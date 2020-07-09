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Луганщину подключили к объединенной энергосистеме Украины

Луганщину подключили к объединенной энергосистеме Украины

Сегодня официально начала работать подстанция 500/220 киловольт на окраине города Кременная, подсоединив северную часть Луганской области к объединенной энергосистеме Украины.

Об этом сообщает "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

"Мы возвращаем Север Луганщины домой, в энергосистему Украины. В 2014-15 годах в результате боевых действий была повреждена инфраструктура магистральных электрических сетей, обеспечивавшая выдачу мощности с Луганской ТЭС, которая является основным источником электропитания севера Луганщины. Поэтому у нас в работе осталась только одна линия 220 киловольт в локации Лисичанска, которая все это время и обеспечивала потребителей Луганщины электроэнергией", - заявил во время церемонии открытия руководитель Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Он напомнил, что до последнего времени существовала опасность оставить без света практически всю контролируемую Украиной часть Луганской области не только в случае повреждения линии электропередач, по которой поступала энергия от единственной в регионе электростанции, но даже при существенной перегрузке последней, которая в таком случае должна отключаться автоматически - например, во время сильного мороза зимой, когда увеличивается энергопотребление населением.

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Укрэнерго (659) электроэнергия (772) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+7
Надеюсь , только без ордло ?
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09.07.2020 17:32
+5
Скоріш як раз навпаки, а то б і не згадали про це...
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09.07.2020 17:33
+5
А ты, придурок, прежде чем словодрочить, мозг включи!(если имеешь его)! Откуда, по-твоему. запитаны вч ВСУ, погранцы и прочие, не лугандонские. ифраструктуры???
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09.07.2020 17:43
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Надеюсь , только без ордло ?
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09.07.2020 17:32 Ответить
Скоріш як раз навпаки, а то б і не згадали про це...
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09.07.2020 17:33 Ответить
Так, ОРДЛО в глибокій дупі.

