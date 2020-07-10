УКР
Слова Резнікова про перегляд мінських угод обурили Кремль

Слова Резнікова про перегляд мінських угод обурили Кремль

Росія розцінює слова віцепрем'єра України Олексія Резнікова про необхідність перегляду Комплексу заходів щодо врегулювання на Донбасі як сигнал про вихід України з Мінського і Нормандського процесу.

Про це журналістам заявив заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо найближчим часом цю заяву буде підтверджено або не буде спростовано тепер уже прем'єр-міністром або президентом України, то це дійсно означає вихід України з мінських угод, а отже, і з мінського і нормандського формату переговорів із врегулювання конфлікту на Донбасі. Це також означає, що президент України повинен буде дезавуювати свій підпис піврічної давності під підсумковим комюніке Паризького саміту 9 грудня 2019 року", - сказав Козак.

Раніше віцепрем'єр України - перший заступник голови української делегації в тристоронній контактній групі Олексій Резніков заявив, що мінські угоди не відображають нинішніх реалій і потреб щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, і Заходу слід підтримати їх перегляд і прагматичний підхід до їх виконання.

росія (67219) мінські угоди (2231) нормандська четвірка (1526) Резніков Олексій (1451) Козак Дмитро (77)
+17
Хрень запоребриковая, какое тебе дело до "че там у хохлов?"? Займись своим Сыктывкаром.
показати весь коментар
10.07.2020 17:59 Відповісти
+13
Glory to Ukraine !!! 🌟🌟🌟🇺🇦🌟🌟🌟
показати весь коментар
10.07.2020 17:49 Відповісти
+13
Алексей Резников сказал все правильно.
показати весь коментар
10.07.2020 17:57 Відповісти
Glory to Ukraine !!! 🌟🌟🌟🇺🇦🌟🌟🌟
показати весь коментар
10.07.2020 17:49 Відповісти
Glory to the Heroes!
показати весь коментар
10.07.2020 17:53 Відповісти
Козак не наш! Війська ввели паразити і диктують... Петлю накинули силою, треба ж вивільнятися, бо це навічно...Звісно, що треба зуміти заручитися підтримкою Світу! Це головне, а не думка клелка. Жираф большой- йому видніше!
показати весь коментар
10.07.2020 17:55 Відповісти
Алексей Резников сказал все правильно.
показати весь коментар
10.07.2020 17:57 Відповісти
Всё, что делает зебильё, имеет 2 цели: 1) сдаться Ху*лу 2) "спровоцировать" Ху*ло на полноценную войну. На самом деле цель у этой пи*добратии одна, а методы её достижения им рисуют в ФСБ.
показати весь коментар
10.07.2020 17:57 Відповісти
Хрень запоребриковая, какое тебе дело до "че там у хохлов?"? Займись своим Сыктывкаром.
показати весь коментар
10.07.2020 17:59 Відповісти
Работа у него такая. У него же по нику видно, что он запоребриковый тролль на зарплате и зарегался тут специально чтобы подогревать недовольство украинцев украинскими властями.
А до 2019го года у него явно другой ник был и гадил он против Порошенки.
показати весь коментар
10.07.2020 18:01 Відповісти
100%
показати весь коментар
10.07.2020 18:04 Відповісти
Ждем(с) от зельцмана очередного ролика!
показати весь коментар
10.07.2020 18:51 Відповісти
Иными словами, по вашей логике, заставить Кремль возмутиться = сдаться Ху*лу. Так?

Где в словах Резника, который повторил слова Зе, что если не будет прогресса по М-2, то нужно будет пересмотреть их, провоцирование Ху*ла на полноценную войну?

Наоборот, за все эти года власть второй раз указывает на М-2, как нерабочий механизм. Первый раз в Нормандии, где Зе указал на противоречие по границе и выборам, и второй раз сейчас, но при этом власть пока не отказывается от М-2, а намекает РФ, что есть ещё полгода для появления прогресса, и в первую очередь речь о прекращении огня.

