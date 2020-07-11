За добу в Україні виявлено 800 нових випадків COVID-19
За останню добу в Україні зараження коронавірусом COVID-19 підтвердили у 800 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані РНБО.
Зазначається, що загальна кількість тих, хто заразився від початку пандемії, вже досягла 52 843 осіб, з яких близько половини перемогли хворобу.
Водночас за минулу добу більше людей вилікувалися від коронавірусу (861), ніж захворіли. Померли 27 осіб, а загальна кількість жертв хвороби вже становить 1372 особи.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 2081 випадок;
Волинська область — 2987 випадків;
Дніпропетровська область — 1140 випадків;
Донецька область — 758 випадків;
Житомирська область — 1521 випадок;
Закарпатська область — 3842 випадки;
Запорізька область — 612 випадків;
Івано-Франківська область — 2971 випадок;
Кіровоградська область — 670 випадків;
м. Київ — 6115 випадків;
Київська область — 2986 випадків;
Львівська область — 6882 випадки;
Луганська область — 93 випадки;
Миколаївська область — 477 випадків;
Одеська область — 2141 випадок;
Полтавська область — 331 випадок;
Рівненська область — 4520 випадків;
Сумська область — 337 випадків;
Тернопільська область — 2217 випадків;
Харківська область — 2621 випадок;
Херсонська область — 204 випадки;
Хмельницька область — 888 випадків;
Чернівецька область — 5117 випадків;
Черкаська область — 738 випадків;
Чернігівська область — 594 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
В Харківській області для послаблення карантину показник "Динаміка", який має бути не більше 11%, записали 10,99.
З них в лікарнях знаходиться 3 893. Тобто, лише 15 відсотків від загальної кількості хворих! Це, до речі, на 1000 менше, ніж на тому тижні. І це на 40 мільйонів населення!
Питання: А, ось, оці 85 відсотків захворілих корону, вони точно всі хворі на цю заразу? І скільки серед них безсимптомних? Наскільки взагалі можна казати про якусь страшну смертельну хворобу, якщо 85% хворих на неї, або успішно лікуються відома, або, в абсолютній більшості з цих "домашніх" взагалі ніяк не лікуються, бо хворіють лише за даними тестів?
І коли цей глобально-державно-інформаційно-маніпулятивний піздець закінчиться?
А по поводу опасности болезни, если брать общемировую статистику то у covid сейчас 5% смертность. В период максимального пика в отдельных странах была ~15%. Это много, особенно на фоне обычной пневмонии.
Если не веришь - не беда, всего лишь дождись зимы.
І коли цей глобально-державно-інформаційно-маніпулятивний піздець закінчиться?
Хочеш плювати на рекомендації МОЗ, ВООЗ - плюй.
Можеш навіть навмисно заразити себе та усіх своїх родичів, як нібито хотіло зробити зелене сцикло.
Тільки тут годі серити своїми копіпастами.
Чи дебілу недостатньо відчувати себе дебілом і він відчайдушно прагне усіх навколо опустити до свого рівня?
Всі країни Європи та їхні Збройні Сили успішно борються з хвилею захворювань на COVID - 19, проте, у Збройних Силах України й досі головною зброєю проти коронавірусу є флюорографія та масові збори військовослужбовців для проведення незрозумілих навчань та тренувань під виглядом «обсервацій».
Тобто, й досі йдемо за радянським принципом «загального імунітету» і віддання недолугих, необдуманих рішень та наказів керівництва ЗСУ.
До прикладу, в період карантину події на Сході України не завмерли, агресія з боку Російської Федерації не «на лікарняному», а військовослужбовці Збройних Сил України змушенні виконувати бойові завдання в ООС.
Так, нещодавно вказівку від командування ЗСУ щодо ротації в зону ООС отримав 8 полк спеціального призначення Сил Спеціальних операцій, що дислокується в м. Хмельницький. Не вперше, виконуючи бойове завдання в зоні ООС, військові цього полку, виконуючи накази командування почали збиратись на Схід України на ротацію. І все б нічого, але, разом з наказом про відрядження в зону ООС, військові 8 полку отримали вказівку про проходження так званої «обсервації» терміном 2 тижні до від'їзду в зону ООС та 2 тижні по приїзду не за місцем дислокації військової частини, а в навчальному центрі в м. Бердичів Житомирської області де нещодавно було виявлено коронавірус в одного з військових цієї частини.
Паралельно, в умовах так званої «обсервації» військові мають прослухати курс лекцій від осіб, які вільно заходять, а потім покидають місця обсервації військових. По закінчення «обсервації» для виявлення симптомів коронавірусу військовим роблять флюорографію!!! Так, не ПЛР - тести, а радянську флюорографію.
Питання від військовослужбовці 8 полку спеціального призначення до Головнокомандувача ЗСУ:
1. Де логіка в так званій «обсервації»?
2. Чому її не можна замінити самоізоляцією?
3. Де тести на коронавірус наданні для ЗСУ?
4. Чому керівництво ЗСУ, мандруючи областями України безпосередньо контактуючи з військовими, які відряджаються в зону ООС, не проходять обсервації?
5. І, як ви думаєте, може бути укомплектована на 100 % структура ЗСУ, та мати відповідний престиж професія військового, якщо він, ризикуючи життям, отримує за це в середньому 15 тисяч гривень зарплатні та 8 місяців в році не бачить родини, змушений виконувати недолугі та нелогічні вказівки, що суперечать усім умовам пом'якшення карантину в Україні та світі?
До прикладу, на сьогоднішній день, люди повертаючись з - за кордону, з відпусток не піддаються самоізоляції вдома, не говорячи про вимушені «обсервації» радянського зразка в армії.
Але важливіше, що це єдине, від чого він сміється.
"Обман о эпидемии показывают только по телику плюс пресса .... Хотя бы раз показали забитые палаты с больными короной -но нет!"
Приклади більш дебільної "логіки", де друге речення повністю заперечує перше і навпаки, можна зустріти хіба що в дурці.
- инфа с не государств. источников.