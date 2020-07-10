ЄСПЛ почав вивчення позову Нідерландів проти Росії у справі Боїнга МН17

Європейський суд з прав людини отримав позов уряду Нідерландів у Росії у справі про авіакатастрофу рейсу MH17. На даний момент позов вивчається.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

За словами пресаташе суду Дені Ламбер, документ вже в ЄСПЛ. Представники суду вивчають його зміст.

Відповідно до міжнародних правил ЄСПЛ, після отримання скарги суд повинен негайно сповістити про нього іншу сторону. Після цього будуть призначені судді, які розглядатимуть справу, і відповідач може подати письмові зауваження

Нагадаємо, сьогодні уряд Нідерландів заявив, що подає проти Російської Федерації позов до Європейського суду з прав людини у справі про авіакатастрофу "Боїнга" Малайзійських авіаліній над Донбасом.

Нідерланди уточнили, що одночасно з позовом, в ЄСПЛ передадуть індивідуальні скарги родичів жертв катастрофи.

Читайте також: Стосовно 13 свідків у справі МН17 вживають посилених заходів безпеки, - Мамедов