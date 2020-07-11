Штормовое предупреждение объявили на западе Украины

В большинстве западных областей Украины синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей, шквал и града.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также Укргидрометцентра.

"11 июля в большинстве западных областей днем ​​грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

12 июля значительные грозовые дожди, в Карпатах и ​​на Закарпатье сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый)", - сообщает ГСЧС

Кроме того, 10-13 июля, при дальнейшем повышении уровня воды с суточной интенсивностью 1-3 см, на р. Припять в створе поста Речица может происходить дальнейшее превышение опасной отметки затопления сельхозугодий, хозяйственных сооружений, приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах Ратневского района Волынской области.

Вечером 11 и в течение 12-13 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,3-1,3 м над уровнями 10 июля на 08 час. При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

На фоне повышенной водности на р.Стрвьяж возле с.Лука (Самборский р-н Львовская обл.) возможен начальный выход воды на заводь.

Кроме того, 10-12 июля в восточных, южных и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спасатели просят воздержаться от походов в Карпаты из-за непогоды