ПС Дебильё это понимает?
показати весь коментар
10.07.2020 19:42 Відповісти
Тут зебильём тупым сильно воняет. Досвидос.
показати весь коментар
10.07.2020 20:01 Відповісти
Слив засчитан, а с ним и вонь ушла.
показати весь коментар
10.07.2020 20:38 Відповісти
Смотря чья. Теперь, когда этих 2-х зебильных клоунов окончательно заспамили, отвечаю: М-2 и задумывался с нашей стороны (т.е. со стороны Украины, и не только...) как нерабочий механизм. Он был нужен для того, чтобы держать Ху*ло под санкциями. А зебильё М-2 разрушает для того, чтобы снять санкции с Ху*ла. Так понятно, наконец?
показати весь коментар
10.07.2020 22:30 Відповісти
О да, задумали нерабочий механизм, а дураки союзники из ЕС под ним подписались неведая, что механизм, то нерабочий. Ну-ну!
показати весь коментар
15.07.2020 05:45 Відповісти
11,80
показати весь коментар
15.07.2020 06:39 Відповісти
Слова Резнікова про перегляд мінських угод обурили Кремль - Цензор.НЕТ 1605
показати весь коментар
15.07.2020 07:02 Відповісти
Хватит из своего парашного говна здесь что-то лепить, тем более, что его не видно.
Объясняю последний раз: пункт 1) М-2 полное прекращение огня. Не выполнен- остальное на х*й.
показати весь коментар
15.07.2020 14:34 Відповісти
Порашное говно лепишь здесь ты, утверждая, что так всё и задумывалось, что возмутиться = сдаться Ху*лу... итд. Вот это - типичное ПОрашное гoвно.

Ты потерялся? Кто говорит, что что-то было выполнено из М-2?! Перечитай ветку сначала, что бы не нести очередное ПОрашное говно.
показати весь коментар
16.07.2020 06:31 Відповісти
Иди на своё Ху*ло.
показати весь коментар
16.07.2020 14:18 Відповісти
Это место занято... тобой.
показати весь коментар
17.07.2020 02:08 Відповісти
ПНХ
показати весь коментар
17.07.2020 06:50 Відповісти
Наверна -диарею..
показати весь коментар
10.07.2020 17:59 Відповісти
Вас там нет....
показати весь коментар
10.07.2020 18:01 Відповісти
Какие важные события !? Прям дух захватило...Обменялись супер жесткими заявлениями и в воздухе запахло решительным ароматом кишечных газов. Еще чуть чуть и понос или диарея.
показати весь коментар
10.07.2020 18:15 Відповісти
Со стороны Украины впервые были озвучены сроки для появления прогресса, а со стороны Кремля - одни понтовые возмущения. Эти дебилы не видят разницу между сейчас и концом года, а также они не понимают разницы между внести корректировки и отказаться. Одно слово - совки.
показати весь коментар
10.07.2020 20:42 Відповісти
"Козак" - яке звучне, змістовне слово. І чого ним прикриваються всякі гидотні кізяки.
показати весь коментар
10.07.2020 18:22 Відповісти
Спасение утопающего - дело самого утопающего. Только Украина может себя спасти... Вот еще одно подтверждение того, что весь этот Минск в пользу РФ и был навязан Украине шантажем, силой.. Посредники от Франции и Германии, - все эти ЕС, ОБСЕ, - априори были на стороне сильного - на стороне РФ.Это "традиция Европы. "Мораль, философия, наука, религия, - все это в Европе нужно лишь затем чтобы научить людей спасать свои шкуры. Под предлогом спасения шкуры в конце концов мы все друг друга поубиваем. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ШКУРА СТАЛА ФЛАГОМ Европы. Флаги раскрашены по-разному, но все они сделаны из одного материала - человеческой кожи" - роман "Шкура" Курцио Малапарте, творивший в эпоху до второй мировой войны... Кто помогал маленькой Финляндии, когда на нее обрушилась красная армия Сталина? Соседи даже не разрешили даже пропустить войска стран, которые могли бы помочь.. Договоренности достигнутые обманом, шантажом, под давлением, угрозами - ничтожные! ?
показати весь коментар
10.07.2020 18:28 Відповісти
О как московия защищает минские договорняки, которые она пропихнула через агента "лолита".
показати весь коментар
10.07.2020 18:44 Відповісти
И кто теперь скажет, что пэдро подписывал минские соглашения с выгодой для Украины?
В минских соглашениях все написано как хотели рашисты, поэтому уже 6 лет никаких положительных для Украины результатов.
показати весь коментар
10.07.2020 18:50 Відповісти
все относительно, был вариант лучше? так пусть зеля сделает лучше, ситуация позволяет, можно не в спешке а спокойно все сделать. пусть покажет как лучше
показати весь коментар
10.07.2020 18:59 Відповісти
"...был вариант лучше?"

