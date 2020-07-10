РУС
Слова Резникова о пересмотре минских соглашений возмутили Кремль

Слова Резникова о пересмотре минских соглашений возмутили Кремль

Россия расценивает слова вице-премьера Украины Алексея Резникова о необходимости пересмотра Комплекса мер по урегулированию на Донбассе как сигнал о выходе Украины из Минского и Нормандского процесса.

Об этом журналистам заявил замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если в ближайшее время это заявление будет подтверждено или не будет опровергнуто теперь уже премьер-министром или президентом Украины, то это действительно означает выход Украины из минских соглашений, а следовательно, и из минского и нормандского формата переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе. Это еще и значит, что президент Украины должен будет дезавуировать свою подпись полугодовой давности под итоговым коммюнике Парижского саммита 9 декабря 2019 года", - сказал Козак.

Ранее вице-премьер Украины - первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что минские соглашения не отражают нынешних реалий и потребностей по урегулированию конфликта на Донбассе, и Западу стоит поддержать их пересмотр и прагматический подход к их выполнению.

Топ комментарии
+17
Хрень запоребриковая, какое тебе дело до "че там у хохлов?"? Займись своим Сыктывкаром.
10.07.2020 17:59 Ответить
+13
Glory to Ukraine !!! 🌟🌟🌟🇺🇦🌟🌟🌟
10.07.2020 17:49 Ответить
+13
Алексей Резников сказал все правильно.
10.07.2020 17:57 Ответить
Glory to Ukraine !!! 🌟🌟🌟🇺🇦🌟🌟🌟
10.07.2020 17:49 Ответить
Glory to the Heroes!
10.07.2020 17:53 Ответить
Козак не наш! Війська ввели паразити і диктують... Петлю накинули силою, треба ж вивільнятися, бо це навічно...Звісно, що треба зуміти заручитися підтримкою Світу! Це головне, а не думка клелка. Жираф большой- йому видніше!
10.07.2020 17:55 Ответить
Алексей Резников сказал все правильно.
10.07.2020 17:57 Ответить
Всё, что делает зебильё, имеет 2 цели: 1) сдаться Ху*лу 2) "спровоцировать" Ху*ло на полноценную войну. На самом деле цель у этой пи*добратии одна, а методы её достижения им рисуют в ФСБ.
10.07.2020 17:57 Ответить
Хрень запоребриковая, какое тебе дело до "че там у хохлов?"? Займись своим Сыктывкаром.
10.07.2020 17:59 Ответить
Работа у него такая. У него же по нику видно, что он запоребриковый тролль на зарплате и зарегался тут специально чтобы подогревать недовольство украинцев украинскими властями.
10.07.2020 18:01 Ответить
100%
10.07.2020 18:04 Ответить
Ждем(с) от зельцмана очередного ролика!
10.07.2020 18:51 Ответить
Иными словами, по вашей логике, заставить Кремль возмутиться = сдаться Ху*лу. Так?

Где в словах Резника, который повторил слова Зе, что если не будет прогресса по М-2, то нужно будет пересмотреть их, провоцирование Ху*ла на полноценную войну?

Наоборот, за все эти года власть второй раз указывает на М-2, как нерабочий механизм. Первый раз в Нормандии, где Зе указал на противоречие по границе и выборам, и второй раз сейчас, но при этом власть пока не отказывается от М-2, а намекает РФ, что есть ещё полгода для появления прогресса, и в первую очередь речь о прекращении огня.

ПС Дебильё это понимает?
10.07.2020 19:42 Ответить
Тут зебильём тупым сильно воняет. Досвидос.
10.07.2020 20:01 Ответить
Слив засчитан, а с ним и вонь ушла.
10.07.2020 20:38 Ответить
Смотря чья. Теперь, когда этих 2-х зебильных клоунов окончательно заспамили, отвечаю: М-2 и задумывался с нашей стороны (т.е. со стороны Украины, и не только...) как нерабочий механизм. Он был нужен для того, чтобы держать Ху*ло под санкциями. А зебильё М-2 разрушает для того, чтобы снять санкции с Ху*ла. Так понятно, наконец?
10.07.2020 22:30 Ответить
О да, задумали нерабочий механизм, а дураки союзники из ЕС под ним подписались неведая, что механизм, то нерабочий. Ну-ну!
15.07.2020 05:45 Ответить
11,80
15.07.2020 06:39 Ответить
Слова Резнікова про перегляд мінських угод обурили Кремль - Цензор.НЕТ 1605
15.07.2020 07:02 Ответить
Хватит из своего парашного говна здесь что-то лепить, тем более, что его не видно.
Объясняю последний раз: пункт 1) М-2 полное прекращение огня. Не выполнен- остальное на х*й.
15.07.2020 14:34 Ответить
Порашное говно лепишь здесь ты, утверждая, что так всё и задумывалось, что возмутиться = сдаться Ху*лу... итд. Вот это - типичное ПОрашное гoвно.

