Резніков: Мінські угоди не відображають реалій, Заходу варто підтримати їх перегляд

Мінські угоди не відображають нинішніх реалій і потреб щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, і Заходу варто підтримати їх перегляд і прагматичний підхід до їх виконання, що дозволить реально змінити ситуацію.

Про це в своєму блозі для Atlantic Council написав віцепрем'єр-міністр України - перший заступник голови української делегації в ТКГ Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"З низки причин умови Мінських угод більше не відображають реалій на сході України. Це найбільш очевидно в зв'язку з лінією розмежування , яка була ретельно зафіксована в офіційних Мінських угодах. Лінія фронту, визначена на початку 2015 року, відтоді застаріла в результаті подальшої російської окупації ще 1800 квадратних миль української землі. Зрозуміло, що подібні аномалії позбавляють весь Мінський процес його логіки", - зазначає Рєзников.

Резніков зазначив, що протягом року Україна зробила значні зусилля для відновлення практичної складової Мінського процесу, включаючи все: від відводу військ від лінії зіткнення сторін до переформатування своєї делегації в Тристоронній контактній групі.

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"Попри ці заходи, настільки очікуваний прорив не здійснився. Замість цього наші російські колеги продовжують порушувати угоду про припинення вогню, що є найбільш фундаментальним моментом всього Мінського процесу", - зазначив він.

Резніков підкреслив, що Україна все одно виступає за продовження зусиль у рамках Мінського процесу. "Це правильний підхід, принаймні, доти, поки залишаються надії забезпечити звільнення українців, які зараз утримуються в російських в'язницях. Щоб досягти якого-небудь прогресу, ми розуміємо, що контакт необхідний. Проте, необхідність в переглянутій структурі також очевидна", - пояснив він.

На його думку, нині західний світ здається невпевненим в тому, як краще стримати "відроджується і ревізіоністську Росію". "Будучи нацією, яка перебуває на передовій в нинішній конфронтації, Україна є найбільш очевидним напрямом для стратегій стримування. В практичному плані це означає перегляд Мінського процесу та адаптацію рамок нинішнього діалогу з урахуванням геополітичних реалій. Зараз не час догматично чіплятися за існуючі домовленості. Навпаки, творчі підходи необхідні для забезпечення глобальної безпеки і запобігання подальшій європейській дестабілізації", - переконаний перший заступник голови делегації України в ТКГ.

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Резніков підкреслює, що, крім підтримки прагматичного підходу до виконання Мінських угод, західні лідери повинні також переглянути роль і функції міжнародних інститутів безпеки, які беруть участь в мирному процесі в Україні.

"Наприклад, ОБСЄ ніколи не розміщувала миротворців у великих масштабах для нейтралізації конфлікту. Тепер, можливо, прийшов час для такого кроку. Ми повністю усвідомлюємо серйозність проблеми, але успішний результат буде значним для всього континенту. Це зажадає реального лідерства і може стати особливою завданням для Швеції, яка головуватиме в ОБСЄ в 2021 році", - зазначив він.

Резніков також вважає, що якщо звичайні коаліції не працюють, то Україні варто подумати про створення нових коаліцій і залученні нових союзників.

"Пошук нових моделей на різних міжнародних платформах повинен супроводжуватися розширенням двостороннього співробітництва між Україною та усіма країнами, які вкладають кошти у відновлення миру в Європі і його збереження для всього світу. Україна недавно перейшла на наступний етап у відносинах з НАТО. Ми готові підтвердити новий статус Україна як Партнера з розширеними можливостями в колективній і двосторонній моделях безпеки. Наприклад, це може означати визнання України головним союзником, що не входить в НАТО", - пропонує він.