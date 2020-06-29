Супруга депутата Николаевского облсовета выстрелила себе в голову: полиция устанавливает обстоятельства гибели женщины
Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели жены депутата Николаевского областного совета, которая, по словам мужа, выстрелила себе в голову из травматического оружия.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 29 июня, около 10 часов утра в полицию поступило сообщение от 34-летнего депутата Николаевского областного совета о том, что его жена из травматического оружия ранила себя в голову", - сказано в сообщении полиции.
Так, установлено, что 33-летняя женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм. Ее муж находился в помещении. Сейчас все обстоятельства и причины происшествия выясняются.
Предварительно, как того требует процедура в подобных случаях, начато расследование по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
По данным местного издания "Преступности.НЕТ", "самоубийство совершила жена депутата Игоря Ивануны, который представляет партию "Батьківщина".
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24.11.2019.
На Николаевщине развивается новый рейдерский конфликт с участием депутата областного совета от ВО «Батькивщина» Игоря Ивануны. Сельскохозяйственная техника рейдеров уничтожает посевы озимой пшеницы в Доманевском районе Николаевской области. Полиция не вмешивается в конфликт и не препятствует противоправным действиям рейдеров. Это уже не первый случай захвата земель и урожая, в причастности к которому фермеры обвиняют депутата.
Я нещодавно дивилась серіал « Как избежать наказания за убийства». Навіть американську Феміду можна надурити, я вже мовчу про нашу корупціонерку.
Да любая экпертиза определит самострел или убийство с маскуванням.
Полиция Николаева не подведите, НДЭКЦ в помощь. Кстати, увалите за неправильное хранение травмата.
Щось тут наплутано.
Він вбив.
- Ти задовбав своїми **************!
- А ти де нализалася?
- Де хочу, там і лижу! На розвод подам!!!
- Та подавай... Можеш ще й застрелиться...
- І застрелюсь!... Давай пістолет!...
- На...
Ба-бах!...
(Реальний випадок. Москва, 2005 рік).
Но ведь откупится скот...