Ты потерялся? Кто говорит, что что-то было выполнено из М-2?! Перечитай ветку сначала, что бы не нести очередное ПОрашное говно.
16.07.2020 06:31 Ответить
Иди на своё Ху*ло.
16.07.2020 14:18 Ответить
Это место занято... тобой.
17.07.2020 02:08 Ответить
ПНХ
17.07.2020 06:50 Ответить
Наверна -диарею..
10.07.2020 17:59 Ответить
Вас там нет....
10.07.2020 18:01 Ответить
Какие важные события !? Прям дух захватило...Обменялись супер жесткими заявлениями и в воздухе запахло решительным ароматом кишечных газов. Еще чуть чуть и понос или диарея.
10.07.2020 18:15 Ответить
Со стороны Украины впервые были озвучены сроки для появления прогресса, а со стороны Кремля - одни понтовые возмущения. Эти дебилы не видят разницу между сейчас и концом года, а также они не понимают разницы между внести корректировки и отказаться. Одно слово - совки.
10.07.2020 20:42 Ответить
"Козак" - яке звучне, змістовне слово. І чого ним прикриваються всякі гидотні кізяки.
10.07.2020 18:22 Ответить
Спасение утопающего - дело самого утопающего. Только Украина может себя спасти... Вот еще одно подтверждение того, что весь этот Минск в пользу РФ и был навязан Украине шантажем, силой.. Посредники от Франции и Германии, - все эти ЕС, ОБСЕ, - априори были на стороне сильного - на стороне РФ.Это "традиция Европы. "Мораль, философия, наука, религия, - все это в Европе нужно лишь затем чтобы научить людей спасать свои шкуры. Под предлогом спасения шкуры в конце концов мы все друг друга поубиваем. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ШКУРА СТАЛА ФЛАГОМ Европы. Флаги раскрашены по-разному, но все они сделаны из одного материала - человеческой кожи" - роман "Шкура" Курцио Малапарте, творивший в эпоху до второй мировой войны... Кто помогал маленькой Финляндии, когда на нее обрушилась красная армия Сталина? Соседи даже не разрешили даже пропустить войска стран, которые могли бы помочь.. Договоренности достигнутые обманом, шантажом, под давлением, угрозами - ничтожные! ?
10.07.2020 18:28 Ответить
О как московия защищает минские договорняки, которые она пропихнула через агента "лолита".
10.07.2020 18:44 Ответить
И кто теперь скажет, что пэдро подписывал минские соглашения с выгодой для Украины?
В минских соглашениях все написано как хотели рашисты, поэтому уже 6 лет никаких положительных для Украины результатов.
10.07.2020 18:50 Ответить
все относительно, был вариант лучше? так пусть зеля сделает лучше, ситуация позволяет, можно не в спешке а спокойно все сделать. пусть покажет как лучше
10.07.2020 18:59 Ответить
"...был вариант лучше?"

=====================
А разве что-нибудь может быть хуже капитуляции?
Минск, подписанный в том виде - это сдача интересов Украины и его народа! КАПИТУЛЯЦИЯ!
10.07.2020 20:00 Ответить
Зеля тупой и лучше не сделает.
10.07.2020 20:01 Ответить
Ты умный?! Давай, расскажи нам, как нужно поступить, только не вздумай повторить то, что сказал Зе в "Нормандии" о противоречиях в М-2 и не вздумай повторить то, о чём сказал Резник, повторив идею Зе. Давай, удиви нас своим интеллектом дальновидного политика, только не сливайся, пожалуйста.
10.07.2020 20:06 Ответить
Этот снежный ком уже не остановить. Правильно действовать надо было в феврале-марте 2014 (или даже раньше), а сейчас - это последствия. Украина пожинает плоды преступных действий 2014 парашенки, яйценюха, кровавого пастора...
10.07.2020 21:35 Ответить
Так что, сидеть сложа руки и ждать пока РФ развалится?!
15.07.2020 06:11 Ответить
Конечно был в последующие годы, но попареднику было комфортно ничего не менять в М-2 и прятаться за "смотрите, они не прекращают огонь", дескать раз не прекращают, значит буду сидеть сложа руки и ждать пока прекратят. Так поступают либо идиоты, либо политиканы, коим и является попаредник; жаль, что его сторонники до сих пор этого не понимают.
10.07.2020 20:01 Ответить
что не так Порох сделал ?
10.07.2020 20:12 Ответить
Скушал мозг зебобиков.
10.07.2020 20:21 Ответить
Сначала он съел мозг порохонутых. Теперь он пытается натравить этих безмозглых порохонутых на Зе и его сторонников, дабы снова влезть своей исхудавшей задницей на президентский трон, который, очевидно, снится ему по ночам.
10.07.2020 20:32 Ответить
порох??? в фамилии порошенко нет буквы Х... зато есть буква Ш!
значит не порох, а параша.
11.07.2020 09:44 Ответить
Он ничего не делал - его устраивал нулевой прогресс по М-2. Он даже не пытался поднимать тему противоречий в М-2 с союзниками по Нормандии.
10.07.2020 20:30 Ответить
какой смысл в таких действиях ?
неужели Вы считаете что изменив минские возможно заставить пуйла подтереться с донбасса ?
10.07.2020 20:38 Ответить
Вода камень точит. Если долго нет прогресса в каком-то процессе, то надо что-то в нём менять. В данной ситуации самым эффективным шагом было бы склонение Западных партнёров на свою сторону в вопросе внесения корректировок в М-2. Это было бы сделать несложно. Пуйло был бы уже поставлен в ситуацию, когда все бы были против него в этом вопросе, а не в ситуацию, когда все стороны согласны с М-2.

