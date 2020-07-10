Зеленський уповноважив в.о. міністра енергетики Буславець підписати угоду з ЄБРР

Президент Володимир Зеленський уповноважив в.о. міністра енергетики України, першого заступника голови Міненерго Ольгу Буславець на підписання Угоди про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розпорядженні глави держави від 10 липня.

"Уповноважити першу заступницю міністра енергетики України Буславець Ольгу Анатоліївну на підписання Угоди про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля", - сказано в розпорядженні.

