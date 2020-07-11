За добу в Україні виявлено 800 нових випадків COVID-19

За останню добу в Україні зараження коронавірусом COVID-19 підтвердили у 800 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані РНБО.

Зазначається, що загальна кількість тих, хто заразився від початку пандемії, вже досягла 52 843 осіб, з яких близько половини перемогли хворобу.

Водночас за минулу добу більше людей вилікувалися від коронавірусу (861), ніж захворіли. Померли 27 осіб, а загальна кількість жертв хвороби вже становить 1372 особи.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2081 випадок;

Волинська область — 2987 випадків;

Дніпропетровська область — 1140 випадків;

Донецька область — 758 випадків;

Житомирська область — 1521 випадок;

Закарпатська область — 3842 випадки;

Запорізька область — 612 випадків;

Івано-Франківська область — 2971 випадок;

Кіровоградська область — 670 випадків;

м. Київ — 6115 випадків;

Київська область — 2986 випадків;

Львівська область — 6882 випадки;

Луганська область — 93 випадки;

Миколаївська область — 477 випадків;

Одеська область — 2141 випадок;

Полтавська область — 331 випадок;

Рівненська область — 4520 випадків;

Сумська область — 337 випадків;

Тернопільська область — 2217 випадків;

Харківська область — 2621 випадок;

Херсонська область — 204 випадки;

Хмельницька область — 888 випадків;

Чернівецька область — 5117 випадків;

Черкаська область — 738 випадків;

Чернігівська область — 594 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.