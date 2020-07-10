РУС
Запрещать импорт электроэнергии на законодательном уровне нельзя, - "слуга народа" Герус

Запрещать импорт электроэнергии на законодательном уровне нельзя, -

Если запретить импорт электроэнергии на уровне закона, Украина в случае ЧП должна будет проводить веерные отключения электроэнергии.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил народный депутат "Слуги народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, информирует Цензор.НЕТ.

"Если вдруг у нас зимой мороз, месяц держится мороз 20 градусов. И вдруг происходит, не дай бог, какая-то авария. И нам для того, чтобы у украинцев был свет, нужно импортировать электроэнергию, например, из той же самой Беларуси. Почему нам тогда оставлять украинцев без света? Потому что у нас такой закон принят? А законы менять очень трудно", - сказал он.

Герус считает, что сейчас потребности в импорте электроэнергии нет. Если же нужно будет отдельно запретить импорт электроэнергии из России, это могут сделать НКРЭКУ, правительство или СНБО.

Читайте на Цензор.НЕТ: Луганщину подключили к объединенной энергосистеме Украины

"Но из-за закона ставить под угрозу всю страну - это, конечно, неправильно, и никакие наши соседи такие решения не принимают. Должны быть оперативные решения тех органов, которые могут принимать решения и быстро менять решения", - добавил Герус.

Топ комментарии
+57
монобольшинство в ВР
Запрещать импорт электроэнергии на законодательном уровне нельзя, - "слуга народа" Герус - Цензор.НЕТ 2441
10.07.2020 22:30 Ответить
+45
Герпес, что ты прокладка бенина и так знают все. Не нужно это еще раз подтверждать.
10.07.2020 22:30 Ответить
+27
п.с. как неудобно у зебилов получилось..Особенно у тех, кто больше года назад орал про "бОрыг", требовал отмены формулы Роттердам+ и голосовал за шмарклю.😂
10.07.2020 23:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Герус - прав во всем.
11.07.2020 00:08 Ответить
На законодатєльном уровнє можна ВСЬО: це найвищий рівень на якому визначається, що кому можна.
11.07.2020 00:19 Ответить
Я понял только то, что Герус намечает ЧП.
11.07.2020 00:46 Ответить
Малиша-Геруса для того і поставили топові казнокради, щоб те, що вони вкрали, він вкрав з бюджету як подачку вугільним рабам. Геніально. Це говортить, що вся вертикаль влади в Україні інфікована корупцією, а відбирають на високі державні посади відвертих падлюк, з чим усіх і вітаю. Конфуцій в домовині перевертається від таких чиновників, починаючи з Кравчука, Кучми і інших топових державних казнокрадів України.
11.07.2020 08:44 Ответить
Ага при цьому він не забуває поповнювати власний рахунок. А походження тих коштів ще треба вивчати
11.07.2020 13:15 Ответить
Ну детский сад какой-то! Оно себя считает самым вумным? Ну не 100% населения Украины зебилы уровня слуг с трускавецким образованием!!
Уже более 2000 лет работает схема,а оно о ней НЕ ЗНАЕТ?!
Ну так скажите ему,что есть налог,который имеет много названий,и суть его в том,что законом не запрещено,но сделать импорт на 10%-1.000% дороже,чем свое можно.
Более того! Его коллеги по кабмину активно используют эту схему,облагая товары налогами! А оно бедное "не у курсе"?
И таких зеленых керувальников целый квариал с главЗЕбилом!
11.07.2020 10:07 Ответить
Почему нельзя ? Можно !
11.07.2020 10:11 Ответить
Даже не мона, а нуна!!!
11.07.2020 15:56 Ответить
Вдруг только кошки родятся. В советское время к любому селу и поселку было как минимум по 2 электроветки подведено - на случай ЧП. Во времена Кучмы большинство их разворовали. Восстанавливайте их и не будет ЧП. А насчет наращивания мощности - для этого предназначены угольные станции. Кривоглазый кривит душой.
11.07.2020 12:10 Ответить
Зебилы подхватывайте:
- свинарчукиииии!
- барыхи на кравииииии!
- ратирдам ++!