=====================
А разве что-нибудь может быть хуже капитуляции?
Минск, подписанный в том виде - это сдача интересов Украины и его народа! КАПИТУЛЯЦИЯ!
показати весь коментар
10.07.2020 20:00 Відповісти
Зеля тупой и лучше не сделает.
показати весь коментар
10.07.2020 20:01 Відповісти
Ты умный?! Давай, расскажи нам, как нужно поступить, только не вздумай повторить то, что сказал Зе в "Нормандии" о противоречиях в М-2 и не вздумай повторить то, о чём сказал Резник, повторив идею Зе. Давай, удиви нас своим интеллектом дальновидного политика, только не сливайся, пожалуйста.
показати весь коментар
10.07.2020 20:06 Відповісти
Этот снежный ком уже не остановить. Правильно действовать надо было в феврале-марте 2014 (или даже раньше), а сейчас - это последствия. Украина пожинает плоды преступных действий 2014 парашенки, яйценюха, кровавого пастора...
показати весь коментар
10.07.2020 21:35 Відповісти
Так что, сидеть сложа руки и ждать пока РФ развалится?!
показати весь коментар
15.07.2020 06:11 Відповісти
Конечно был в последующие годы, но попареднику было комфортно ничего не менять в М-2 и прятаться за "смотрите, они не прекращают огонь", дескать раз не прекращают, значит буду сидеть сложа руки и ждать пока прекратят. Так поступают либо идиоты, либо политиканы, коим и является попаредник; жаль, что его сторонники до сих пор этого не понимают.
показати весь коментар
10.07.2020 20:01 Відповісти
что не так Порох сделал ?
показати весь коментар
10.07.2020 20:12 Відповісти
Скушал мозг зебобиков.
показати весь коментар
10.07.2020 20:21 Відповісти
Сначала он съел мозг порохонутых. Теперь он пытается натравить этих безмозглых порохонутых на Зе и его сторонников, дабы снова влезть своей исхудавшей задницей на президентский трон, который, очевидно, снится ему по ночам.
показати весь коментар
10.07.2020 20:32 Відповісти
порох??? в фамилии порошенко нет буквы Х... зато есть буква Ш!
значит не порох, а параша.
показати весь коментар
11.07.2020 09:44 Відповісти
Он ничего не делал - его устраивал нулевой прогресс по М-2. Он даже не пытался поднимать тему противоречий в М-2 с союзниками по Нормандии.
показати весь коментар
10.07.2020 20:30 Відповісти
какой смысл в таких действиях ?
неужели Вы считаете что изменив минские возможно заставить пуйла подтереться с донбасса ?
показати весь коментар
10.07.2020 20:38 Відповісти
Вода камень точит. Если долго нет прогресса в каком-то процессе, то надо что-то в нём менять. В данной ситуации самым эффективным шагом было бы склонение Западных партнёров на свою сторону в вопросе внесения корректировок в М-2. Это было бы сделать несложно. Пуйло был бы уже поставлен в ситуацию, когда все бы были против него в этом вопросе, а не в ситуацию, когда все стороны согласны с М-2.

Из-за политиканства попаредника Украина потеряла несколько лет, а возможно и несколько десятков жизней воинов ВСУ.
показати весь коментар
10.07.2020 20:50 Відповісти
Где ты был 6 лет назад?
Какими были твои эмоции тогда?
Сегодня все такие умные, и какашками бросать в опонента это "святое"...
Мелкая ты дрянь...
показати весь коментар
10.07.2020 19:20 Відповісти
Допустим 6 лет назад это было необходимо, чтобы остановить гoрячую фазу войны, но потом было 5 лет за которые попаредник ни разу не поднял тему противоречий в М-2, и начиная с 2016-го был полный стопор, который устраивал политикана-попаредника, зарабатывающего политические дивиденды перед Западом на образe несгибаемого борца с Пуйлом путём тупой упёртости. Правда Запад это потом уже тоже начало раздражать.
показати весь коментар
10.07.2020 19:49 Відповісти
Не неси чушь о том, в чём не разбираешься, ольгинец.
показати весь коментар
10.07.2020 20:51 Відповісти
Ольгинец, если по сути сказать нечего, то -->

