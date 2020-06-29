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Николаев (2111) Николаевская область (2062) облсовет (532) Нацполиция (16195) смерть (9178) стрельба (3213)

Супруга депутата Николаевского облсовета выстрелила себе в голову: полиция устанавливает обстоятельства гибели женщины

Супруга депутата Николаевского облсовета выстрелила себе в голову: полиция устанавливает обстоятельства гибели женщины

Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели жены депутата Николаевского областного совета, которая, по словам мужа, выстрелила себе в голову из травматического оружия.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 29 июня, около 10 часов утра в полицию поступило сообщение от 34-летнего депутата Николаевского областного совета о том, что его жена из травматического оружия ранила себя в голову", - сказано в сообщении полиции.

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Так, установлено, что 33-летняя женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм. Ее муж находился в помещении. Сейчас все обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Предварительно, как того требует процедура в подобных случаях, начато расследование по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По данным местного издания "Преступности.НЕТ", "самоубийство совершила жена депутата Игоря Ивануны, который представляет партию "Батьківщина".

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Топ комментарии
+30
какой муж смекалистый..сразу видно..ДЕПУТАТ!)
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29.06.2020 11:43
+25
сколько контрольных выстрелов сделала самоубийца?
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29.06.2020 11:43
+19
Дружина депутата Миколаївської облради вистрілила собі в голову: поліція встановлює обставини загибелі жінки - Цензор.НЕТ 8262

24.11.2019.
На Николаевщине развивается новый рейдерский конфликт с участием депутата областного совета от ВО «Батькивщина» Игоря Ивануны. Сельскохозяйственная техника рейдеров уничтожает посевы озимой пшеницы в Доманевском районе Николаевской области. Полиция не вмешивается в конфликт и не препятствует противоправным действиям рейдеров. Это уже не первый случай захвата земель и урожая, в причастности к которому фермеры обвиняют депутата.
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29.06.2020 11:49
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сколько контрольных выстрелов сделала самоубийца?
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29.06.2020 11:43 Ответить
какой муж смекалистый..сразу видно..ДЕПУТАТ!)
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29.06.2020 11:43 Ответить
Или бывший министр иностранных дел...
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29.06.2020 11:48 Ответить
"Прикольний" спосіб "розвестися" без розподілу майна.
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29.06.2020 11:46 Ответить
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29.06.2020 11:47 Ответить
Може, пригрозила розкрити його оборудки.
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29.06.2020 12:21 Ответить
Я правильно понимаю, что Рафик полюбому не виноват?
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29.06.2020 11:47 Ответить
Дружина депутата Миколаївської облради вистрілила собі в голову: поліція встановлює обставини загибелі жінки - Цензор.НЕТ 8262

24.11.2019.
На Николаевщине развивается новый рейдерский конфликт с участием депутата областного совета от ВО «Батькивщина» Игоря Ивануны. Сельскохозяйственная техника рейдеров уничтожает посевы озимой пшеницы в Доманевском районе Николаевской области. Полиция не вмешивается в конфликт и не препятствует противоправным действиям рейдеров. Это уже не первый случай захвата земель и урожая, в причастности к которому фермеры обвиняют депутата.
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29.06.2020 11:49 Ответить
Може дружина його шантажувала з цього приводу, от він їй рота і закрив. По статистиці в таких випадках вбивцею виявляється близька людина: хлопець, чоловік чи друг.

