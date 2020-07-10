Слова Резнікова про перегляд мінських угод обурили Кремль
Росія розцінює слова віцепрем'єра України Олексія Резнікова про необхідність перегляду Комплексу заходів щодо врегулювання на Донбасі як сигнал про вихід України з Мінського і Нормандського процесу.
Про це журналістам заявив заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Якщо найближчим часом цю заяву буде підтверджено або не буде спростовано тепер уже прем'єр-міністром або президентом України, то це дійсно означає вихід України з мінських угод, а отже, і з мінського і нормандського формату переговорів із врегулювання конфлікту на Донбасі. Це також означає, що президент України повинен буде дезавуювати свій підпис піврічної давності під підсумковим комюніке Паризького саміту 9 грудня 2019 року", - сказав Козак.
Раніше віцепрем'єр України - перший заступник голови української делегації в тристоронній контактній групі Олексій Резніков заявив, що мінські угоди не відображають нинішніх реалій і потреб щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, і Заходу слід підтримати їх перегляд і прагматичний підхід до їх виконання.
А до 2019го года у него явно другой ник был и гадил он против Порошенки.
Где в словах Резника, который повторил слова Зе, что если не будет прогресса по М-2, то нужно будет пересмотреть их, провоцирование Ху*ла на полноценную войну?
Наоборот, за все эти года власть второй раз указывает на М-2, как нерабочий механизм. Первый раз в Нормандии, где Зе указал на противоречие по границе и выборам, и второй раз сейчас, но при этом власть пока не отказывается от М-2, а намекает РФ, что есть ещё полгода для появления прогресса, и в первую очередь речь о прекращении огня.
ПС Дебильё это понимает?
Объясняю последний раз: пункт 1) М-2 полное прекращение огня. Не выполнен- остальное на х*й.
Ты потерялся? Кто говорит, что что-то было выполнено из М-2?! Перечитай ветку сначала, что бы не нести очередное ПОрашное говно.
В минских соглашениях все написано как хотели рашисты, поэтому уже 6 лет никаких положительных для Украины результатов.
=====================
А разве что-нибудь может быть хуже капитуляции?
Минск, подписанный в том виде - это сдача интересов Украины и его народа! КАПИТУЛЯЦИЯ!
значит не порох, а параша.
неужели Вы считаете что изменив минские возможно заставить пуйла подтереться с донбасса ?
Из-за политиканства попаредника Украина потеряла несколько лет, а возможно и несколько десятков жизней воинов ВСУ.
Какими были твои эмоции тогда?
Сегодня все такие умные, и какашками бросать в опонента это "святое"...
Мелкая ты дрянь...
Пока что ты не показал свои способности ни в чём, кроме быдло-хамства, поэтому не тебе, ольгинец. оценивать мои способности. -->
===================
Не льсти себе.
Чтобы думать - нужны мозги... У тебя с этим не сложилось - Бог обделил.
Если сам херачишь с методички, то здесь не все такие как ты.
Может хватит уже причислять ВСЕХ оппонентов попаредника к "русскому миру"?! Не любить вашего горячо любимого попаредника не значит не любить Украину!
Не отвертитесь - слово не воробей. Сказал - отвечай.
Сколько ещё надо ! ?
А вот если бы пуйло исполнил свою часть минска - пришлось бы и нам исполнять, а это никак нельзя. В общим голова это ништяк - не забывайте пользоваться
На сегодняшний момент правильно так, как об этом говорят Зе и Резник: срок для появления прогресса в выполнении М-2 - до конца года. За это время надо активно склонять Запад к пересмотру М-2 в случае отсутствия прогресса к концу года.
1. "минские соглашения" - ВЫНУЖДЕННАЯ мера, когда Расия пёрла на Харьков, а Германия и Франция поставили условием своей поддержки.
2. В том виде, как они написаны, их выполнять нельзя. Но и отказаться от них нельзя под угрозой снятия санкций с Расии.
3. Что делать? Тянуть резину до бесконечности, завывая про "гуманность" - на Западе это любят!
2. Отказываться не надо было, но надо было в 2017-м, когда ВСУ окрепли, и противник это понял; поднять вопрос о противоречиях в пунктах о выборах и контроле границы. Пересмотр М-2 в новых реалиях не значит отказ от них, соответственно и санкции не отменили бы. Когда Зе поднял тему этих противоречий в "Нормандии", Запад поддержал его, а Пуйлу нечем было крыть против сырмяжной правды о противоречиях в М-2.
3. Нет! Нужно делать так, как говорит Зе и Резник: если до конца года не будет прогресса, то М-2 нужно пересматривать, ибо все сроки прошли и механизм М-2 показал свою неработоспособность по всем пунктам, начиная с первого.
Ответь самому себе - эти самые " ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, которые могут быть сильней хотелок даже Пуйла." - они уже наступили или ещё нет?
Если уже наступили - так ему лично похрен, как ты можешь заметить, если ещё нет - так про что переговоры СЕЙЧАС?
Я уверен, что к классу так восьмому ты начнёшь понимать смысл не только отдельных слов, но и целых фраз!
"Деточка, переговоры только начались, ибо...." - переговоры только начались ибо обстоятельства и давление только появилось?
В смысле с выбором Зеленского появились обстоятельства и давление на Расию?
Не будет ли любезен наш юноша бледный со взором горящим уточнить: какие именно обстоятельства и давление ПОЯВИЛИСЬ в связи с избранием Зеленского?
И тогда тебе откроется тайна того, что формула Штайнмайэра НИКАКОГО отношения к ДАВЛЕНИЮ НА РАСИЮ - не имеет....