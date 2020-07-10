ЕСПЧ начал изучение иска Нидерландов против России в деле Боинга МН17

Европейский суд по правам человека получил иск правительства Нидерландов в России по делу об авиакатастрофе рейса MH17. На данный момент иск изучается.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

По словам пресс-атташе суда Дени Ламбер, документ уже находится в ЕСПЧ. Представители суда изучают его содержимое.

Согласно международным правилам ЕСПЧ, после получения жалобы суд должен немедленно известить о нем другую сторону. После этого будут назначены судьи, которые будут рассматривать дело, и ответчик может подать письменные замечания

Напомним, сегодня правительство Нидерландов заявил, что подает против Российской Федерации иск в Европейский суд по правам человека по делу о Катастрофка "Боинга" Малайзийских авиалиний над Донбассом.

Нидерланды уточнили, что одновременно с иском, в ЕСПЧ передадут индивидуальные жалобы родственников жертв катастрофы.