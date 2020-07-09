Луганщину подключили к объединенной энергосистеме Украины
Сегодня официально начала работать подстанция 500/220 киловольт на окраине города Кременная, подсоединив северную часть Луганской области к объединенной энергосистеме Украины.
Об этом сообщает "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.
"Мы возвращаем Север Луганщины домой, в энергосистему Украины. В 2014-15 годах в результате боевых действий была повреждена инфраструктура магистральных электрических сетей, обеспечивавшая выдачу мощности с Луганской ТЭС, которая является основным источником электропитания севера Луганщины. Поэтому у нас в работе осталась только одна линия 220 киловольт в локации Лисичанска, которая все это время и обеспечивала потребителей Луганщины электроэнергией", - заявил во время церемонии открытия руководитель Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Он напомнил, что до последнего времени существовала опасность оставить без света практически всю контролируемую Украиной часть Луганской области не только в случае повреждения линии электропередач, по которой поступала энергия от единственной в регионе электростанции, но даже при существенной перегрузке последней, которая в таком случае должна отключаться автоматически - например, во время сильного мороза зимой, когда увеличивается энергопотребление населением.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Руководитель Национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
Он напомнил, что до последнего времени существовала опасность оставить без света практически всю контролируемую Украиной часть Луганской области не только в случае повреждения линии электропередач, по которой поступала энергия от единственной в регионе электростанции, но даже при существенной перегрузке последней, которая в таком случае должна отключаться автоматически - например, во время сильного мороза зимой, когда увеличивается энергопотребление населением.
Речь шла о том, что Счастьинская ТЭЦ постоянно находилась под угрозой остановки из-за того что поставки угля по железке могли вестись только из России. И каждый раз север Луганщины (НЕОККУПИРОВАННЫЙ - ГДЕ СЕВЕРОДОНЕЦК, РУБЕЖНОЕ, СЧАСТЬЕ, все военные части) мог остаться без электрики - каждый раз как были под угрозой срыва поставки угля из РФ. Стыдно было зависеть от угля из РФ, да еще в ситуации войны. Очень жаль что Порох в свое время забил на эту ситуацию.
Железку сложнее построить чем высоковольтную линию - потому давно было хотели подключить север Луганщины к общей украинской энергосистеме.
Это тот редкий случай когда Зеленский поступил правильно.
Хотя это все было придумано ДО него...
договоренности местных олигархов и оккупантов, голобородько на подмахе)
а платить будут граждане других областей Украины...
а город Луганск и вся оккупированная часть Луганской области питаются электрикой из России еще с осени 14 года, оттуда высоковольтную линию бросили. Линию от Счастьинской ТЭЦ в Луганск взорвал Донбасс еще в июле 14 года.
пойди проспись. У тебя боярышник уже из ноздрей льется.
в 2014 году, жители лугандона сделали свой выбор, там под каждым кустом ненавидят Украину, так нахрена им помогать.. когда рухнет режим кабаева, и боевики останутся без помощи, тогда и надо возвращать земли, но не население.... пусть валят на ростов, они украинцев не жалели..
"Действительно, запуск Кременской подстанции завершает подготовку к отключению от общих сетей с РФ и Беларусью и подключению к европейским энергосетям. Отключение от России запланировано на 2022 год. Тогда Украина станет энергетическим островом, а в 2023 году синхронизируется с европейскими сетями."
?????????
https://www.rbc.ua/rus/styler/masshtabnyy-pozhar-luganskom-poyavilos-video-1594306051.html