Новости
Штормовое предупреждение объявили на западе Украины

Штормовое предупреждение объявили на западе Украины

В большинстве западных областей Украины синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей, шквал и града.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также Укргидрометцентра.

"11 июля в большинстве западных областей днем ​​грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

12 июля значительные грозовые дожди, в Карпатах и ​​на Закарпатье сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый)", - сообщает ГСЧС

Кроме того, 10-13 июля, при дальнейшем повышении уровня воды с суточной интенсивностью 1-3 см, на р. Припять в створе поста Речица может происходить дальнейшее превышение опасной отметки затопления сельхозугодий, хозяйственных сооружений, приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах Ратневского района Волынской области.

Вечером 11 и в течение 12-13 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,3-1,3 м над уровнями 10 июля на 08 час. При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

На фоне повышенной водности на р.Стрвьяж возле с.Лука (Самборский р-н Львовская обл.) возможен начальный выход воды на заводь.

Кроме того, 10-12 июля в восточных, южных и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Запад Украины (48) непогода (825)
+12
Вавка припхався туди і знов катаклізми. Не сидиться йому в Києві, розвозить біду по країні.
показать весь комментарий
11.07.2020 09:01 Ответить
+8
То чмо зелене вже краще б в Москву їздило, чи що...
показать весь комментарий
11.07.2020 09:12 Ответить
+8
шта ? а крысчане в тяжелое время сильно пожалели Украину???
мечтали помереть в рашке - Бог услышал... просили камни с неба - ждите...
показать весь комментарий
11.07.2020 09:16 Ответить
Вавка припхався туди і знов катаклізми. Не сидиться йому в Києві, розвозить біду по країні.
показать весь комментарий
11.07.2020 09:01 Ответить
Вава накликал таки несчастий
показать весь комментарий
11.07.2020 09:04 Ответить
Подивимось, краше вже 20-22 градуси ніж 42, от град бентежить.
показать весь комментарий
11.07.2020 09:06 Ответить
Карма, то кацапом родитись.
показать весь комментарий
11.07.2020 09:13 Ответить
шта ? а крысчане в тяжелое время сильно пожалели Украину???
мечтали помереть в рашке - Бог услышал... просили камни с неба - ждите...
показать весь комментарий
11.07.2020 09:16 Ответить
Кримчане нападати?
показать весь комментарий
11.07.2020 09:22 Ответить
Для вас нічого не жалко!
показать весь комментарий
11.07.2020 09:23 Ответить
Ех, лошки ви московські. Вийдеш на вулицю, малина, агрус, позички, абрикос, алича, огірочки вже пішли, чому не поговорити як добре живеться в Криму.
показать весь комментарий
11.07.2020 09:24 Ответить
Штормове попередження оголосили на заході України - Цензор.НЕТ 7721
показать весь комментарий
11.07.2020 09:27 Ответить
а можно ж херсонскую канализасьен туда подключить - не жалко ))) и полезно ))))
показать весь комментарий
11.07.2020 09:32 Ответить
Гарна ідея! І попить, що буде, і попоїсти.
показать весь комментарий
11.07.2020 09:38 Ответить
е ні... за "поїсти" то вже за гроші ))))))) лайножуям трохи зробимо знижку )))))
*****!
*****!
показать весь комментарий
11.07.2020 09:45 Ответить
Был там... давно,рыбешку мелкую в канале тягал,а теперь засцали фсе,гофнюки...
показать весь комментарий
11.07.2020 09:46 Ответить
Пожалів це як? Самі ж крисюки поставили нас перед вибором воду українцям в Херсон і власівцям в Крим.
показать весь комментарий
11.07.2020 09:21 Ответить
вау!
вы там совсем с вашим ****** кукухой поехали - он теперь и дождями распоряжается ?)))
бессмертный и всемогущий сцарь обнуленный вселенский-кремлевский...))) (вошь короче)
показать весь комментарий
11.07.2020 09:37 Ответить
Тому ви патріарха забили кийками в 1926, а вбивця 10 000 попів і нищівник 2000 храмів лежит в зікураті на Червоній площі?
показать весь комментарий
11.07.2020 09:47 Ответить
слыш, "мырасия" чё ты тут говно мечешь????
или ты сёдни на дежурстве?????? ))))))
показать весь комментарий
11.07.2020 09:47 Ответить
Почему стыдливо прячешься за украинским флагом,можещь гордо зайти под своей тряпкой?😂😂🌷
показать весь комментарий
11.07.2020 09:49 Ответить
Колгоспів не було!
показать весь комментарий
11.07.2020 10:27 Ответить
Голодомору на заході України не було, бо на заході не було комуністів.
показать весь комментарий
11.07.2020 11:54 Ответить
Без воды --- танцевать легче!
показать весь комментарий
11.07.2020 09:30 Ответить
Вони самі обрали собі таку долю.
показать весь комментарий
11.07.2020 09:40 Ответить
То чмо зелене вже краще б в Москву їздило, чи що...
показать весь комментарий
11.07.2020 09:12 Ответить
От не щастить людям
показать весь комментарий
11.07.2020 09:15 Ответить
Нифига,приехал зепед в Черновцы... план покрашенная з показниками по коронi-менше вмирають,захворюють...багато одужали...виконанно!...СКОТИНА!
показать весь комментарий
11.07.2020 09:25 Ответить
Пора рити водний канал з заходу на схід.
показать весь комментарий
11.07.2020 09:25 Ответить
5-зірковий отель в Криму за 2000 рублів за добу, їжте москальня, не обляпайтесь. Штормове попередження оголосили на заході України - Цензор.НЕТ 8181
показать весь комментарий
11.07.2020 09:37 Ответить
А шо? Чудовий вид на море.
показать весь комментарий
11.07.2020 09:42 Ответить
Бедоносец Путлер не спасал 4 дня подлодку Курск,бедоносцу Зеле надо в Бункер Путлера,на горе Амантау... ,а не на Галичину,мышебрат КГБист накормит и напоит Зелю..
показать весь комментарий
11.07.2020 10:09 Ответить
Посмотрел в глаза убийцы детей Беслана и дохляков Норд-Оста и увидео Мир,....в Сирии и Ливии..Зеленский гений политики.... а в Украине?
показать весь комментарий
11.07.2020 10:14 Ответить
Закарпатці перші полетять на Марс. Вони створили його тут на Землі, вирізавши ліси. Щасти вам у боротьбі зі стихією.
показать весь комментарий
11.07.2020 14:13 Ответить
В нас вже полякало сьогодні.
Нагримало і розсіялось.
показать весь комментарий
11.07.2020 19:32 Ответить
 
 