Из-за политиканства попаредника Украина потеряла несколько лет, а возможно и несколько десятков жизней воинов ВСУ.
10.07.2020 20:50 Ответить
Где ты был 6 лет назад?
Какими были твои эмоции тогда?
Сегодня все такие умные, и какашками бросать в опонента это "святое"...
Мелкая ты дрянь...
10.07.2020 19:20 Ответить
Допустим 6 лет назад это было необходимо, чтобы остановить гoрячую фазу войны, но потом было 5 лет за которые попаредник ни разу не поднял тему противоречий в М-2, и начиная с 2016-го был полный стопор, который устраивал политикана-попаредника, зарабатывающего политические дивиденды перед Западом на образe несгибаемого борца с Пуйлом путём тупой упёртости. Правда Запад это потом уже тоже начало раздражать.
10.07.2020 19:49 Ответить
Не неси чушь о том, в чём не разбираешься, ольгинец.
10.07.2020 20:51 Ответить
Ольгинец, если по сути сказать нечего, то -->

Пока что ты не показал свои способности ни в чём, кроме быдло-хамства, поэтому не тебе, ольгинец. оценивать мои способности. -->
15.07.2020 06:14 Ответить
Сорри, не 5 лет, а в период с подписания М-2 до окончания президенства попаредника. Хотя, и после этого ни он, ни его ЕвроСоль не поднимали тему проблем с выполнением М-2.
10.07.2020 19:54 Ответить
А я думаю,что эта дрянь немелкая ,шпарит,подонок,по пригожинским методичкам
10.07.2020 19:56 Ответить
"А я думаю..."

===================
Не льсти себе.
Чтобы думать - нужны мозги... У тебя с этим не сложилось - Бог обделил.
Если сам херачишь с методички, то здесь не все такие как ты.
10.07.2020 20:04 Ответить
Прочитала таки рашкотварь и это неплохо ,черный список пособников путлера пополнился еще одним моральным уродом. Нехшастать!
10.07.2020 20:10 Ответить
Диагноз подтвержден! Можешь не продолжать - я уже понял, что общаюсь с насекомым.
10.07.2020 21:24 Ответить
Неужто в них написано: "В минских соглашениях все написано как хотели рашисты, поэтому уже 6 лет никаких положительных для Украины результатов."?!

