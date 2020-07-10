УКР
Новини Російські терористи збили Боїнг
3 010 20

ЄСПЛ почав вивчення позову Нідерландів проти Росії у справі Боїнга МН17

Європейський суд з прав людини отримав позов уряду Нідерландів у Росії у справі про авіакатастрофу рейсу MH17. На даний момент позов вивчається.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

За словами пресаташе суду Дені Ламбер, документ вже в ЄСПЛ. Представники суду вивчають його зміст.

Відповідно до міжнародних правил ЄСПЛ, після отримання скарги суд повинен негайно сповістити про нього іншу сторону. Після цього будуть призначені судді, які розглядатимуть справу, і відповідач може подати письмові зауваження

Нагадаємо, сьогодні уряд Нідерландів заявив, що подає проти Російської Федерації позов до Європейського суду з прав людини у справі про авіакатастрофу "Боїнга" Малайзійських авіаліній над Донбасом.

Нідерланди уточнили, що одночасно з позовом, в ЄСПЛ передадуть індивідуальні скарги родичів жертв катастрофи.

Читайте також: Стосовно 13 свідків у справі МН17 вживають посилених заходів безпеки, - Мамедов

Нідерланди (1620) Боїнг-777 Malasia Airli... (760)
Топ коментарі
+9
Не сумніваюся, що Нідерланди виграють у росії цей суд.
показати весь коментар
10.07.2020 21:57 Відповісти
+7
Короче, половому признаку дедушки, правящему РФ, скоро придёт половой признак бабушки !
показати весь коментар
10.07.2020 21:59 Відповісти
+6
Ви бачили капітана Флінта, чи ваш світогляд побудував телевізор?
показати весь коментар
10.07.2020 22:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
о на масковії знову таржество і шавки крамля в Україні незнають під кого плясать
показати весь коментар
10.07.2020 21:56 Відповісти
«Мы не должны выглядеть, как какие-то придурки», - Путин о защите интересов России

ЕСПЧ начал изучение иска Нидерландов против России в деле Боинга МН17 - Цензор.НЕТ 2428
показати весь коментар
10.07.2020 21:57 Відповісти
Реально на ****** похож
показати весь коментар
10.07.2020 22:27 Відповісти
Не сумніваюся, що Нідерланди виграють у росії цей суд.
показати весь коментар
10.07.2020 21:57 Відповісти
Ждём с нетерпением великолепно изворотливого лицемерия в исполнении суровых мужуков в длинных париках, чёрных мантиях и треуголках как у капитана Флинта!
показати весь коментар
10.07.2020 21:58 Відповісти
В спам, мокша
показати весь коментар
10.07.2020 22:01 Відповісти
сухарі суши кацапчику!
показати весь коментар
10.07.2020 22:03 Відповісти
Ви бачили капітана Флінта, чи ваш світогляд побудував телевізор?
показати весь коментар
10.07.2020 22:08 Відповісти
Він гриз сухарики Флінт.
показати весь коментар
10.07.2020 22:11 Відповісти
Мишя шо они нашли в тех Битлах ??А шо такое ,ти слушал ?? Не...мне Изя напел
показати весь коментар
10.07.2020 22:28 Відповісти
Вчера сразу вам и ответил. Но оказалось меня чуть заблокировали. Где то кого то назвал своим именем. Я на такой вопрос отвечаю радостно. Там убогие конокрады заблеяли, может и за копейку. На могиле не был у Флинта я. А вот на могиле у Роберта Стивенсона был. Вернее там сердце его похоронено. Есть такой архипелаг в Т. океане. Восточное Самоа столица о. Апиа есть там же и Зап. Самоа. Там интересно, смена дат там происходит. Круизники часто заходят в Апию. В 1976г был там в кругосветке пасс-лайнер ЧМП *Леонид Собинов*. Этот остров и гора и послужили прообразом повести *Остров сокровищ*. Много пацанов 20 века прочтя книгу эту ушли в моря. Таков у меня кругозор. Телик не смотрю. Но первый свой телик тогда и купил *Грюндиг*, потом позже Панасоник был. А в эти уже годы Сони покупал. Маленький и большой. Всяко было. Там вякают скороспелые с подворотен внизу и вверху коментов---пусть. Если кто может---чуть летайте, мир большой. Это субъективно конечно---каждому своё.
показати весь коментар
11.07.2020 17:27 Відповісти
Я чуть ниже коментом вам по Флинту ответил. Там меня чуть сдвинули. Пока позволять будем прохиндеям скармливать нам макуху прелую, и им на радость между собой делить подачку склоку затевая---жить нам на задворках. Любую страницу коментариев прочитайте сверху до низа---ну вот и ответ.
показати весь коментар
11.07.2020 17:40 Відповісти
Короче, половому признаку дедушки, правящему РФ, скоро придёт половой признак бабушки !
показати весь коментар
10.07.2020 21:59 Відповісти
ЕСПЧ начал изучение иска Нидерландов против России в деле Боинга МН17 - Цензор.НЕТ 4471
показати весь коментар
10.07.2020 22:13 Відповісти
То, что аж бегом заплатят компенсации- это понятно. Но хотелось бы соответствующие преступлению санкции
показати весь коментар
10.07.2020 22:09 Відповісти
Лаптерейх дожимають потихеньку .
показати весь коментар
10.07.2020 22:12 Відповісти
Це ж треба так за 20 років при владі обнулитися до *****.
показати весь коментар
10.07.2020 22:18 Відповісти
А воно таким було із самого початку, з гебні іншого вийти не може
показати весь коментар
10.07.2020 22:28 Відповісти
***** ще не зна що обнуление продовжуеться )
показати весь коментар
10.07.2020 22:29 Відповісти
Тобто рішення суду по винних в цій катастрофі ще немає, а позов вже - є?
Непрофесійно якось...
показати весь коментар
11.07.2020 08:05 Відповісти
 
 