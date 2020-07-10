Слова Резникова о пересмотре минских соглашений возмутили Кремль

Россия расценивает слова вице-премьера Украины Алексея Резникова о необходимости пересмотра Комплекса мер по урегулированию на Донбассе как сигнал о выходе Украины из Минского и Нормандского процесса.

Об этом журналистам заявил замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если в ближайшее время это заявление будет подтверждено или не будет опровергнуто теперь уже премьер-министром или президентом Украины, то это действительно означает выход Украины из минских соглашений, а следовательно, и из минского и нормандского формата переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе. Это еще и значит, что президент Украины должен будет дезавуировать свою подпись полугодовой давности под итоговым коммюнике Парижского саммита 9 декабря 2019 года", - сказал Козак.

Ранее вице-премьер Украины - первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что минские соглашения не отражают нынешних реалий и потребностей по урегулированию конфликта на Донбассе, и Западу стоит поддержать их пересмотр и прагматический подход к их выполнению.