самом деле сказалa oна: я прислушиваюсь к своей интуиции, потому что очень хорошо чувствую людей. Я рождена под знаком Рыб, а это очень интуитивные люди, меня эта интуиция очень часто спасала и оберегала, поэтому благодарю Бога, что она у меня есть", - сказала Буславец.

Она могла быть рождена под любым знаком, но речь о развитой интуиции, которой она руководствуется, а не знаками зодиака.
15.07.2020 06:08 Відповісти
10.07.2020 17:11 Відповісти
Напомнило. "ТАСС уполномочен заявить..." Вот и это недоразумение, шляется по стране, хрен знает что несёт. Потом соратники объясняют, шо оно хотело заявить
10.07.2020 17:14 Відповісти
ну он дает заработать блогерам и прочим бесполезным писарям. А вот Что делать с этим недоразумением-????
10.07.2020 17:32 Відповісти
Вы о ЗЭУ?!
10.07.2020 21:43 Відповісти
Вы хотели, чтобы Зе вас уполномочил подписывать это соглашение?! Так станьте для начала ЗЭУ, как она.
10.07.2020 21:41 Відповісти
Я уполномачиваю пустозвона свалить в далёкую даль.
10.07.2020 22:08 Відповісти
Так он на месте, и кто после этого пустозвон?
15.07.2020 05:51 Відповісти
Ты. 5 дней новости, а тебе все неймётся?
15.07.2020 08:18 Відповісти
Новое - хорошо забытое старое.

PS Меня здесь не было после 11-го.
15.07.2020 09:34 Відповісти
Те **** це тойже МВФ тільки меньший, а шкода однакова. Наркотик для урядів у яких мізків немає.
10.07.2020 17:39 Відповісти
**** хуже МВФ. Они, в отличие от МВФ не особо контролируют проведение тендеров по проектам энергоэффективности.
Типа, ну шо вы там провели тендер?
Да.
И шо?
Анишо, все нормально.
А, ну и ладно.
В результате Украина платит не только проценты по кредиту, но и теряет на откатах.
Вот такая вот энергоэффективность, малята.
10.07.2020 17:53 Відповісти
 
 