11.07.2020 12:43 Ответить
Наркоман картёжник а если покопать то какое-то новое дерьмо вылезет и ета глиста в парламенте
11.07.2020 13:29 Ответить
Уволить этого урода!
11.07.2020 13:29 Ответить
Не спішіть зі звільненням. До нього після довиборів повинен ще прийти Ляшко.
11.07.2020 14:22 Ответить
При владі злочинці.
Той, хто голосував за Зеленського - спадкові клінічні ідіоти!
11.07.2020 13:40 Ответить
Ты мразь об украинцах думаешь?Ты думаешь как их ободрать до нитки ,наворовать побольше денег и смыться в США или Европу а Украину сдать кацапам вонючим.Это стратегия ЗЕ юде и всей этой шайки.
11.07.2020 14:02 Ответить
І шо ж ви, дядьку, "пиз....е", невже думаєте, шо всі дурнуваті. Ви ще ж більше "загинаєте" , ніж друзі ваші зеленуваті.
11.07.2020 14:19 Ответить
партію "слуги народу" треба переіменувати на "вороги народу".
11.07.2020 14:26 Ответить
А вдруг..а если...а вот не дай бог...Косомордая сволочь пытается отмазать собственные мутняки. Гнида.
11.07.2020 15:18 Ответить
Тварь самая настоящая, этот п#дар герус.
11.07.2020 16:00 Ответить
Підарас......
11.07.2020 17:46 Ответить
Не вопрос. Покупаем электрику в ЕС.

Да хоть на Марсе, но не в любимой Герусом Роисе.
11.07.2020 19:12 Ответить
Он корчит из себя дурачка!!! Одна из выключеных атомных станций заменит весь импорт электроэнергии из России!!!Пора подумать о ремонте в камере тюрьмы и для Зе тоже!!!
11.07.2020 19:36 Ответить
Конечно может,но если она вырабатывает электроэнергии больше потребления,то она нерентабельна.
показать весь комментарий
12.07.2020 08:33 Ответить
Партію "слуги народу" треба переіменувати на "вороги народу"
11.07.2020 19:37 Ответить
11.07.2020 20:00 Ответить
Геть как-цапських наймитів з української влади!
Але, ж вони там більшість как-цапські наймити, хтось меншою мірою, а хтось більшою
(якщо взагалі буває визначення НАПОЛОВИНУ зрадник).
Цікаво, а хто ж їх обирав?
11.07.2020 21:28 Ответить
А если этим же законом еще и экспорт собственной электроэнергии по заниженным ценам запретить, то вполне удастся и без отключений обойтись и еще на развитие промышленности останется.
12.07.2020 00:00 Ответить
мало геруса штырил олег ляшко... надо было этого разноглазого вообще оставить с одним глазом, как у Циклопа...
12.07.2020 05:20 Ответить
Мы можем производить 300 млрд.кВт часов в год производим 130млрд и ЕЩЕ импорт э/э. Вместо того что бы развивать свою энергетику мы ее приговариваем! В Украине на момент развала Союза были технологии строительства малых реакторов. Ничего не развивается,многое утеряно. Какая перспектива? Ядерного топлива все меньше,уголь закрываем,а с ним Турбоатом,строительство котлов,компрессоров,воздуходувок,дымососов,ВРУ,аппаратов,дробилок,транспортеров,насосов ну всего что сейчас ещё выпускается. И "канечно" чужая энергия в Украине,сейчас немного,затем ВСЯ. На Лукашенко пиз..жа много но он организовал строительство АЭС и вместо ИМПОРТЕРА Белорусь стала ЭКСПОРТЕРОМ. Он СОХРАНИЛ и РАЗВИЛ свою промышленность и население у него не "естественно убывает" даже при миграции из Беларуси. Беларуси нужна маленькая победоносная война за независимость и страна готова быть полностью независимой. А у нас торговля с Сечиным(хотя Украина независима? и инициирует санкции) Ни элиты,ни смыслов и понятной стратегии лишь баронские войны в баронских областях их куклами( украинским правительством,Радой,судами,ментами,прокурорами)
12.07.2020 06:41 Ответить
