Безопасная реинтеграция Донбасса займет минимум 25 лет, - Резников

Реинтеграция временно оккупированных районов Донбасса будет происходить не менее 25 лет.

Об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

"Украина должна быть готова к тому, что безопасная реинтеграция - это надолго. Именно безопасная - это моя красная линия. Даже если мы завтра проведем выборы на тех территориях, а это значит, что они будут свободными от оккупационных войск и там не будет незаконных вооруженных формирований, будут развеваться украинские флаги, - эта территория еще долго будет оставаться территорией войны. Как с точки зрения заминирования, так и в ментальности людей ... Поэтому безопасная реинтеграция займет минимум лет 25", - считает Резников.

По его мнению, должно поменяться поколение, чтобы восстановленный Украиной контроль на территориях Донецкой и Луганской областей привел также к "преодолению разрухи раздора в головах".

"Там же не только "ГРУшники", а вполне сознательные ребята, которые в 20 лет ненавидят Украину, а хотят жить в Советском Союзе.Там родились дети, которые не знают, что такое свободная Украина, и сегодня уже в школу идут. Поэтому это надолго в любом варианте, и мы к этому должны готовиться", - пояснил чиновник.