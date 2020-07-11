Общественные организации затормозили назначение ставленницы Кернеса Мураевой в Харьковскую ОГА

Вопрос о назначении Валерии Мураевой в последний момент не включили в повестку дня Кабмина 8 июля.

Бывшая жена Евгения Мураева остается без должности благодаря общественным организациям Харькова. Фактически они заблокировали назначения пророссийски настроенного политика Валерии Мураевой заместителем Алексея Кучера.

"Фрайкор", "Ветеранское братство", "Правый сектор" и "Нацкорпус" неоднократно открыто выступали против этой кандидатуры в Киеве и Харькове: дважды пикетировали здание Харьковской облгосадминистрации, подавали обращение главе СБУ Ивану Баканову и, наконец, в среду, когда планировалось утверждения Мураевой, вышли под Кабмин и Офис президента с единственным требованием - не допустить реванша пророссийских сил.

Глава "ветеранского братства" Даниил Акуленко уверен, что главные бенефициары этого назначения - Геннадий Кернес, который хочет управлять не только городским советом, но и облгосадминистрацией и Вадим Слюсарев, теневой куратор Харковской области.

"Благодаря нашим совместным усилиям назначения не произошло. Мы знаем, что кандидатуру должны были рассматривать на Кабмине, но только из-за давления решение не было поставлено на голосование. Мы обращаем внимание Офиса президента на то, что назначение Мураевой исключительно в интересах Кернеса. Мы и в дальнейшем будем бдительными и готовмиы к любым действиям ради недопущения назначения Мураевой", - сказал Акуленко.

Напомним, поэт Сергей Жадан и режиссер, узник кремлевского режима Олег Сенцов также говорили об опасности реванша и угрозе капитуляции в связи с возможным назначением Мураевой в ХОГА. Скорее всего, окончательно вопрос о трудоустройстве Валерии Мураевой еще не снят с повестки дня и его продолжат лоббировать. Общественные организации Харьковщины обещают и в дальнейшем защищать основы украинской государственности.