Пока что ты не показал свои способности ни в чём, кроме быдло-хамства, поэтому не тебе, ольгинец. оценивать мои способности. -->
показати весь коментар
15.07.2020 06:14 Відповісти
Сорри, не 5 лет, а в период с подписания М-2 до окончания президенства попаредника. Хотя, и после этого ни он, ни его ЕвроСоль не поднимали тему проблем с выполнением М-2.
показати весь коментар
10.07.2020 19:54 Відповісти
А я думаю,что эта дрянь немелкая ,шпарит,подонок,по пригожинским методичкам
показати весь коментар
10.07.2020 19:56 Відповісти
"А я думаю..."

===================
Не льсти себе.
Чтобы думать - нужны мозги... У тебя с этим не сложилось - Бог обделил.
Если сам херачишь с методички, то здесь не все такие как ты.
показати весь коментар
10.07.2020 20:04 Відповісти
Прочитала таки рашкотварь и это неплохо ,черный список пособников путлера пополнился еще одним моральным уродом. Нехшастать!
показати весь коментар
10.07.2020 20:10 Відповісти
Диагноз подтвержден! Можешь не продолжать - я уже понял, что общаюсь с насекомым.
показати весь коментар
10.07.2020 21:24 Відповісти
Неужто в них написано: "В минских соглашениях все написано как хотели рашисты, поэтому уже 6 лет никаких положительных для Украины результатов."?!

Может хватит уже причислять ВСЕХ оппонентов попаредника к "русскому миру"?! Не любить вашего горячо любимого попаредника не значит не любить Украину!
показати весь коментар
10.07.2020 20:13 Відповісти
Если ты зебил, то это ещё хуже, чем открытый русско-мировец.
показати весь коментар
10.07.2020 20:53 Відповісти
Если ты дебил, то хуже уже ничего быть не может. По теме есть что сказать?! Если нет, то GFY!
показати весь коментар
10.07.2020 21:18 Відповісти
С нетерпением жду список "покращень" за период царствования петра шоколадного...
показати весь коментар
10.07.2020 21:28 Відповісти
Просьба не по адресу.
показати весь коментар
15.07.2020 06:18 Відповісти
Не Ваша ли фраза уважаемый - "Неужто ... уже 6 лет никаких положительных для Украины результатов."?!
Не отвертитесь - слово не воробей. Сказал - отвечай.
показати весь коментар
18.07.2020 20:45 Відповісти
Вы по-прежнему не понимаете смысла моего ответа, поэтому вместо самого важного поставили троеточие: "в них" = в пригожинскиx методичкаx.
показати весь коментар
21.07.2020 21:48 Відповісти
Если Вы используете пригожинскую методичку, тогда я Вам не собеседник и Ваша ушная лапша не для меня.
показати весь коментар
21.07.2020 21:53 Відповісти
Нет, я не использую и в глаза её не видел, поэтому и задал вопрос, который вы по-прежнему не понимаете.
показати весь коментар
25.07.2020 11:55 Відповісти
6 років назад він сидів у мами (або жінки) під юбкою, щоб воєнкоми йому повістку не вручили. А тепер він на "распутье" - до ЗЕ-е-е-****** приєднатися чи до ОПЗЖопників - "за мир любой ценой".
показати весь коментар
11.07.2020 10:24 Відповісти
Чушь! Зе спокойно ездил по гастролям, а вoенкомам просто не нужен был в ВСУ очередной делопроизводитель ака писарь при штабе.
показати весь коментар
21.07.2020 21:51 Відповісти
Начнём с Дебальцево, Ясиновата и другие. На сейчас Украина отдапа 5000км2.
Сколько ещё надо ! ?
показати весь коментар
10.07.2020 18:56 Відповісти
Если взять голову и ней подумать - то ситуация с Дебальцево очень сильно нам наруку, пойло не может его нам отдать хотя и должен по минским - таким образом на лицо злостное не выполнение минска, а следовательно санкции продолжаются.

