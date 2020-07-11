УКР
12 141 29

За добу в Україні виявлено 800 нових випадків COVID-19

За добу в Україні виявлено 800 нових випадків COVID-19

За останню добу в Україні зараження коронавірусом COVID-19 підтвердили у 800 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані РНБО.

Зазначається, що загальна кількість тих, хто заразився від початку пандемії, вже досягла 52 843 осіб, з яких близько половини перемогли хворобу.

Водночас за минулу добу більше людей вилікувалися від коронавірусу (861), ніж захворіли. Померли 27 осіб, а загальна кількість жертв хвороби вже становить 1372 особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харкові мерія відкриває кінотеатри, хоча область, як і раніше, не відповідає критеріям пом'якшення карантину

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2081 випадок;
Волинська область — 2987 випадків;
Дніпропетровська область — 1140 випадків;
Донецька область — 758 випадків;
Житомирська область — 1521 випадок;
Закарпатська область — 3842 випадки;
Запорізька область — 612 випадків;
Івано-Франківська область — 2971 випадок;
Кіровоградська область — 670 випадків;
м. Київ — 6115 випадків;
Київська область — 2986 випадків;
Львівська область — 6882 випадки;
Луганська область — 93 випадки;
Миколаївська область — 477 випадків;
Одеська область — 2141 випадок;
Полтавська область — 331 випадок;
Рівненська область — 4520 випадків;
Сумська область — 337 випадків;
Тернопільська область — 2217 випадків;
Харківська область — 2621 випадок;
Херсонська область — 204 випадки;
Хмельницька область — 888 випадків;
Чернівецька область — 5117 випадків;
Черкаська область — 738 випадків;
Чернігівська область — 594 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

+6
Ненаїдяться, бідні сироти: На https://ua.korrespondent.net/ukraine/4250754 позачерговому засіданні Верховної Ради 13 липня , ініційованому президентом Володимиром Зеленським, розглянуть http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69225 постанову про скасування обмеження зарплат чиновників у 47 тисяч гривень на час карантину.
11.07.2020 09:36 Відповісти
+4
Згідно сьогоднішнього повідомлення Центру громадського здоров'я, зараз в Україні 25 898 активних хворих на COVID-19

З них в лікарнях знаходиться 3 893. Тобто, лише 15 відсотків від загальної кількості хворих! Це, до речі, на 1000 менше, ніж на тому тижні. І це на 40 мільйонів населення!

Питання: А, ось, оці 85 відсотків захворілих корону, вони точно всі хворі на цю заразу? І скільки серед них безсимптомних? Наскільки взагалі можна казати про якусь страшну смертельну хворобу, якщо 85% хворих на неї, або успішно лікуються відома, або, в абсолютній більшості з цих "домашніх" взагалі ніяк не лікуються, бо хворіють лише за даними тестів?