Может хватит уже причислять ВСЕХ оппонентов попаредника к "русскому миру"?! Не любить вашего горячо любимого попаредника не значит не любить Украину!
10.07.2020 20:13 Ответить
Если ты зебил, то это ещё хуже, чем открытый русско-мировец.
10.07.2020 20:53 Ответить
Если ты дебил, то хуже уже ничего быть не может. По теме есть что сказать?! Если нет, то GFY!
10.07.2020 21:18 Ответить
С нетерпением жду список "покращень" за период царствования петра шоколадного...
10.07.2020 21:28 Ответить
Просьба не по адресу.
15.07.2020 06:18 Ответить
Не Ваша ли фраза уважаемый - "Неужто ... уже 6 лет никаких положительных для Украины результатов."?!
Не отвертитесь - слово не воробей. Сказал - отвечай.
18.07.2020 20:45 Ответить
Вы по-прежнему не понимаете смысла моего ответа, поэтому вместо самого важного поставили троеточие: "в них" = в пригожинскиx методичкаx.
21.07.2020 21:48 Ответить
Если Вы используете пригожинскую методичку, тогда я Вам не собеседник и Ваша ушная лапша не для меня.
21.07.2020 21:53 Ответить
Нет, я не использую и в глаза её не видел, поэтому и задал вопрос, который вы по-прежнему не понимаете.
25.07.2020 11:55 Ответить
6 років назад він сидів у мами (або жінки) під юбкою, щоб воєнкоми йому повістку не вручили. А тепер він на "распутье" - до ЗЕ-е-е-****** приєднатися чи до ОПЗЖопників - "за мир любой ценой".
11.07.2020 10:24 Ответить
Чушь! Зе спокойно ездил по гастролям, а вoенкомам просто не нужен был в ВСУ очередной делопроизводитель ака писарь при штабе.
21.07.2020 21:51 Ответить
Начнём с Дебальцево, Ясиновата и другие. На сейчас Украина отдапа 5000км2.
Сколько ещё надо ! ?
10.07.2020 18:56 Ответить
Если взять голову и ней подумать - то ситуация с Дебальцево очень сильно нам наруку, пойло не может его нам отдать хотя и должен по минским - таким образом на лицо злостное не выполнение минска, а следовательно санкции продолжаются.

А вот если бы пуйло исполнил свою часть минска - пришлось бы и нам исполнять, а это никак нельзя. В общим голова это ништяк - не забывайте пользоваться
10.07.2020 20:06 Ответить
То есть вас, как и политикана-попаредника, полностью устраивает наличие, но невыполнение М-2. Так?! Пусть ВСУ и дальше теряет бойцов убитыми и ранеными, но мы, ничего не делая, будем стоять на своём и терпеливо ждать пока под санкциями Пуйло поднимет кверху лапки. Так?!
10.07.2020 20:18 Ответить
да именно так - другого выхода на сегодня просто нет (кроме капитуляции которую не рассматриваю) - победить пуйла силой у нас нет возможности - единый вариант держать оборону и уничтожать врага санкциями
10.07.2020 20:40 Ответить
Очень даже есть и был уже несколько лет: начать говорить о противоречиях в М-2. Если в соглашении есть противоречие, то первое невыполнимо по определению.

На сегодняшний момент правильно так, как об этом говорят Зе и Резник: срок для появления прогресса в выполнении М-2 - до конца года. За это время надо активно склонять Запад к пересмотру М-2 в случае отсутствия прогресса к концу года.
10.07.2020 20:59 Ответить
если они невыполнимые то за что на пуйла накладывать санкции ? или по Вашему их надо снять ?
10.07.2020 22:07 Ответить
Санкции за невыполнение даже первых пунктов М-2, а противоречия в 9-11 пунктах. Иными словами, санкци за непрекращение огня в первую очередь.
15.07.2020 05:55 Ответить
"Обсуждение здесь, на Постоянном совете, и позиция моего российского коллеги, напоминает комедийную оперу Бертольта Брехта. Мы слышим песни снова и снова, но нас не убеждает игра. Мы знаем, Россия думает, что она может спрятаться за занавесом, но мы видим вас", - заявил американский дипломат.Источник: https://censor.net/n3207423
10.07.2020 19:07 Ответить
МИНСКИЕ ТЕЗИСЫ
1. "минские соглашения" - ВЫНУЖДЕННАЯ мера, когда Расия пёрла на Харьков, а Германия и Франция поставили условием своей поддержки.
2. В том виде, как они написаны, их выполнять нельзя. Но и отказаться от них нельзя под угрозой снятия санкций с Расии.
3. Что делать? Тянуть резину до бесконечности, завывая про "гуманность" - на Западе это любят!
10.07.2020 19:22 Ответить
Правильные слова.
10.07.2020 20:01 Ответить
1. ok.

2. Отказываться не надо было, но надо было в 2017-м, когда ВСУ окрепли, и противник это понял; поднять вопрос о противоречиях в пунктах о выборах и контроле границы. Пересмотр М-2 в новых реалиях не значит отказ от них, соответственно и санкции не отменили бы. Когда Зе поднял тему этих противоречий в "Нормандии", Запад поддержал его, а Пуйлу нечем было крыть против сырмяжной правды о противоречиях в М-2.

