Запрещать импорт электроэнергии на законодательном уровне нельзя, - "слуга народа" Герус
Если запретить импорт электроэнергии на уровне закона, Украина в случае ЧП должна будет проводить веерные отключения электроэнергии.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил народный депутат "Слуги народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, информирует Цензор.НЕТ.
"Если вдруг у нас зимой мороз, месяц держится мороз 20 градусов. И вдруг происходит, не дай бог, какая-то авария. И нам для того, чтобы у украинцев был свет, нужно импортировать электроэнергию, например, из той же самой Беларуси. Почему нам тогда оставлять украинцев без света? Потому что у нас такой закон принят? А законы менять очень трудно", - сказал он.
Герус считает, что сейчас потребности в импорте электроэнергии нет. Если же нужно будет отдельно запретить импорт электроэнергии из России, это могут сделать НКРЭКУ, правительство или СНБО.
"Но из-за закона ставить под угрозу всю страну - это, конечно, неправильно, и никакие наши соседи такие решения не принимают. Должны быть оперативные решения тех органов, которые могут принимать решения и быстро менять решения", - добавил Герус.
Уже более 2000 лет работает схема,а оно о ней НЕ ЗНАЕТ?!
Ну так скажите ему,что есть налог,который имеет много названий,и суть его в том,что законом не запрещено,но сделать импорт на 10%-1.000% дороже,чем свое можно.
Более того! Его коллеги по кабмину активно используют эту схему,облагая товары налогами! А оно бедное "не у курсе"?
И таких зеленых керувальников целый квариал с главЗЕбилом!
- свинарчукиииии!
- барыхи на кравииииии!
- ратирдам ++!
Той, хто голосував за Зеленського - спадкові клінічні ідіоти!
Да хоть на Марсе, но не в любимой Герусом Роисе.
Але, ж вони там більшість как-цапські наймити, хтось меншою мірою, а хтось більшою
(якщо взагалі буває визначення НАПОЛОВИНУ зрадник).
Цікаво, а хто ж їх обирав?