Я нещодавно дивилась серіал « Как избежать наказания за убийства». Навіть американську Феміду можна надурити, я вже мовчу про нашу корупціонерку.
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29.06.2020 12:01 Ответить
кіно то, таке. Американці часто в кіно показують те чого нема в реальному житті.
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29.06.2020 13:31 Ответить
Жуля ще мало земельки прихопила? Тепер просто грабують та вбивають.
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29.06.2020 12:24 Ответить
Ну да, взяла у мужа ствол и застрелилась в его присутствии.))
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29.06.2020 11:54 Ответить
Угу, открыла сейф, вставила магазин (или снарядила барабан). А вон нещастя не бачило?
Да любая экпертиза определит самострел или убийство с маскуванням.
Полиция Николаева не подведите, НДЭКЦ в помощь. Кстати, увалите за неправильное хранение травмата.
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29.06.2020 12:11 Ответить
З цими депутатами треба щось робити. Вони вже почали дружин вбивати.
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29.06.2020 11:54 Ответить
Жене поддутая не понраилась.
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29.06.2020 14:27 Ответить
при Порошенке такого не было
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29.06.2020 11:56 Ответить
Если эта байка прокатит в суде то подобные "самоубийства" могут войти в моду, очень удобно.
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29.06.2020 11:57 Ответить
неразделенная любовь к деньгам
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29.06.2020 11:57 Ответить
и не нада делить имущество
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29.06.2020 11:59 Ответить
Може, він не за гроші, а боявся тюрми.
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29.06.2020 12:28 Ответить
Жінки практично ніколи не стріляються.
Щось тут наплутано.
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29.06.2020 11:58 Ответить
по словам мужа
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29.06.2020 12:01 Ответить
Ее муж находился в помещении
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29.06.2020 12:02 Ответить
Та ясно...
Він вбив.
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29.06.2020 12:09 Ответить
Та нічого не ясно... Як Вам така "версія": І він, і вона - п"яні. Він приїхав додому під ранок, вона - трохи раніше. Були в різних місцях...
- Ти задовбав своїми **************!
- А ти де нализалася?
- Де хочу, там і лижу! На розвод подам!!!
- Та подавай... Можеш ще й застрелиться...
- І застрелюсь!... Давай пістолет!...
- На...
Ба-бах!...
(Реальний випадок. Москва, 2005 рік).
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29.06.2020 12:33 Ответить
та щасссс.........((
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29.06.2020 15:34 Ответить
Я тільки дружину Пуго пригадую. Там супруг також поруч був, і вони разом застрелились.
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29.06.2020 12:36 Ответить
Тем более в голову
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29.06.2020 13:22 Ответить
Стріляються жінки і буває невдало. Просто у нас взагалі мало стріляються бо, дуже обмежений круг має право на володіння навіть гумостріла.
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29.06.2020 13:34 Ответить
надеюсь депутат от слуги народа
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29.06.2020 12:03 Ответить
шьюлин.
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29.06.2020 13:29 Ответить
Три года этот йульок уже по идее имеет за небрежное хранение огнестрела...
Но ведь откупится скот...
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29.06.2020 12:03 Ответить
и щас за убийство откупится
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29.06.2020 12:04 Ответить
там резинка..
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29.06.2020 15:35 Ответить
как только какая то мразь из "Сосны у Народа" где то появится, там жди ЧП !!!!
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29.06.2020 12:25 Ответить
100 відсотків вбив
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29.06.2020 12:30 Ответить
почему не отключены коментарии
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29.06.2020 12:33 Ответить
А що робить.якщо ти просто жінка а не "корабєльная сосна"...
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29.06.2020 12:51 Ответить
Ну, можна отруїтися чи у вікно скочити.
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29.06.2020 13:36 Ответить
Як колись головний риговський диригент пан Чечетов. Зняв тапці виліз на підвіконник і далі перейшов вільний політ.
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29.06.2020 15:07 Ответить
Не куплятися на грошовиту наволоч , а виходить заміж за нормального чоловіка.
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29.06.2020 13:53 Ответить
Памятається мені, як Семенюк-Самсоненко застрелилася з рушниці в голову.
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29.06.2020 13:41 Ответить
та якби тикы одна- а другых скикы...???
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29.06.2020 15:36 Ответить
ЕСЛИ ЕГО НЕ ПОСАДЯТ ЗА УБИЙСТВО - ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО УКРАИНОЙ ПРАВЯТ БАНДИТЫ !!! И МОЖНО ДЕЛАТЬ ВСЕ ЧТО ХОЧЕШЬ !!!
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29.06.2020 14:09 Ответить
тю ишо один прозрів, так давно уже правлять и роблять шо хочуть
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29.06.2020 19:29 Ответить
ПОРА НАРОДУ ЖРАТЬ СВОЛОЧЕЙ КОРРУПЦИОННЫХ И ИХ ДЕТЕЙ !!!
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29.06.2020 20:08 Ответить
Извините, но это самый верный и надежный способ вылечить головную боль.
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29.06.2020 14:49 Ответить
дуже смишно
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29.06.2020 15:37 Ответить
Тут и к бабке не ходи, "любимый" муж - депутат её кокнул.
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29.06.2020 16:49 Ответить
 
 