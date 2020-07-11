РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5285 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
6 122 129

Безопасная реинтеграция Донбасса займет минимум 25 лет, - Резников

Безопасная реинтеграция Донбасса займет минимум 25 лет, - Резников

Реинтеграция временно оккупированных районов Донбасса будет происходить не менее 25 лет.

Об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

"Украина должна быть готова к тому, что безопасная реинтеграция - это надолго. Именно безопасная - это моя красная линия. Даже если мы завтра проведем выборы на тех территориях, а это значит, что они будут свободными от оккупационных войск и там не будет незаконных вооруженных формирований, будут развеваться украинские флаги, - эта территория еще долго будет оставаться территорией войны. Как с точки зрения заминирования, так и в ментальности людей ... Поэтому безопасная реинтеграция займет минимум лет 25", - считает Резников.

По его мнению, должно поменяться поколение, чтобы восстановленный Украиной контроль на территориях Донецкой и Луганской областей привел также к "преодолению разрухи раздора в головах".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выборы в ОРДЛО будут внеочередными и пройдут по специальному закону, срок зависит от решения вопросов безопасности, - Резников

"Там же не только "ГРУшники", а вполне сознательные ребята, которые в 20 лет ненавидят Украину, а хотят жить в Советском Союзе.Там родились дети, которые не знают, что такое свободная Украина, и сегодня уже в школу идут. Поэтому это надолго в любом варианте, и мы к этому должны готовиться", - пояснил чиновник.

Автор: 

