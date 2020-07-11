За сутки в Украине выявлено 800 новых случаев COVID-19

За последние сутки в Украине заражение коронавирусом COVID-19 подтвердили у 800 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные СНБО.

Отмечается, что общее число заразившихся с начала пандемии уже достигло 52 843 человек, из которых около половины побороли болезнь.

При этом за минувшие сутки больше людей вылечились от коронавируса (861), нежели заболели. Умерли 27 человек, а общее количество жертв болезни уже составляет 1372 человека.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 2081 случай;

Волынская область - 2987 случаев;

Днепропетровская область - 1140 случаев;

Донецкая область - 758 случаев;

Житомирская область - 1521 случай;

Закарпатская область - 3842 случая;

Запорожская область - 612 случаев;

Ивано-Франковская область - 2971 случай;

Кировоградская область - 670 случаев;

г. Киев - 6115 случаев;

Киевская область - 2986 случаев;

Львовская область - 6882 случая;

Луганская область - 93 случая;

Николаевская область - 477 случаев;

Одесская область - 2141 случай;

Полтавская область - 331 случай;

Ривненская область - 4520 случаев;

Сумская область - 337 случаев;

Тернопольская область - 2217 случаев;

Харьковская область - 2621 случай;

Херсонская область - 204 случая;

Хмельницкая область - 888 случаев;

Черновицкая область - 5117 случаев;

Черкасская область - 738 случаев;

Черниговская область - 594 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.