Глава "Свободы" Николаевщины Губский госпитализирован с огнестрельным ранением головы
В Николаеве с огнестрельным ранением головы был госпитализирован глава областной организации Всеукраинского объединения "Свобода" Демид Губский.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Информация об инциденте в полицию поступила в 07:50 11 июля. В частности сообщалось, что 6 часов назад в больницу из квартиры Губский был госпитализирован в бессознательном состоянии с огнестрельным ранением головы.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Топ комментарии
+22 Welle
показать весь комментарий11.07.2020 10:15 Ответить Ссылка
+21 Гыг с Вами
показать весь комментарий11.07.2020 10:22 Ответить Ссылка
+18 Максим Атаманюк #439819
показать весь комментарий11.07.2020 10:19 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В свободе и бют бандюков в разы больше, чем а любой другой партии.
Медом им там помазано.
Разные лжеволонтеры, торгующие оружием и гуманитарной все тут.