Донбасс (26959) деоккупация (848) Резников Алексей (1173)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Та ти що!
Безопасная реинтеграция Донбасса займет минимум 25 лет, - Резников - Цензор.НЕТ 9013
показать весь комментарий
11.07.2020 13:09 Ответить
+15
Нет..нет!!!
Вот через 25 лет и проведем выборы!
Мы не спешим!!!!
показать весь комментарий
11.07.2020 13:09 Ответить
+10
Та нахрен нужна та реинтеграция! Там же враги Украины! Изолировать в резервацию и забыть
показать весь комментарий
11.07.2020 13:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
*****************!!! земля НАША!!! насєлєніє в рашкостан!!!!
показать весь комментарий
11.07.2020 14:16 Ответить
И как успехи? Население Славянска уже депортировали в РФ?
показать весь комментарий
11.07.2020 14:51 Ответить
Земля их, не ваша. Ваша там, где вы сидите. Вот там и сидите. И успокоительного выпей.
показать весь комментарий
12.07.2020 14:31 Ответить
Какие 25 лет? бубочка повесится от такого "счастья". Нельзя так с бубочкой обращаться.
показать весь комментарий
11.07.2020 14:27 Ответить
Я тоже думаю, что на всё это уйдёт не меньше 25 лет.
показать весь комментарий
11.07.2020 14:32 Ответить
коротше - ніколи !
в кого першого вистачить сміливості про це сказати ..?
показать весь комментарий
11.07.2020 14:33 Ответить
Вот когда эти территории станут "безопасно реинтегрированными" тогда их и вводить в политическую жизнь Украины. А до этого 1) полная деоккупация 2) вывод всех российских и прочих не украинских вооруженных формирований 3) ликвидация рублевой зоны 5) изъятие российских и фейковых паспортов 4) Взятие под контроль этот участок украинско - российской границы и закрытие ее (полностью) для пересечения людьми и грузами года на 3-4, лучше на 8-10. 5) введение управления военно-гражданской администрацией подчиненной непосредственно Киеву лет на 10-15 ( лучше на те 25 о которых тут говорится) 6) разминирование региона 7) судебное разбирательство и реальные сроки всем пособникам оккупантов с последующим лишением прав избирать и быть избранными куда либо и занимать ряд должностей и работать в определенных структурах.8) бежавших объявить в международный розыск с лишением их украинского гражданства и заочного осуждения 9) полное разоружение региона вплоть до охотничьего оружия и травмата.10) проведение декоммунизации, дерфенизации и депутинизации особенно в сфере образования, СМИ и прочего.11) нахождение на этой территории усиленного воинского контингента Украины ( включая силы СБУ и МВД из других регионов, лучше с правобережья Днепра) И многое и многое другое .. И тогда после этого, цифры 25 лет спустя, возможно и станут реальными. И тогда возможны реальные местные выборы., но только после воплощения предыдущих пунктов. Все остальное это боснитизация Украины. а на кой она нам нужно.. Тогда это законсервируется не на 25, а на 50,100 лет...на бесконечность. При том что эта зараза будет разлагать и уничтожать остальную Украину , положение в которой, да и настроения не так однозначны как нам бы того хотелось.
показать весь комментарий
11.07.2020 14:40 Ответить
Коли у середині 70-х я звільнився з РА та повернувся у Чистяково(Торез) у об*єднанні ,,Торезантрацит,,працювали 11 шахт. На деяких шахтах було по 6-8 лав.Зараз залишилося 2 шахти.На них працює всьго 3 лави,інші затоплені.Тоді працювали більше 10 великих підприємств-зараз жодного Про екологію я навіть не хочу говорити.Враховуючи зміни клімату ,та постійні засухи, про С/Г говорити тех не доводиться Через 25 років виздихають пенсіонери,а молодь розбіжиться по білому світу Ото і буде вся реінтеграція! Там буде добрий полігон для випробування ******** видів зброЇ
показать весь комментарий
11.07.2020 19:39 Ответить
Повернення Криму і Донбасу можливе лише за наявності бажання повертатись у жителів цих територій.
показать весь комментарий
11.07.2020 14:58 Ответить
- а бажання це буде лише тоді , коли вони будуть бачити , що життя в Україні значно краще , а ніж в них там ..!
показать весь комментарий
11.07.2020 15:44 Ответить
Жителі тих територій бажали жити при пуйлі. У них для цього є ноги що б туди дойти і руки що б донести свої обісрані труси. Їхнє бажання чи небажання нас вже не обходить.Це наша земля, але не наші люди. Вони мають повернутися до свого куміра. Самотужки чи з нашими підсрачниками.
показать весь комментарий
11.07.2020 15:45 Ответить
Это их земля, не твоя. С каких пор это твоя земля??????? Мы же на твою западенщину не претендуем. А свои города на своей земле мы строили сами многими поколениями!!!!
показать весь комментарий
12.07.2020 14:17 Ответить
Безпечна реінтеграція Донбасу триватиме щонайменше 25 років, - Резніков - Цензор.НЕТ 692
показать весь комментарий
11.07.2020 18:15 Ответить
А что мы уже ОРДЛО деоккупировали, что зебил несет о 25 летней реинтеграции?
показать весь комментарий
11.07.2020 15:08 Ответить
25 лет через 25 лет...
показать весь комментарий
11.07.2020 21:53 Ответить
Крупный,видно,специалист по реинтеграциям.
показать весь комментарий
11.07.2020 15:19 Ответить
Реинтеграция Донбасса произойдет быстро.Просто надо уже окончательно понимать что сами домбасяне Украине не нужны. Мы и так идем в цивилизацию не в легких кроссовках а еще в тяжелых савецких юфтевых сапогах. А тут еще гири в виде тамженаших людей. Эти скоты, позвавшие Путина, к нему же и должны уехать. Все. Поголовно. Наши люди с тех краев уже все здесь. Поэтому интеграция пустынного Донбасса будет быстрой. А нужен он нам будет только для создания корридора смерти между нами и кацапией.
показать весь комментарий
11.07.2020 15:39 Ответить
Смотри не обделайся, когда будешь людей с их земли выгонять. А то что ты обделаешься жидко вероятность 1000%
показать весь комментарий
12.07.2020 14:19 Ответить
Що за дурня 25- ть років?
Методами НКВС достатньо буде трьох років!
показать весь комментарий
11.07.2020 16:08 Ответить
Приднестровье до сих пор возвращается в Молдову.
показать весь комментарий
11.07.2020 16:26 Ответить
Я бы реинтегрировал за месяц. Без даунбасят.
показать весь комментарий
11.07.2020 18:27 Ответить
Пупок надорвешь и пиписька у тебя отсохнет. Хотя видно, что уже отсохла. Все что тебе осталось исходить желчью на диване.
показать весь комментарий
12.07.2020 14:21 Ответить
Отвали, ублюдок даунбасятский. Я бы вас выкурил оттуда быстро, скоты.
показать весь комментарий
12.07.2020 15:18 Ответить
Вопрос ***** только
показать весь комментарий
11.07.2020 19:05 Ответить
Толковый мужик, дело говорит! А лучше не спешить, пусть они рашку еще лет 50 "покормят" а мы как нибудь подождем
показать весь комментарий
11.07.2020 20:41 Ответить
**"Там же не тільки "ГРУшники", а є цілком свідомі хлопці, які в 20 років ненавидять Україну, а хочуть жити в Радянському Союзі... Там народилися діти, які не знають, що таке вільна Україна, і сьогодні вже в школу йдуть. Тому це надовго в будь-якому варіанті, і ми маємо до цього готуватися", - пояснив чиновник.*так вот спрашивается! на хрена вы прёте спецом этих выродков сепаров и терористов без конкурса за наши налоги здесь учится? ой будет горе стране и всему патриотичному что установили в честь воинов и патриотов....всё суки развалят...решили на шару этих выродков пригреть у себя у страны на груди..выучить. а потом они сбегут в донбасяо или в рашку с образованием .так уже было с многими курсантами и студентами вузов.... закончили и поехал жить и работать в окуп. територии .
показать весь комментарий
11.07.2020 21:24 Ответить
Резников в тандеме переговорном = "добрый" следователь, а Ермак "злой"
он гонит речи в псевдо патриотическом ключе, а под их прикрытием Ермак делает своё черне дело.
Безопасная реинтеграция Донбасса займет пару месяцев, когда вся русня сбежит в Московию. А она сбежит - так как Московия рухнет и распадется
показать весь комментарий
11.07.2020 22:59 Ответить
Дурень думкой багатіє.
показать весь комментарий
12.07.2020 18:29 Ответить
Страница 2 из 2
 
 