Очільника "Свободи" Миколаївщини Губського госпіталізовано з вогнепальним пораненням голови

У Миколаєві з вогнепальним пораненням голови госпіталізовано очільника обласної організації Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Демида Губського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Інформація про інцидент в поліцію надійшла о 07:50 11 липня. Зокрема, повідомлялося, що 6 годин тому в лікарню з квартири Губського госпіталізовано непритомним з вогнепальним пораненням голови.

Обставини події з'ясовуються.

