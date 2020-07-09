Луганщину подключили к объединенной энергосистеме Украины

Сегодня официально начала работать подстанция 500/220 киловольт на окраине города Кременная, подсоединив северную часть Луганской области к объединенной энергосистеме Украины.

Об этом сообщает "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

"Мы возвращаем Север Луганщины домой, в энергосистему Украины. В 2014-15 годах в результате боевых действий была повреждена инфраструктура магистральных электрических сетей, обеспечивавшая выдачу мощности с Луганской ТЭС, которая является основным источником электропитания севера Луганщины. Поэтому у нас в работе осталась только одна линия 220 киловольт в локации Лисичанска, которая все это время и обеспечивала потребителей Луганщины электроэнергией", - заявил во время церемонии открытия руководитель Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Он напомнил, что до последнего времени существовала опасность оставить без света практически всю контролируемую Украиной часть Луганской области не только в случае повреждения линии электропередач, по которой поступала энергия от единственной в регионе электростанции, но даже при существенной перегрузке последней, которая в таком случае должна отключаться автоматически - например, во время сильного мороза зимой, когда увеличивается энергопотребление населением.

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