Супруга депутата Николаевского облсовета выстрелила себе в голову: полиция устанавливает обстоятельства гибели женщины

Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели жены депутата Николаевского областного совета, которая, по словам мужа, выстрелила себе в голову из травматического оружия.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 29 июня, около 10 часов утра в полицию поступило сообщение от 34-летнего депутата Николаевского областного совета о том, что его жена из травматического оружия ранила себя в голову", - сказано в сообщении полиции.

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Так, установлено, что 33-летняя женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм. Ее муж находился в помещении. Сейчас все обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Предварительно, как того требует процедура в подобных случаях, начато расследование по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По данным местного издания "Преступности.НЕТ", "самоубийство совершила жена депутата Игоря Ивануны, который представляет партию "Батьківщина".