Запрещать импорт электроэнергии на законодательном уровне нельзя, - "слуга народа" Герус

Если запретить импорт электроэнергии на уровне закона, Украина в случае ЧП должна будет проводить веерные отключения электроэнергии.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил народный депутат "Слуги народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, информирует Цензор.НЕТ.

"Если вдруг у нас зимой мороз, месяц держится мороз 20 градусов. И вдруг происходит, не дай бог, какая-то авария. И нам для того, чтобы у украинцев был свет, нужно импортировать электроэнергию, например, из той же самой Беларуси. Почему нам тогда оставлять украинцев без света? Потому что у нас такой закон принят? А законы менять очень трудно", - сказал он.

Герус считает, что сейчас потребности в импорте электроэнергии нет. Если же нужно будет отдельно запретить импорт электроэнергии из России, это могут сделать НКРЭКУ, правительство или СНБО.

Читайте на Цензор.НЕТ: Луганщину подключили к объединенной энергосистеме Украины

"Но из-за закона ставить под угрозу всю страну - это, конечно, неправильно, и никакие наши соседи такие решения не принимают. Должны быть оперативные решения тех органов, которые могут принимать решения и быстро менять решения", - добавил Герус.