Руководитель Национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Он напомнил, что до последнего времени существовала опасность оставить без света практически всю контролируемую Украиной часть Луганской области не только в случае повреждения линии электропередач, по которой поступала энергия от единственной в регионе электростанции, но даже при существенной перегрузке последней, которая в таком случае должна отключаться автоматически - например, во время сильного мороза зимой, когда увеличивается энергопотребление населением.
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09.07.2020 17:38 Ответить
причем ОРДЛО? Окупированная часть Луганщины получает электрику из России еще с осени 14 года. То есть давным давно.
Речь шла о том, что Счастьинская ТЭЦ постоянно находилась под угрозой остановки из-за того что поставки угля по железке могли вестись только из России. И каждый раз север Луганщины (НЕОККУПИРОВАННЫЙ - ГДЕ СЕВЕРОДОНЕЦК, РУБЕЖНОЕ, СЧАСТЬЕ, все военные части) мог остаться без электрики - каждый раз как были под угрозой срыва поставки угля из РФ. Стыдно было зависеть от угля из РФ, да еще в ситуации войны. Очень жаль что Порох в свое время забил на эту ситуацию.
Железку сложнее построить чем высоковольтную линию - потому давно было хотели подключить север Луганщины к общей украинской энергосистеме.
Это тот редкий случай когда Зеленский поступил правильно.
Хотя это все было придумано ДО него...
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09.07.2020 19:11 Ответить
ну наконец-то!! теперь если на Счастье не смогут доставить уголь, то Северодонецк, Счастье и Станица не будут сидеть без электрики. А с ними и наши военные!
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09.07.2020 19:00 Ответить
а как же без "граждан без гражданства"? Экзюпери сказал, "вовик" - исполнил... с какого электричество дорожает в скором времени?.. опять ущербно-скрепно-псевдорусских кормить будем.... а потом и Северо-Крымский отдаст с половиной Херсонской обл....
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09.07.2020 19:02 Ответить
вы еще ростовскую. область подключите, придурки или оккупированный крым..
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09.07.2020 17:32 Ответить
А ты, придурок, прежде чем словодрочить, мозг включи!(если имеешь его)! Откуда, по-твоему. запитаны вч ВСУ, погранцы и прочие, не лугандонские. ифраструктуры???
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09.07.2020 17:43 Ответить
ублюдок, ты бредишь, что это делается для людей?? есть договоренности с оккупантом, Украину, ее территории сдают врагу.. в любом случае, это делают не для людей, и тем более не для всу)
договоренности местных олигархов и оккупантов, голобородько на подмахе)
а платить будут граждане других областей Украины...
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09.07.2020 17:59 Ответить
хватит нести ахинею. ЛУГАНЩИНА - ЭТО УКРАИНА!
а город Луганск и вся оккупированная часть Луганской области питаются электрикой из России еще с осени 14 года, оттуда высоковольтную линию бросили. Линию от Счастьинской ТЭЦ в Луганск взорвал Донбасс еще в июле 14 года.
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09.07.2020 19:01 Ответить
это оккупированная территория Украины, где ежедневно погибают украинские воины.. это неконтролируемая Украиной территория, напичканная сепарами и террористами..
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09.07.2020 19:08 Ответить
слушай, из какого бункера ты вещаешь? ну хоть бы карту ООС открыл что ли. Северодонецк оккупирован? кем - украинцами? ты в своем уме? Счастье оккупировано? Рубежное? Попасная?
пойди проспись. У тебя боярышник уже из ноздрей льется.
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09.07.2020 19:12 Ответить
пошел ты сам со своим лугандоном.. где ежедневно погибают украинские воины? а? это фронтовая зона, очаг войны, во власти Украины предатели, которые легализуют сепаров и боевиков лугандона... на всей территории лугандона - сепары, как у себя дома..
в 2014 году, жители лугандона сделали свой выбор, там под каждым кустом ненавидят Украину, так нахрена им помогать.. когда рухнет режим кабаева, и боевики останутся без помощи, тогда и надо возвращать земли, но не население.... пусть валят на ростов, они украинцев не жалели..
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09.07.2020 19:24 Ответить
Хоть где то позитив.
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09.07.2020 17:32 Ответить
Теперь они будут светить нахлебникам из Украины?
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09.07.2020 17:33 Ответить
а платить они тоже будут как все украинцы, или пукин договорился с клоуном зеленским о скидках или субсидиях, которые должны будут оплачивать лугандону - граждане других областей Украины?
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09.07.2020 17:34 Ответить
вы ещё танки сепарам не забудьте заправить...
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09.07.2020 17:34 Ответить
в зеркало перестань орать,полудурок...
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09.07.2020 17:51 Ответить
никто не верит сепарам, захватившим власть в Украине.. пошел нах ублюдок сепарский со своим лугандоном и дамбасней..
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09.07.2020 18:01 Ответить
Возврат территорий начался, слава Богу.
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09.07.2020 17:35 Ответить
не ну пока что речь идет о том, что СЕВЕРНАЯ, не оккупированная часть Луганской области не будет зависеть от поставок угля на Счастьинскую ТЭЦ. Если что - наши военные и Счастье получат электрику из общей системы.
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09.07.2020 19:03 Ответить
Всю правду про це підключенні, ми як завжди дізнаємося не раніше ніж через пів-року.
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09.07.2020 17:36 Ответить
На 6 год войны что-то сделали. К концу этого столетия, глядишь, и яценюковскую стену достроят.
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09.07.2020 17:37 Ответить
???????
"Действительно, запуск Кременской подстанции завершает подготовку к отключению от общих сетей с РФ и Беларусью и подключению к европейским энергосетям. Отключение от России запланировано на 2022 год. Тогда Украина станет энергетическим островом, а в 2023 году синхронизируется с европейскими сетями."
?????????
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09.07.2020 17:43 Ответить
За 6 лет не удосужились отделиться от ОРДЛО по энергоносителям и воде.Мариуполь и юг до сих пор получают воду из Донецка.Уже бы давно днепровскую воду по пластиковым большим диаметрам подать Проконсультировались с Израилем и поставили опреснители.Вариантов очень много.Никто не хочет этого делать.
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09.07.2020 18:13 Ответить
Луганск и всю южную, оккупированную орками часть Луганщины "отделили" от общеукраинской энергосистемы еще в июле 14 года, когда батальон Донбасс взорвал высоковольтную линию, которая у всех на виду подавала электрику вдоль трассы Счастье - Луганск. В сентябре-октябре 14 года Россия бросила высоковольтную линию от себя в Луганск и оккупированная часть Луганщины с тех пор питается электрикой из РФ.
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09.07.2020 19:05 Ответить
а тем временем появилось видео поджогов под Северодонецком
https://www.rbc.ua/rus/styler/masshtabnyy-pozhar-luganskom-poyavilos-video-1594306051.html
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09.07.2020 18:48 Ответить
луганщіну подключілі к ахмєтову-коламойському.
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09.07.2020 18:54 Ответить
наоборот. Ахметова отключили от России.
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09.07.2020 19:06 Ответить
 
 