РУС
Новости Российские террористы сбили Боинг
ЕСПЧ начал изучение иска Нидерландов против России в деле Боинга МН17

ЕСПЧ начал изучение иска Нидерландов против России в деле Боинга МН17

Европейский суд по правам человека получил иск правительства Нидерландов в России по делу об авиакатастрофе рейса MH17. На данный момент иск изучается.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

По словам пресс-атташе суда Дени Ламбер, документ уже находится в ЕСПЧ. Представители суда изучают его содержимое.

Согласно международным правилам ЕСПЧ, после получения жалобы суд должен немедленно известить о нем другую сторону. После этого будут назначены судьи, которые будут рассматривать дело, и ответчик может подать письменные замечания

Напомним, сегодня правительство Нидерландов заявил, что подает против Российской Федерации иск в Европейский суд по правам человека по делу о Катастрофка "Боинга" Малайзийских авиалиний над Донбассом.

Нидерланды уточнили, что одновременно с иском, в ЕСПЧ передадут индивидуальные жалобы родственников жертв катастрофы.

Нидерланды (1631) Боинг-777 Malaysia Airlines (1377)
Не сумніваюся, що Нідерланди виграють у росії цей суд.
10.07.2020 21:57 Ответить
Короче, половому признаку дедушки, правящему РФ, скоро придёт половой признак бабушки !
10.07.2020 21:59 Ответить
Ви бачили капітана Флінта, чи ваш світогляд побудував телевізор?
10.07.2020 22:08 Ответить
о на масковії знову таржество і шавки крамля в Україні незнають під кого плясать
10.07.2020 21:56 Ответить
«Мы не должны выглядеть, как какие-то придурки», - Путин о защите интересов России

10.07.2020 21:57 Ответить
10.07.2020 22:27 Ответить
10.07.2020 21:57 Ответить
10.07.2020 21:58 Ответить
10.07.2020 22:01 Ответить
10.07.2020 22:03 Ответить
10.07.2020 22:08 Ответить
10.07.2020 22:11 Ответить
10.07.2020 22:28 Ответить
Вчера сразу вам и ответил. Но оказалось меня чуть заблокировали. Где то кого то назвал своим именем. Я на такой вопрос отвечаю радостно. Там убогие конокрады заблеяли, может и за копейку. На могиле не был у Флинта я. А вот на могиле у Роберта Стивенсона был. Вернее там сердце его похоронено. Есть такой архипелаг в Т. океане. Восточное Самоа столица о. Апиа есть там же и Зап. Самоа. Там интересно, смена дат там происходит. Круизники часто заходят в Апию. В 1976г был там в кругосветке пасс-лайнер ЧМП *Леонид Собинов*. Этот остров и гора и послужили прообразом повести *Остров сокровищ*. Много пацанов 20 века прочтя книгу эту ушли в моря. Таков у меня кругозор. Телик не смотрю. Но первый свой телик тогда и купил *Грюндиг*, потом позже Панасоник был. А в эти уже годы Сони покупал. Маленький и большой. Всяко было. Там вякают скороспелые с подворотен внизу и вверху коментов---пусть. Если кто может---чуть летайте, мир большой. Это субъективно конечно---каждому своё.
11.07.2020 17:27 Ответить
11.07.2020 17:40 Ответить
10.07.2020 21:59 Ответить
10.07.2020 22:13 Ответить
10.07.2020 22:09 Ответить
10.07.2020 22:12 Ответить
10.07.2020 22:18 Ответить
10.07.2020 22:28 Ответить
10.07.2020 22:29 Ответить
Тобто рішення суду по винних в цій катастрофі ще немає, а позов вже - є?
Непрофесійно якось...
11.07.2020 08:05 Ответить
 
 