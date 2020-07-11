РУС
Новости
18 502 130

Глава "Свободы" Николаевщины Губский госпитализирован с огнестрельным ранением головы

Глава

В Николаеве с огнестрельным ранением головы был госпитализирован глава областной организации Всеукраинского объединения "Свобода" Демид Губский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Информация об инциденте в полицию поступила в 07:50 11 июля. В частности сообщалось, что 6 часов назад в больницу из квартиры Губский был госпитализирован в бессознательном состоянии с огнестрельным ранением головы.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супруга депутата Николаевского облсовета выстрелила себе в голову: полиция устанавливает обстоятельства гибели женщины

Автор: 

Николаев (2186) Свобода (2753)
Топ комментарии
+22
ВО "Свобода" - єдина політична сила, яка реально безкомпромісно бореться з бандитською окупацією України. Вже не один свободівець постраждав та загинув у боротьбі з бандитськими кланами. Але боротьба триває.
11.07.2020 10:15 Ответить
+21
и свобода не правые,и комуняки не левые...это гэбнявый микс.
11.07.2020 10:22 Ответить
+18
Що в них правого? Власть совєтам, фабрікі рабочім, земля крєстьянам.
11.07.2020 10:19 Ответить
Завдяки цьому акту відчаю тоді на щастя не було прийнято поправку в Конституцію про особливий статус Донбасу, який так шалено протягував тодішній президент Порошенко. Вчинок Ігоря Гуменюка захистив Конституцію України та іі територіальну цілісність від зазіхань Москви та її агента Лоліти.
11.07.2020 10:26 Ответить
От і виліз московский пропагандист-свободівець.
11.07.2020 10:40 Ответить
Так залізь взад .
11.07.2020 10:48 Ответить
а ничего что поправки в конституцию приняты? а твой говномюк убил молодых ребят.
11.07.2020 10:48 Ответить
То ви далі свого носу нічого не бачите. З такими "друзями" як ви, краще вороги. Бо ви звичайні корисні путенські ідіоти, "українськи ГНИДИ" за Петлюрою.
11.07.2020 12:38 Ответить
А ти знаеш,скільки свободівців загинуло на Сході.? Припини .,молоди,,дурню!
11.07.2020 10:28 Ответить
сколько?
11.07.2020 10:49 Ответить
Ну ЩО поганого в цьому? Чи може для тебе "москалі і мусора тоже люді" і їх не треба знищувати будь де, будь коли і будьякими засобами? Їх та їхніх гнід!
11.07.2020 12:55 Ответить
Сволота - проститутки по вызову. Особенно в Киевгорсовете. Земелькой не подавились?
11.07.2020 10:24 Ответить
а шо это такое , Мне постоянно пистолеты снятся ?
11.07.2020 10:25 Ответить
За Фройдом то фалічний символ , може , й мішень насниться ?
11.07.2020 10:30 Ответить
сравнил куй с пальцем
11.07.2020 10:32 Ответить
Правительство Голландии подало ИСК в ЕСПЧ по правам человека против РАБссии сбившей малазийский Боинг.Кажись КГБшная мразь попала по крупному...
11.07.2020 10:26 Ответить
теперь стоит вопрос о присутствии России в СЕ
11.07.2020 10:31 Ответить
Совсем башкой ослаб?
12.07.2020 04:46 Ответить
Свобода под руководством Тягнибока оказалась там же где два Сенькиных фронта.
11.07.2020 10:31 Ответить
На очереди ИСК в ЕСПЧ по воводу аннексси Крыма,Ю.Осетии и Абхазии.Михо Саакашвили подаст ИСК ЛИЧНО...
11.07.2020 10:32 Ответить
Тебя особенно не жалко с МАЙОНЕЗНЫМИ мозгами....
11.07.2020 10:38 Ответить
Когда в СССР убивали Маяковского,Есенина,Максима Горького и его сына,и многих других писателей... поэтов ...,быдло советское боялось перднуть,не то чтобы пошевелиться...
11.07.2020 10:36 Ответить
Ставлю лайк всем, кто предпочёл в этой теме промолчать.
11.07.2020 10:43 Ответить
шо уже покойник ?
11.07.2020 10:45 Ответить
О це так щастя таке для ідіотів, які продали Україну жидо-кацяпам. Отож ))
11.07.2020 12:41 Ответить
Бандитские разборки.
В свободе и бют бандюков в разы больше, чем а любой другой партии.
Медом им там помазано.
Разные лжеволонтеры, торгующие оружием и гуманитарной все тут.
11.07.2020 11:12 Ответить
Я бы не сталтак упрощать. Дураков там слишком много, которых кацапье использует в темную.
11.07.2020 12:42 Ответить
А пристрелив би як Стерненко, то тягали б по судам , що абідєл ватного пацана. Тепер вибір у нормальної людини, або вбий нападника і сядеш років на 15 але живий, або лежи в гробу, а нападник буде гуляти в ресторанах і трахать дівок. А закон про зброю, хабад так і не прийняв.
11.07.2020 14:04 Ответить
Ярош до сих пор свой кулэмэт чистит?
12.07.2020 07:22 Ответить
это даунизм премия дарвина какой идиот
13.09.2020 10:37 Ответить