А вот если бы пуйло исполнил свою часть минска - пришлось бы и нам исполнять, а это никак нельзя. В общим голова это ништяк - не забывайте пользоваться
показати весь коментар
10.07.2020 20:06 Відповісти
То есть вас, как и политикана-попаредника, полностью устраивает наличие, но невыполнение М-2. Так?! Пусть ВСУ и дальше теряет бойцов убитыми и ранеными, но мы, ничего не делая, будем стоять на своём и терпеливо ждать пока под санкциями Пуйло поднимет кверху лапки. Так?!
показати весь коментар
10.07.2020 20:18 Відповісти
да именно так - другого выхода на сегодня просто нет (кроме капитуляции которую не рассматриваю) - победить пуйла силой у нас нет возможности - единый вариант держать оборону и уничтожать врага санкциями
показати весь коментар
10.07.2020 20:40 Відповісти
Очень даже есть и был уже несколько лет: начать говорить о противоречиях в М-2. Если в соглашении есть противоречие, то первое невыполнимо по определению.

На сегодняшний момент правильно так, как об этом говорят Зе и Резник: срок для появления прогресса в выполнении М-2 - до конца года. За это время надо активно склонять Запад к пересмотру М-2 в случае отсутствия прогресса к концу года.
показати весь коментар
10.07.2020 20:59 Відповісти
если они невыполнимые то за что на пуйла накладывать санкции ? или по Вашему их надо снять ?
показати весь коментар
10.07.2020 22:07 Відповісти
Санкции за невыполнение даже первых пунктов М-2, а противоречия в 9-11 пунктах. Иными словами, санкци за непрекращение огня в первую очередь.
показати весь коментар
15.07.2020 05:55 Відповісти
"Обсуждение здесь, на Постоянном совете, и позиция моего российского коллеги, напоминает комедийную оперу Бертольта Брехта. Мы слышим песни снова и снова, но нас не убеждает игра. Мы знаем, Россия думает, что она может спрятаться за занавесом, но мы видим вас", - заявил американский дипломат.Источник: https://censor.net/n3207423
показати весь коментар
10.07.2020 19:07 Відповісти
МИНСКИЕ ТЕЗИСЫ
1. "минские соглашения" - ВЫНУЖДЕННАЯ мера, когда Расия пёрла на Харьков, а Германия и Франция поставили условием своей поддержки.
2. В том виде, как они написаны, их выполнять нельзя. Но и отказаться от них нельзя под угрозой снятия санкций с Расии.
3. Что делать? Тянуть резину до бесконечности, завывая про "гуманность" - на Западе это любят!
показати весь коментар
10.07.2020 19:22 Відповісти
Правильные слова.
показати весь коментар
10.07.2020 20:01 Відповісти
1. ok.

2. Отказываться не надо было, но надо было в 2017-м, когда ВСУ окрепли, и противник это понял; поднять вопрос о противоречиях в пунктах о выборах и контроле границы. Пересмотр М-2 в новых реалиях не значит отказ от них, соответственно и санкции не отменили бы. Когда Зе поднял тему этих противоречий в "Нормандии", Запад поддержал его, а Пуйлу нечем было крыть против сырмяжной правды о противоречиях в М-2.

