Луганщину підключили до об'єднаної енергосистеми України

Сьогодні офіційно почала працювати підстанція 500/220 кіловольт на околиці міста Кремінна, приєднавши північну частину Луганської області до об'єднаної енергосистеми України.

Про це повідомляє "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

"Ми повертаємо Північ Луганщини додому, в енергосистему України. У 2014-15 роках внаслідок бойових дій була пошкоджена інфраструктура магістральних електричних мереж, яка забезпечувала видачу потужності з Луганської ТЕС, яка є основним джерелом живлення півночі Луганщини. Відтак у нас у роботі залишилась лише одна лінія 220 кіловольт в локації Лисичанська. Яка весь цей час і забезпечувала споживачів Луганщини електроенергією", - заявив під час церемонії відкриття керівник Національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Він нагадав, що до останнього часу існувала небезпека залишити без світла практично всю контрольовану Україною частину Луганської області не тільки у випадку пошкодження лінії електропередач, через яку надходила енергія від єдиної в регіоні електростанції, але навіть при суттєвому перевантаженні останньої, яка в такому разі мала відключатися автоматично – наприклад, під час сильного морозу взимку, коли збільшується енергоспоживання населенням.

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