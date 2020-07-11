УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7620 відвідувачів онлайн
Новини
12 808 103

Громадські організації загальмували призначення ставлениці Кернеса Мураєвої в Харківську ОДА

Громадські організації загальмували призначення ставлениці Кернеса Мураєвої в Харківську ОДА

Питання про призначення Валерії Мураєвої в останній момент не включили до порядку денного Кабміну 8 липня.

Колишня дружина Євгена Мураєва залишається без посади завдяки громадським організаціям Харкова. Фактично вони заблокували призначення проросійськи налаштованого політика Валерії Мураєвої заступницею Олексія Кучера.

"Фрайкора", "Ветеранське братство", "Правий сектор" і "Нацкорпус" неодноразово відкрито виступали проти цієї кандидатури в Києві і Харкові: двічі пікетували будівлю Харківської облдержадміністрації, подавали звернення голові СБУ Івану Баканову і, нарешті, в середу, коли планувалося затвердження Мураєвої, вийшли під Кабмін і Офіс президента з єдиною вимогою - не допустити реваншу проросійських сил.

Голова "ветеранського братства" Данило Акуленко впевнений, що головні бенефіціари цього призначення - Геннадій Кернес, який хоче керувати не тільки міською радою, а й облдержадміністрацією, та Вадим Слюсарєв, тіньовий куратор Харківської області.

"Завдяки нашим спільним зусиллям призначення не відбулося. Ми знаємо, що кандидатуру повинні були розглядати на Кабміні, але тільки через тиск рішення не було поставлено на голосування. Ми звертаємо увагу Офісу президента на те, що призначення Мураєвої виключно в інтересах Кернеса. Ми і надалі будемо пильними і готовими до будь-яких дій задля недопущення призначення Мураєвої", - сказав Акуленко.

Нагадаємо, поет Сергій Жадан і режисер, в'язень кремлівського режиму Олег Сенцов також говорили про небезпеку реваншу і загрозу капітуляції у зв'язку з можливим призначенням Мураєвої в ХОДА. Швидше за все, остаточно питання про працевлаштування Валерії Мураєвої ще не знято з порядку денного і його далі лобіюватимуть. Громадські організації Харківщини обіцяють і надалі захищати основи української державності.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мітингувальники під Кабміном вимагають не призначати Мураєву заступницею голови Харківської ОДА. ФОТО (оновлено)

Автор: 

Харківщина (6054) Мураєва Валерія (5)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
мураева также племяница рабиновича, поэтому и разосрались мураев и рабинович, женился женька на другой, евргейку бросил
показати весь коментар
10.07.2020 20:20 Відповісти
+25
Громадські організації загальмували призначення ставлениці Кернеса Мураєвої в Харківську ОДА - Цензор.НЕТ 6573
показати весь коментар
10.07.2020 20:36 Відповісти
+20
Мало Кернесу что сам влез во власть своим крысиным рылом, так он и свою пасию туда пхает.
показати весь коментар
10.07.2020 20:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
какая бида и женька бросил и к корыту евгейку не пускают
показати весь коментар
11.07.2020 13:04 Відповісти
Абидна! Аль сосна уже стара стала?
показати весь коментар
11.07.2020 14:40 Відповісти
Почему https://www.youtube.com/watch?v=3zHE2pxsgMU Кернеса и Добкина еще не посадили за сепарский шабаш в 2014 году ?
Это есть факт экстремизма и посягательством на территориальную целостность Украины!
показати весь коментар
12.07.2020 19:26 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 