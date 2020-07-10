Слова Резнікова про перегляд мінських угод обурили Кремль

Росія розцінює слова віцепрем'єра України Олексія Резнікова про необхідність перегляду Комплексу заходів щодо врегулювання на Донбасі як сигнал про вихід України з Мінського і Нормандського процесу.

Про це журналістам заявив заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо найближчим часом цю заяву буде підтверджено або не буде спростовано тепер уже прем'єр-міністром або президентом України, то це дійсно означає вихід України з мінських угод, а отже, і з мінського і нормандського формату переговорів із врегулювання конфлікту на Донбасі. Це також означає, що президент України повинен буде дезавуювати свій підпис піврічної давності під підсумковим комюніке Паризького саміту 9 грудня 2019 року", - сказав Козак.

Раніше віцепрем'єр України - перший заступник голови української делегації в тристоронній контактній групі Олексій Резніков заявив, що мінські угоди не відображають нинішніх реалій і потреб щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, і Заходу слід підтримати їх перегляд і прагматичний підхід до їх виконання.