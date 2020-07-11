УКР
Новини
Очільника "Свободи" Миколаївщини Губського госпіталізовано з вогнепальним пораненням голови

Очільника

У Миколаєві з вогнепальним пораненням голови госпіталізовано очільника обласної організації Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Демида Губського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Інформація про інцидент в поліцію надійшла о 07:50 11 липня. Зокрема, повідомлялося, що 6 годин тому в лікарню з квартири Губського госпіталізовано непритомним з вогнепальним пораненням голови.

Обставини події з'ясовуються.

Миколаїв (1845) Свобода (256)
Топ коментарі
+22
ВО "Свобода" - єдина політична сила, яка реально безкомпромісно бореться з бандитською окупацією України. Вже не один свободівець постраждав та загинув у боротьбі з бандитськими кланами. Але боротьба триває.
показати весь коментар
11.07.2020 10:15 Відповісти
+21
и свобода не правые,и комуняки не левые...это гэбнявый микс.
показати весь коментар
11.07.2020 10:22 Відповісти
+18
Що в них правого? Власть совєтам, фабрікі рабочім, земля крєстьянам.
показати весь коментар
11.07.2020 10:19 Відповісти
Завдяки цьому акту відчаю тоді на щастя не було прийнято поправку в Конституцію про особливий статус Донбасу, який так шалено протягував тодішній президент Порошенко. Вчинок Ігоря Гуменюка захистив Конституцію України та іі територіальну цілісність від зазіхань Москви та її агента Лоліти.
показати весь коментар
11.07.2020 10:26 Відповісти
От і виліз московский пропагандист-свободівець.
показати весь коментар
11.07.2020 10:40 Відповісти
Так залізь взад .
показати весь коментар
11.07.2020 10:48 Відповісти
а ничего что поправки в конституцию приняты? а твой говномюк убил молодых ребят.
показати весь коментар
11.07.2020 10:48 Відповісти
То ви далі свого носу нічого не бачите. З такими "друзями" як ви, краще вороги. Бо ви звичайні корисні путенські ідіоти, "українськи ГНИДИ" за Петлюрою.
показати весь коментар
11.07.2020 12:38 Відповісти
А ти знаеш,скільки свободівців загинуло на Сході.? Припини .,молоди,,дурню!
показати весь коментар
11.07.2020 10:28 Відповісти
сколько?
показати весь коментар
11.07.2020 10:49 Відповісти
Ну ЩО поганого в цьому? Чи може для тебе "москалі і мусора тоже люді" і їх не треба знищувати будь де, будь коли і будьякими засобами? Їх та їхніх гнід!
показати весь коментар
11.07.2020 12:55 Відповісти
Сволота - проститутки по вызову. Особенно в Киевгорсовете. Земелькой не подавились?
показати весь коментар
11.07.2020 10:24 Відповісти
а шо это такое , Мне постоянно пистолеты снятся ?
показати весь коментар
11.07.2020 10:25 Відповісти
За Фройдом то фалічний символ , може , й мішень насниться ?
показати весь коментар
11.07.2020 10:30 Відповісти
сравнил куй с пальцем
показати весь коментар
11.07.2020 10:32 Відповісти
Правительство Голландии подало ИСК в ЕСПЧ по правам человека против РАБссии сбившей малазийский Боинг.Кажись КГБшная мразь попала по крупному...
показати весь коментар
11.07.2020 10:26 Відповісти
теперь стоит вопрос о присутствии России в СЕ
показати весь коментар
11.07.2020 10:31 Відповісти
Совсем башкой ослаб?
показати весь коментар
12.07.2020 04:46 Відповісти
Свобода под руководством Тягнибока оказалась там же где два Сенькиных фронта.
показати весь коментар
11.07.2020 10:31 Відповісти
На очереди ИСК в ЕСПЧ по воводу аннексси Крыма,Ю.Осетии и Абхазии.Михо Саакашвили подаст ИСК ЛИЧНО...
показати весь коментар
11.07.2020 10:32 Відповісти
Тебя особенно не жалко с МАЙОНЕЗНЫМИ мозгами....
показати весь коментар
11.07.2020 10:38 Відповісти
Когда в СССР убивали Маяковского,Есенина,Максима Горького и его сына,и многих других писателей... поэтов ...,быдло советское боялось перднуть,не то чтобы пошевелиться...
показати весь коментар
11.07.2020 10:36 Відповісти
Ставлю лайк всем, кто предпочёл в этой теме промолчать.
показати весь коментар
11.07.2020 10:43 Відповісти
шо уже покойник ?
показати весь коментар
11.07.2020 10:45 Відповісти
О це так щастя таке для ідіотів, які продали Україну жидо-кацяпам. Отож ))
показати весь коментар
11.07.2020 12:41 Відповісти
Бандитские разборки.
В свободе и бют бандюков в разы больше, чем а любой другой партии.
Медом им там помазано.
Разные лжеволонтеры, торгующие оружием и гуманитарной все тут.
показати весь коментар
11.07.2020 11:12 Відповісти
Я бы не сталтак упрощать. Дураков там слишком много, которых кацапье использует в темную.
показати весь коментар
11.07.2020 12:42 Відповісти
А пристрелив би як Стерненко, то тягали б по судам , що абідєл ватного пацана. Тепер вибір у нормальної людини, або вбий нападника і сядеш років на 15 але живий, або лежи в гробу, а нападник буде гуляти в ресторанах і трахать дівок. А закон про зброю, хабад так і не прийняв.
показати весь коментар
11.07.2020 14:04 Відповісти
Ярош до сих пор свой кулэмэт чистит?
показати весь коментар
12.07.2020 07:22 Відповісти
это даунизм премия дарвина какой идиот
показати весь коментар
13.09.2020 10:37 Відповісти
