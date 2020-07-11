Штормове попередження оголосили на заході України

У більшості західних областей України синоптики оголосили штормове попередження через сильні дощі, шквал і град.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленнях Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також Укргідрометцентру.

"11 липня в більшості західних областей вдень грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

12 липня значні грозові дощі, в Карпатах та на Закарпатті сильні дощі (II рівень небезпеки, помаранчевий)", - повідомляє ДСНС

Крім того, 10-13 липня, за подальшого підвищення рівня води з добовою інтенсивністю 1-3 см, на р. Прип'ять в створі поста Річиця може відбуватися подальше перевищення небезпечної позначки затоплення сільгоспугідь, господарських споруд, присадибних ділянок в окремих прирічкових населених пунктах Ратнівського району Волинської області.

Увечері 11 і протягом 12-13 липня на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікується підйом рівнів води на 0,3-1,3 м над рівнями 10 липня на 8 год. При значних дощах можливе формування значного місцевого та схилового стоку.

На тлі підвищеної водності на р.Стрвьяж біля с.Лука (Самбірський р-н Львівської обл.) можливий початковий вихід води на заплаву.

Крім того, 10-12 липня в східних, південних і Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