3. Нет! Нужно делать так, как говорит Зе и Резник: если до конца года не будет прогресса, то М-2 нужно пересматривать, ибо все сроки прошли и механизм М-2 показал свою неработоспособность по всем пунктам, начиная с первого.
10.07.2020 20:27 Ответить
Оооо, да тут всё запущено. Поклонник Величайшего Лидера Современности!
10.07.2020 20:59 Ответить
И это вся твоя аргументация, фанат попаредника?! Так у кого из нас запущено, аргументарный ты мой?!
10.07.2020 21:15 Ответить
1. Мой юный друг! Условием "возвращения Донбасса" вечно избранный Путин ставит федерализацию с правом ОРДЛО на вето вступления ЕС-НАТО. Если Зеля убедит Путина отказаться от своих планов - флаг ему в руки.
11.07.2020 09:14 Ответить
Деточка, во-первых, это не имеет отношение к (1), на который я уже оветил "ОК". Во-вторых, на то они и переговоры, чтобы добиваться своего ПОД ДАВЛЕНИЕМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, которые могут быть сильней хотелок даже Пуйла.
15.07.2020 04:46 Ответить
Моё юный друг! "Могут быть", "когда я стану взрослым - я буду доктором лечить людей!" - порывы юности прекрасны, но реальность жестока....
Ответь самому себе - эти самые " ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, которые могут быть сильней хотелок даже Пуйла." - они уже наступили или ещё нет?
Если уже наступили - так ему лично похрен, как ты можешь заметить, если ещё нет - так про что переговоры СЕЙЧАС?
15.07.2020 10:38 Ответить
Деточка, переговоры только начались, ибо с 2016 в них был полный стyпор. Обстоятельства есть и давление есть, но пока недостаточные для того, чтобы Пуйло отказалось от хотелок. Процесс идёт.
16.07.2020 07:35 Ответить
Процесс идёт, наш юный друг взрослеет....
Я уверен, что к классу так восьмому ты начнёшь понимать смысл не только отдельных слов, но и целых фраз!
"Деточка, переговоры только начались, ибо...." - переговоры только начались ибо обстоятельства и давление только появилось?
В смысле с выбором Зеленского появились обстоятельства и давление на Расию?
Не будет ли любезен наш юноша бледный со взором горящим уточнить: какие именно обстоятельства и давление ПОЯВИЛИСЬ в связи с избранием Зеленского?
16.07.2020 10:12 Ответить
Деточка, даю ключевое слово, а ты думай: "Штайнмайэр".
17.07.2020 02:39 Ответить
Да.... Любовь ребёнка к книге - это похвально! Пока, конечно, ты можешь только разглядывать картинки, но настанет время - и ты сможешь читать подписи под ними!
И тогда тебе откроется тайна того, что формула Штайнмайэра НИКАКОГО отношения к ДАВЛЕНИЮ НА РАСИЮ - не имеет....
17.07.2020 09:10 Ответить
Какое мирное урегулирование? Соглашения достигнуты в 2014, а подписаны в начале 2015 года. После чего еще и Дебальцево забрали. Прошло более 5 лет. Кто-то еще верит в эти минские соглашения? Они никогда не будут исполнены.
10.07.2020 20:17 Ответить
Они могут быть откорректированы, если Украина и Запад начнут на этом настаивать.
10.07.2020 20:36 Ответить
думаю что нет - иначе это капитуляция для пуйла - он еще достаточно сильный чтоб позволить себе на это не пойти
10.07.2020 20:41 Ответить
Нет, это не капитуляция для Пуйла: он по-прежнему сможет хитрить и затягивать процесс, и даже согласившись с корректировками, сможет сделать ставку на выборы, ведь там хорошо промыты мозги у многих. Даже если туда вернутся уехавшие, понятно, что только часть это сделает; и если будут проведены выборы по стандартам Украины, ЕС и ОБСЕ, то я не уверен, что большинство проголосует не за пророссийских кандидатов. Поэтому Пуйло сможет ещё поиграть там свою игру.
10.07.2020 21:06 Ответить
Запад не будет ни на чем настаивать. Ему выгоден замороженный конфликт. Как и России. А мы заложники. Конфликт то на нашей территории.
10.07.2020 20:51 Ответить
Запад поддержал Зе в Нормандии, когда первый затронул противоречия в М-2. Нужно продолжать давить в этом же направлении.
10.07.2020 21:12 Ответить
Это переливание из пустого в порожнее. Европа никогда не решит эту проблему. Это может только США. Но Трамп показывает что ему это не нужно. Нынешнее состояние России устраивает весь Запад. А то что это все за счет Украины никого не волнует. Есть небольшая надежда, что следующий президент США заинтересуется этим вопросом. Но надежды немного если честно.
10.07.2020 21:21 Ответить
А почему так Всполошились , вы , что думаете это будит продолжатся Вечно , пока ваш кормчий не отойдет в мир Иной .
10.07.2020 22:20 Ответить
 
 