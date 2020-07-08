Митингующие под Кабмином требуют не назначать Мураеву замглавы Харьковской ОГА (обновлено). ФОТО

Представители патриотических организаций из Харькова пикетируют Кабинет министров с требованием не назначать на должность заместителя председателя Харьковской ОГА Валерию Мураеву - бывшую жену известного пророссийского политика Евгения Мураева.

Об этом Цензор.НЕТ нет сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Днем на заседании Кабмина могут согласовать кандидатуру Мураеву на должность в ХОГА, поэтому утром в Кабмин вышли представители "Фрайкора", "Правого сектора", "Союза ветеранов АТО", - рассказал один из организаторов акции, заместитель руководителя общественной организации "Фрайкор" Богдан Войцеховский.

По его словам, к участникам акции выходил представитель департамента Кабинета министров, которому передали устное обращение с требованием участников акции.

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"Сейчас для продолжения акции мы переходим от Кабмина в Офис Президента, а в 13:00 вернемся в Кабмин. Если Мураеву все же назначат, мы продолжим акции протеста в Харькове и Киеве", - добавил Войцеховский.

По его словам, участников акции более 200, свыше 100 из них приехали из Харькова. Они держат в руках плакаты с надписями: "Харьков - украинский город", "Нет ватникам в ХОГА", "Мураеву в ХОГА? Лучше в ОРДЛО!", "Мураеву за поребрик", "Нет пророссийскому реваншу".

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Накануне аналогичный митинг состоялся в Харькове, пишет "Depo Харьков".

Участие в нем приняли представители общественной организации "Ветеранское братство", политических партий "Демократична сокира, "Национальный корпус" и жители Харькова, не состоящие ни в каких организациях.

"Мы хотим, чтобы был прозрачный конкурс. Зеленский обещал, что будет "лифт". Мы не увидели "лифта" на это назначение. Мы уже узнали, когда ее согласовали в аппарате президента, причем неофициально. Мы хотим прозрачную и проукраинскую власть", - сказал журналистам руководитель общественной организации "Ветеранское братство" в Харькове Даниил Акуленко.

Напомним, заместителем губернатора Харьковщины могут назначить бывшую жену Мураева, которая отрицала вторжение России и захват украинских территорий.











