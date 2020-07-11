Очільника "Свободи" Миколаївщини Губського госпіталізовано з вогнепальним пораненням голови
У Миколаєві з вогнепальним пораненням голови госпіталізовано очільника обласної організації Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Демида Губського.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела в правоохоронних органах.
Інформація про інцидент в поліцію надійшла о 07:50 11 липня. Зокрема, повідомлялося, що 6 годин тому в лікарню з квартири Губського госпіталізовано непритомним з вогнепальним пораненням голови.
Обставини події з'ясовуються.
В свободе и бют бандюков в разы больше, чем а любой другой партии.
Медом им там помазано.
Разные лжеволонтеры, торгующие оружием и гуманитарной все тут.