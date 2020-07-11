Глава "Свободы" Николаевщины Губский госпитализирован с огнестрельным ранением головы

В Николаеве с огнестрельным ранением головы был госпитализирован глава областной организации Всеукраинского объединения "Свобода" Демид Губский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Информация об инциденте в полицию поступила в 07:50 11 июля. В частности сообщалось, что 6 часов назад в больницу из квартиры Губский был госпитализирован в бессознательном состоянии с огнестрельным ранением головы.

Обстоятельства происшествия выясняются.

