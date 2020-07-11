Безпечна реінтеграція Донбасу триватиме щонайменше 25 років, - Резніков
Реінтеграція тимчасово окупованих районів Донбасу відбуватиметься щонайменше 25 років.
Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.
"Україна має бути готова до того, що безпечна реінтеграція – це надовго. Саме безпечна – це моя червона лінія. Навіть якщо ми завтра проведемо вибори на тих територіях, а це значить, що вони будуть вільними від окупаційних військ і там не буде незаконних збройних формувань, майорітимуть українські прапори, – ця територія ще довго залишатиметься територією війни. Як з точки зору замінування, так і в ментальності людей… Тому безпечна реінтеграція займе мінімум років 25", - вважає Резніков.
На його думку, має змінитися покоління, щоб відновлений Україною контроль на територіях Донецької та Луганської областей привів і до "подолання руйнації розбрату в головах".
"Там же не тільки "ГРУшники", а є цілком свідомі хлопці, які в 20 років ненавидять Україну, а хочуть жити в Радянському Союзі... Там народилися діти, які не знають, що таке вільна Україна, і сьогодні вже в школу йдуть. Тому це надовго в будь-якому варіанті, і ми маємо до цього готуватися", - пояснив чиновник.
в кого першого вистачить сміливості про це сказати ..?
Методами НКВС достатньо буде трьох років!
он гонит речи в псевдо патриотическом ключе, а под их прикрытием Ермак делает своё черне дело.
Безопасная реинтеграция Донбасса займет пару месяцев, когда вся русня сбежит в Московию. А она сбежит - так как Московия рухнет и распадется