Громадські організації загальмували призначення ставлениці Кернеса Мураєвої в Харківську ОДА

Питання про призначення Валерії Мураєвої в останній момент не включили до порядку денного Кабміну 8 липня.

Колишня дружина Євгена Мураєва залишається без посади завдяки громадським організаціям Харкова. Фактично вони заблокували призначення проросійськи налаштованого політика Валерії Мураєвої заступницею Олексія Кучера.

"Фрайкора", "Ветеранське братство", "Правий сектор" і "Нацкорпус" неодноразово відкрито виступали проти цієї кандидатури в Києві і Харкові: двічі пікетували будівлю Харківської облдержадміністрації, подавали звернення голові СБУ Івану Баканову і, нарешті, в середу, коли планувалося затвердження Мураєвої, вийшли під Кабмін і Офіс президента з єдиною вимогою - не допустити реваншу проросійських сил.

Голова "ветеранського братства" Данило Акуленко впевнений, що головні бенефіціари цього призначення - Геннадій Кернес, який хоче керувати не тільки міською радою, а й облдержадміністрацією, та Вадим Слюсарєв, тіньовий куратор Харківської області.

"Завдяки нашим спільним зусиллям призначення не відбулося. Ми знаємо, що кандидатуру повинні були розглядати на Кабміні, але тільки через тиск рішення не було поставлено на голосування. Ми звертаємо увагу Офісу президента на те, що призначення Мураєвої виключно в інтересах Кернеса. Ми і надалі будемо пильними і готовими до будь-яких дій задля недопущення призначення Мураєвої", - сказав Акуленко.

Нагадаємо, поет Сергій Жадан і режисер, в'язень кремлівського режиму Олег Сенцов також говорили про небезпеку реваншу і загрозу капітуляції у зв'язку з можливим призначенням Мураєвої в ХОДА. Швидше за все, остаточно питання про працевлаштування Валерії Мураєвої ще не знято з порядку денного і його далі лобіюватимуть. Громадські організації Харківщини обіцяють і надалі захищати основи української державності.