3. Нет! Нужно делать так, как говорит Зе и Резник: если до конца года не будет прогресса, то М-2 нужно пересматривать, ибо все сроки прошли и механизм М-2 показал свою неработоспособность по всем пунктам, начиная с первого.
показати весь коментар
10.07.2020 20:27 Відповісти
Оооо, да тут всё запущено. Поклонник Величайшего Лидера Современности!
показати весь коментар
10.07.2020 20:59 Відповісти
И это вся твоя аргументация, фанат попаредника?! Так у кого из нас запущено, аргументарный ты мой?!
показати весь коментар
10.07.2020 21:15 Відповісти
1. Мой юный друг! Условием "возвращения Донбасса" вечно избранный Путин ставит федерализацию с правом ОРДЛО на вето вступления ЕС-НАТО. Если Зеля убедит Путина отказаться от своих планов - флаг ему в руки.
показати весь коментар
11.07.2020 09:14 Відповісти
Деточка, во-первых, это не имеет отношение к (1), на который я уже оветил "ОК". Во-вторых, на то они и переговоры, чтобы добиваться своего ПОД ДАВЛЕНИЕМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, которые могут быть сильней хотелок даже Пуйла.
показати весь коментар
15.07.2020 04:46 Відповісти
Моё юный друг! "Могут быть", "когда я стану взрослым - я буду доктором лечить людей!" - порывы юности прекрасны, но реальность жестока....
Ответь самому себе - эти самые " ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, которые могут быть сильней хотелок даже Пуйла." - они уже наступили или ещё нет?
Если уже наступили - так ему лично похрен, как ты можешь заметить, если ещё нет - так про что переговоры СЕЙЧАС?
показати весь коментар
15.07.2020 10:38 Відповісти
Деточка, переговоры только начались, ибо с 2016 в них был полный стyпор. Обстоятельства есть и давление есть, но пока недостаточные для того, чтобы Пуйло отказалось от хотелок. Процесс идёт.
показати весь коментар
16.07.2020 07:35 Відповісти
Процесс идёт, наш юный друг взрослеет....
Я уверен, что к классу так восьмому ты начнёшь понимать смысл не только отдельных слов, но и целых фраз!
"Деточка, переговоры только начались, ибо...." - переговоры только начались ибо обстоятельства и давление только появилось?
В смысле с выбором Зеленского появились обстоятельства и давление на Расию?
Не будет ли любезен наш юноша бледный со взором горящим уточнить: какие именно обстоятельства и давление ПОЯВИЛИСЬ в связи с избранием Зеленского?
показати весь коментар
16.07.2020 10:12 Відповісти
Деточка, даю ключевое слово, а ты думай: "Штайнмайэр".
показати весь коментар
17.07.2020 02:39 Відповісти
Да.... Любовь ребёнка к книге - это похвально! Пока, конечно, ты можешь только разглядывать картинки, но настанет время - и ты сможешь читать подписи под ними!
И тогда тебе откроется тайна того, что формула Штайнмайэра НИКАКОГО отношения к ДАВЛЕНИЮ НА РАСИЮ - не имеет....
показати весь коментар
17.07.2020 09:10 Відповісти
Какое мирное урегулирование? Соглашения достигнуты в 2014, а подписаны в начале 2015 года. После чего еще и Дебальцево забрали. Прошло более 5 лет. Кто-то еще верит в эти минские соглашения? Они никогда не будут исполнены.
показати весь коментар
10.07.2020 20:17 Відповісти
Они могут быть откорректированы, если Украина и Запад начнут на этом настаивать.
показати весь коментар
10.07.2020 20:36 Відповісти
думаю что нет - иначе это капитуляция для пуйла - он еще достаточно сильный чтоб позволить себе на это не пойти
показати весь коментар
10.07.2020 20:41 Відповісти
Нет, это не капитуляция для Пуйла: он по-прежнему сможет хитрить и затягивать процесс, и даже согласившись с корректировками, сможет сделать ставку на выборы, ведь там хорошо промыты мозги у многих. Даже если туда вернутся уехавшие, понятно, что только часть это сделает; и если будут проведены выборы по стандартам Украины, ЕС и ОБСЕ, то я не уверен, что большинство проголосует не за пророссийских кандидатов. Поэтому Пуйло сможет ещё поиграть там свою игру.
показати весь коментар
10.07.2020 21:06 Відповісти
Запад не будет ни на чем настаивать. Ему выгоден замороженный конфликт. Как и России. А мы заложники. Конфликт то на нашей территории.
показати весь коментар
10.07.2020 20:51 Відповісти
Запад поддержал Зе в Нормандии, когда первый затронул противоречия в М-2. Нужно продолжать давить в этом же направлении.
показати весь коментар
10.07.2020 21:12 Відповісти
Это переливание из пустого в порожнее. Европа никогда не решит эту проблему. Это может только США. Но Трамп показывает что ему это не нужно. Нынешнее состояние России устраивает весь Запад. А то что это все за счет Украины никого не волнует. Есть небольшая надежда, что следующий президент США заинтересуется этим вопросом. Но надежды немного если честно.
показати весь коментар
10.07.2020 21:21 Відповісти
А почему так Всполошились , вы , что думаете это будит продолжатся Вечно , пока ваш кормчий не отойдет в мир Иной .
показати весь коментар
10.07.2020 22:20 Відповісти
 
 