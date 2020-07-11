УКР
Штормове попередження оголосили на заході України

У більшості західних областей України синоптики оголосили штормове попередження через сильні дощі, шквал і град.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленнях Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також Укргідрометцентру.

"11 липня в більшості західних областей вдень грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

12 липня значні грозові дощі, в Карпатах та на Закарпатті сильні дощі (II рівень небезпеки, помаранчевий)", - повідомляє ДСНС

Крім того, 10-13 липня, за подальшого підвищення рівня води з добовою інтенсивністю 1-3 см, на р. Прип'ять в створі поста Річиця може відбуватися подальше перевищення небезпечної позначки затоплення сільгоспугідь, господарських споруд, присадибних ділянок в окремих прирічкових населених пунктах Ратнівського району Волинської області.

Увечері 11 і протягом 12-13 липня на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікується підйом рівнів води на 0,3-1,3 м над рівнями 10 липня на 8 год. При значних дощах можливе формування значного місцевого та схилового стоку.

На тлі підвищеної водності на р.Стрвьяж біля с.Лука (Самбірський р-н Львівської обл.) можливий початковий вихід води на заплаву.

Крім того, 10-12 липня в східних, південних і Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також читайте: Рятувальники просять утриматися від походів у Карпати через негоду

Захід України (14) негода (769)
+12
Вавка припхався туди і знов катаклізми. Не сидиться йому в Києві, розвозить біду по країні.
показати весь коментар
11.07.2020 09:01 Відповісти
+8
То чмо зелене вже краще б в Москву їздило, чи що...
показати весь коментар
11.07.2020 09:12 Відповісти
+8
шта ? а крысчане в тяжелое время сильно пожалели Украину???
мечтали помереть в рашке - Бог услышал... просили камни с неба - ждите...
показати весь коментар
11.07.2020 09:16 Відповісти
Вавка припхався туди і знов катаклізми. Не сидиться йому в Києві, розвозить біду по країні.
показати весь коментар
11.07.2020 09:01 Відповісти
Вава накликал таки несчастий
показати весь коментар
11.07.2020 09:04 Відповісти
Подивимось, краше вже 20-22 градуси ніж 42, от град бентежить.
показати весь коментар
11.07.2020 09:06 Відповісти
Карма, то кацапом родитись.
показати весь коментар
11.07.2020 09:13 Відповісти
шта ? а крысчане в тяжелое время сильно пожалели Украину???
мечтали помереть в рашке - Бог услышал... просили камни с неба - ждите...
показати весь коментар
11.07.2020 09:16 Відповісти
Кримчане нападати?
показати весь коментар
11.07.2020 09:22 Відповісти
Для вас нічого не жалко!
показати весь коментар
11.07.2020 09:23 Відповісти
Ех, лошки ви московські. Вийдеш на вулицю, малина, агрус, позички, абрикос, алича, огірочки вже пішли, чому не поговорити як добре живеться в Криму.
показати весь коментар
11.07.2020 09:24 Відповісти
показати весь коментар
11.07.2020 09:27 Відповісти
а можно ж херсонскую канализасьен туда подключить - не жалко ))) и полезно ))))
показати весь коментар
11.07.2020 09:32 Відповісти
Гарна ідея! І попить, що буде, і попоїсти.
показати весь коментар
11.07.2020 09:38 Відповісти
е ні... за "поїсти" то вже за гроші ))))))) лайножуям трохи зробимо знижку )))))
*****!
показати весь коментар
11.07.2020 09:45 Відповісти
Был там... давно,рыбешку мелкую в канале тягал,а теперь засцали фсе,гофнюки...
показати весь коментар
11.07.2020 09:46 Відповісти
Пожалів це як? Самі ж крисюки поставили нас перед вибором воду українцям в Херсон і власівцям в Крим.
показати весь коментар
11.07.2020 09:21 Відповісти
вау!
вы там совсем с вашим ****** кукухой поехали - он теперь и дождями распоряжается ?)))
бессмертный и всемогущий сцарь обнуленный вселенский-кремлевский...))) (вошь короче)
показати весь коментар
11.07.2020 09:37 Відповісти
Тому ви патріарха забили кийками в 1926, а вбивця 10 000 попів і нищівник 2000 храмів лежит в зікураті на Червоній площі?
показати весь коментар
11.07.2020 09:47 Відповісти
слыш, "мырасия" чё ты тут говно мечешь????
или ты сёдни на дежурстве?????? ))))))
показати весь коментар
11.07.2020 09:47 Відповісти
Почему стыдливо прячешься за украинским флагом,можещь гордо зайти под своей тряпкой?😂😂🌷
показати весь коментар
11.07.2020 09:49 Відповісти
Колгоспів не було!
показати весь коментар
11.07.2020 10:27 Відповісти
Голодомору на заході України не було, бо на заході не було комуністів.
показати весь коментар
11.07.2020 11:54 Відповісти
Без воды --- танцевать легче!
показати весь коментар
11.07.2020 09:30 Відповісти
Вони самі обрали собі таку долю.
показати весь коментар
11.07.2020 09:40 Відповісти
То чмо зелене вже краще б в Москву їздило, чи що...
показати весь коментар
11.07.2020 09:12 Відповісти
От не щастить людям
показати весь коментар
11.07.2020 09:15 Відповісти
Нифига,приехал зепед в Черновцы... план покрашенная з показниками по коронi-менше вмирають,захворюють...багато одужали...виконанно!...СКОТИНА!
показати весь коментар
11.07.2020 09:25 Відповісти
Пора рити водний канал з заходу на схід.
показати весь коментар
11.07.2020 09:25 Відповісти
5-зірковий отель в Криму за 2000 рублів за добу, їжте москальня, не обляпайтесь. Штормове попередження оголосили на заході України - Цензор.НЕТ 8181
показати весь коментар
11.07.2020 09:37 Відповісти
А шо? Чудовий вид на море.
показати весь коментар
11.07.2020 09:42 Відповісти
Бедоносец Путлер не спасал 4 дня подлодку Курск,бедоносцу Зеле надо в Бункер Путлера,на горе Амантау... ,а не на Галичину,мышебрат КГБист накормит и напоит Зелю..
показати весь коментар
11.07.2020 10:09 Відповісти
Посмотрел в глаза убийцы детей Беслана и дохляков Норд-Оста и увидео Мир,....в Сирии и Ливии..Зеленский гений политики.... а в Украине?
показати весь коментар
11.07.2020 10:14 Відповісти
Закарпатці перші полетять на Марс. Вони створили його тут на Землі, вирізавши ліси. Щасти вам у боротьбі зі стихією.
показати весь коментар
11.07.2020 14:13 Відповісти
В нас вже полякало сьогодні.
Нагримало і розсіялось.
показати весь коментар
11.07.2020 19:32 Відповісти
 
 