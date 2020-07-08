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Митингующие под Кабмином требуют не назначать Мураеву замглавы Харьковской ОГА (обновлено). ФОТО

Представители патриотических организаций из Харькова пикетируют Кабинет министров с требованием не назначать на должность заместителя председателя Харьковской ОГА Валерию Мураеву - бывшую жену известного пророссийского политика Евгения Мураева.

Об этом Цензор.НЕТ нет сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Днем на заседании Кабмина могут согласовать кандидатуру Мураеву на должность в ХОГА, поэтому утром в Кабмин вышли представители "Фрайкора", "Правого сектора", "Союза ветеранов АТО", - рассказал один из организаторов акции, заместитель руководителя общественной организации "Фрайкор" Богдан Войцеховский.

По его словам, к участникам акции выходил представитель департамента Кабинета министров, которому передали устное обращение с требованием участников акции.

Читайте на Цензор.НЕТ: Заместителем губернатора Харьковщины могут назначить бывшую жену Мураева: она отрицала вторжение России и захват украинских территорий

"Сейчас для продолжения акции мы переходим от Кабмина в Офис Президента, а в 13:00 вернемся в Кабмин. Если Мураеву все же назначат, мы продолжим акции протеста в Харькове и Киеве", - добавил Войцеховский.

По его словам, участников акции более 200, свыше 100 из них приехали из Харькова. Они держат в руках плакаты с надписями: "Харьков - украинский город", "Нет ватникам в ХОГА", "Мураеву в ХОГА? Лучше в ОРДЛО!", "Мураеву за поребрик", "Нет пророссийскому реваншу".

Также на Цензор.НЕТ: Сегодня под Харьковской ОГА пройдет акция протеста против назначения заместителем губернатора Харьковщины бывшей жены Мураева

Митингующие под Кабмином требуют не назначать Мураеву замглавы Харьковской ОГА (обновлено) 01
Митингующие под Кабмином требуют не назначать Мураеву замглавы Харьковской ОГА (обновлено) 02
Митингующие под Кабмином требуют не назначать Мураеву замглавы Харьковской ОГА (обновлено) 03

Накануне аналогичный митинг состоялся в Харькове, пишет "Depo Харьков".

Участие в нем приняли представители общественной организации "Ветеранское братство", политических партий "Демократична сокира, "Национальный корпус" и жители Харькова, не состоящие ни в каких организациях.

"Мы хотим, чтобы был прозрачный конкурс. Зеленский обещал, что будет "лифт". Мы не увидели "лифта" на это назначение. Мы уже узнали, когда ее согласовали в аппарате президента, причем неофициально. Мы хотим прозрачную и проукраинскую власть", - сказал журналистам руководитель общественной организации "Ветеранское братство" в Харькове Даниил Акуленко.

Напомним, заместителем губернатора Харьковщины могут назначить бывшую жену Мураева, которая отрицала вторжение России и захват украинских территорий.

Митингующие под Кабмином требуют не назначать Мураеву замглавы Харьковской ОГА (обновлено) 04
Митингующие под Кабмином требуют не назначать Мураеву замглавы Харьковской ОГА (обновлено) 05
Митингующие под Кабмином требуют не назначать Мураеву замглавы Харьковской ОГА (обновлено) 06
Митингующие под Кабмином требуют не назначать Мураеву замглавы Харьковской ОГА (обновлено) 07
Митингующие под Кабмином требуют не назначать Мураеву замглавы Харьковской ОГА (обновлено) 08
Митингующие под Кабмином требуют не назначать Мураеву замглавы Харьковской ОГА (обновлено) 09

Автор: 

Кабмин (14031) ОГА (2392) протест (5858) Харьковщина (5577) Правый сектор (855) Мураева Валерия (5)


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Топ комментарии
+16
Жаль но вас не услышат.Для зеленых мразей эта ватная курица своя
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08.07.2020 12:52
+15
Митингующие под Кабмином требуют не назначать Мураеву замглавы Харьковской ОГА - Цензор.НЕТ 1287
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08.07.2020 12:54
+11
Блин ну соберитесь все вместе и разгоните этот лядский цирк!
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08.07.2020 12:52
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Блин ну соберитесь все вместе и разгоните этот лядский цирк!
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08.07.2020 12:52 Ответить
Клоуны должны выступать не с трибун а с арены! Лучше где нибудь в Усть-Зажопинске!
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08.07.2020 12:53 Ответить
Так нема кому. Спонсора під цю затіванку ще нема. Та й чи знайдеться. А у народу - літо.
А з другого боку, себто у продажної влади, все на мазі, все проплачено, коліщатка "змащені" і справно крутяться.
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08.07.2020 13:37 Ответить
Жаль но вас не услышат.Для зеленых мразей эта ватная курица своя
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08.07.2020 12:52 Ответить
200 человек на весь Харьков, при этом лишь 100 человек из самого Харькова. Людям, грубо говоря, все до лампочки.
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08.07.2020 12:53 Ответить
Это ж не за комуналку .... (бастилию ведь штурмовали, бо там хавчик был)
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08.07.2020 12:59 Ответить
Митингующие под Кабмином требуют не назначать Мураеву замглавы Харьковской ОГА - Цензор.НЕТ 1287
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08.07.2020 12:54 Ответить
ватный город был и остается
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08.07.2020 13:05 Ответить
Не хотят превратить Харьков в донецкую рузго бедноту.
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08.07.2020 13:08 Ответить
Кто проллобировал эту фамилию Шмыгалю - Трофимов или Ермак? Парралельно нужно пикетировать и Офис Президента. Источник находится там.
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08.07.2020 13:23 Ответить
А де ж зеботи? Чому не захищають тут в коментах кадрову політику Бубочки і це нове обличчя?
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08.07.2020 13:25 Ответить
До речі, Мураєва ж ніби ще й якась родичка Рабіновіча? Бо Мураєв з Рабіновічем ніби ж посварилися якраз через те, що він кинув дружину і до якої сь манделі пішов...
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08.07.2020 13:26 Ответить
Экс-советник Кернеса избежал ответственности за пьяную езду

https://antikor.com.ua/articles/393010-eks-sovetnik_kernesa_izbehal_otvetstvennosti_za_pjjanuju_ezdu
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08.07.2020 13:44 Ответить
скоморохи уже охренели.
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08.07.2020 14:03 Ответить
 
 