І коли цей глобально-державно-інформаційно-маніпулятивний піздець закінчиться?
11.07.2020 10:10 Відповісти
+3
Зе-статисты решили обнулить 800?
11.07.2020 09:38 Відповісти
Шулери.
В Харківській області для послаблення карантину показник "Динаміка", який має бути не більше 11%, записали 10,99.
11.07.2020 16:36 Відповісти
Маски-Шоу коронвиRUSные,это новый вид Мировой кремлевской рывалюции Обнуляйтера всея рюсскава КГБшнага Сарая,типа Гаулятер Мавзолея,якобы дохлый актер Андрей Панин,но многие сие дерьмо называют Пукин....
11.07.2020 09:52 Відповісти
В это время ты уже обязан был похмелиться!
11.07.2020 10:15 Відповісти
Стабільні цифри кожного дня, а де ж геометрична прогресія? Ну, дуже дивний вірус! Правда?
11.07.2020 10:05 Відповісти
О бачу у декого просвітлення в голові відбуваються. Але цей інформаційний маніпулятивний терор не закінчиться він тільки входить у фазу розвитку. І як бачимо досить ефективно . Барани з переляканими очима і тряпочками на носах ведуть себе спокійно. Можна стригти далі....
11.07.2020 10:15 Відповісти
В твоїй голові просвітлення поки що не спостерігається.
11.07.2020 10:25 Відповісти
Закончится когда все начнут соблюдать карантин и когда власть начнет наконец ( хотя уже поздно ) совершать адекватные действия по контролю эпидемии, то есть не в ближайшие годы. Одна надежда на начало вакцинирования, но и оно займет не один год. Может к концу Зеленского и закончится.
А по поводу опасности болезни, если брать общемировую статистику то у covid сейчас 5% смертность. В период максимального пика в отдельных странах была ~15%. Это много, особенно на фоне обычной пневмонии.
Если не веришь - не беда, всего лишь дождись зимы.
12.07.2020 04:11 Відповісти
Ослабление карантина в мае дает весомые плоды: последние три декады принесли число умерших от вируса 175, 162, 180 чел. за декаду, а вот предшествующая им декада - 110 чел., перед ней - 132 чел. Декада с 9 по 19 июля принесет рекордное число умерших, все это следствие скачка заболеваемости в конце мая - начале и средине июня.
11.07.2020 10:08 Відповісти
Когда ты поверишь, что курс доллара от Нацбанка - тупая манипуляция, а на самом деле бакс стоит 1 гривну, тогда продай квартиру за 25 000 гривен и верь, что это 25 000 баксов. Таким умным, как ты, пока не случится п..дец, как в Бергамо, ничего не доходит. Сунь конец в розетку, электронов нет, потому что ты их не видишь, так что не бойся.
11.07.2020 12:40 Відповісти
Пішов нахєр, сашок.
Хочеш плювати на рекомендації МОЗ, ВООЗ - плюй.
Можеш навіть навмисно заразити себе та усіх своїх родичів, як нібито хотіло зробити зелене сцикло.
Тільки тут годі серити своїми копіпастами.
Чи дебілу недостатньо відчувати себе дебілом і він відчайдушно прагне усіх навколо опустити до свого рівня?
11.07.2020 16:45 Відповісти
Дивина
11.07.2020 17:36 Відповісти
Лжёшь. Увеличение числа людей с коронавирусом было до ослабления карантина, а когда стало много, тогда зебильная власть ослабила карантин.
11.07.2020 10:24 Відповісти
Это тупое мычание, ты вообще никаких цифр не понимаешь, я написал про количество умерших подекадно от КОВИД, график на сайте Минфин.
11.07.2020 12:35 Відповісти
Недолуге керівництво в лавах ЗСУ
Всі країни Європи та їхні Збройні Сили успішно борються з хвилею захворювань на COVID - 19, проте, у Збройних Силах України й досі головною зброєю проти коронавірусу є флюорографія та масові збори військовослужбовців для проведення незрозумілих навчань та тренувань під виглядом «обсервацій».
Тобто, й досі йдемо за радянським принципом «загального імунітету» і віддання недолугих, необдуманих рішень та наказів керівництва ЗСУ.
До прикладу, в період карантину події на Сході України не завмерли, агресія з боку Російської Федерації не «на лікарняному», а військовослужбовці Збройних Сил України змушенні виконувати бойові завдання в ООС.
Так, нещодавно вказівку від командування ЗСУ щодо ротації в зону ООС отримав 8 полк спеціального призначення Сил Спеціальних операцій, що дислокується в м. Хмельницький. Не вперше, виконуючи бойове завдання в зоні ООС, військові цього полку, виконуючи накази командування почали збиратись на Схід України на ротацію. І все б нічого, але, разом з наказом про відрядження в зону ООС, військові 8 полку отримали вказівку про проходження так званої «обсервації» терміном 2 тижні до від'їзду в зону ООС та 2 тижні по приїзду не за місцем дислокації військової частини, а в навчальному центрі в м. Бердичів Житомирської області де нещодавно було виявлено коронавірус в одного з військових цієї частини.
Паралельно, в умовах так званої «обсервації» військові мають прослухати курс лекцій від осіб, які вільно заходять, а потім покидають місця обсервації військових. По закінчення «обсервації» для виявлення симптомів коронавірусу військовим роблять флюорографію!!! Так, не ПЛР - тести, а радянську флюорографію.
Питання від військовослужбовці 8 полку спеціального призначення до Головнокомандувача ЗСУ:
1. Де логіка в так званій «обсервації»?
2. Чому її не можна замінити самоізоляцією?
3. Де тести на коронавірус наданні для ЗСУ?
4. Чому керівництво ЗСУ, мандруючи областями України безпосередньо контактуючи з військовими, які відряджаються в зону ООС, не проходять обсервації?
5. І, як ви думаєте, може бути укомплектована на 100 % структура ЗСУ, та мати відповідний престиж професія військового, якщо він, ризикуючи життям, отримує за це в середньому 15 тисяч гривень зарплатні та 8 місяців в році не бачить родини, змушений виконувати недолугі та нелогічні вказівки, що суперечать усім умовам пом'якшення карантину в Україні та світі?
До прикладу, на сьогоднішній день, люди повертаючись з - за кордону, з відпусток не піддаються самоізоляції вдома, не говорячи про вимушені «обсервації» радянського зразка в армії.
11.07.2020 10:53 Відповісти
Обман о эпидемии показывают только по телику плюс пресса .Спрашиваю у знакомых и их знакомых -никакого вируса нет!Хотя бы раз показали забитые палаты с больными короной -но нет!
11.07.2020 14:43 Відповісти
Дурню палець покажи - він сміється.
Але важливіше, що це єдине, від чого він сміється.
"Обман о эпидемии показывают только по телику плюс пресса .... Хотя бы раз показали забитые палаты с больными короной -но нет!"
Приклади більш дебільної "логіки", де друге речення повністю заперечує перше і навпаки, можна зустріти хіба що в дурці.
11.07.2020 16:53 Відповісти
Ото хіба в дурці і вірять в пандемію
11.07.2020 18:08 Відповісти
Nessuna cazzo di pace.
12.07.2020 00:11 Відповісти
Paranoici!!!
12.07.2020 00:13 Відповісти
для орпределения всех заболевших обратившихся в скорую нужно умножать на коэффициент 4, 5 !
- инфа с не государств. источников.
12.07.2020 08:14 Відповісти
 
 