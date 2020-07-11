УКР
Безпечна реінтеграція Донбасу триватиме щонайменше 25 років, - Резніков

Реінтеграція тимчасово окупованих районів Донбасу відбуватиметься щонайменше 25 років.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"Україна має бути готова до того, що безпечна реінтеграція – це надовго. Саме безпечна – це моя червона лінія. Навіть якщо ми завтра проведемо вибори на тих територіях, а це значить, що вони будуть вільними від окупаційних військ і там не буде незаконних збройних формувань, майорітимуть українські прапори, – ця територія ще довго залишатиметься територією війни. Як з точки зору замінування, так і в ментальності людей… Тому безпечна реінтеграція займе мінімум років 25", - вважає Резніков.

На його думку, має змінитися покоління, щоб відновлений Україною контроль на територіях Донецької та Луганської областей привів і до "подолання руйнації розбрату в головах".

"Там же не тільки "ГРУшники", а є цілком свідомі хлопці, які в 20 років ненавидять Україну, а хочуть жити в Радянському Союзі... Там народилися діти, які не знають, що таке вільна Україна, і сьогодні вже в школу йдуть. Тому це надовго в будь-якому варіанті, і ми маємо до цього готуватися", - пояснив чиновник.

Донбас (22359) деокупація (951) Резніков Олексій (1451)
+17
Та ти що!
Безопасная реинтеграция Донбасса займет минимум 25 лет, - Резников - Цензор.НЕТ 9013
11.07.2020 13:09
+15
Нет..нет!!!
Вот через 25 лет и проведем выборы!
Мы не спешим!!!!
11.07.2020 13:09
+10
Та нахрен нужна та реинтеграция! Там же враги Украины! Изолировать в резервацию и забыть
11.07.2020 13:10
Сторінка 2 з 2
*****************!!! земля НАША!!! насєлєніє в рашкостан!!!!
11.07.2020 14:16
И как успехи? Население Славянска уже депортировали в РФ?
11.07.2020 14:51
Земля их, не ваша. Ваша там, где вы сидите. Вот там и сидите. И успокоительного выпей.
12.07.2020 14:31
Какие 25 лет? бубочка повесится от такого "счастья". Нельзя так с бубочкой обращаться.
11.07.2020 14:27
Я тоже думаю, что на всё это уйдёт не меньше 25 лет.
11.07.2020 14:32
коротше - ніколи !
в кого першого вистачить сміливості про це сказати ..?
11.07.2020 14:33
Вот когда эти территории станут "безопасно реинтегрированными" тогда их и вводить в политическую жизнь Украины. А до этого 1) полная деоккупация 2) вывод всех российских и прочих не украинских вооруженных формирований 3) ликвидация рублевой зоны 5) изъятие российских и фейковых паспортов 4) Взятие под контроль этот участок украинско - российской границы и закрытие ее (полностью) для пересечения людьми и грузами года на 3-4, лучше на 8-10. 5) введение управления военно-гражданской администрацией подчиненной непосредственно Киеву лет на 10-15 ( лучше на те 25 о которых тут говорится) 6) разминирование региона 7) судебное разбирательство и реальные сроки всем пособникам оккупантов с последующим лишением прав избирать и быть избранными куда либо и занимать ряд должностей и работать в определенных структурах.8) бежавших объявить в международный розыск с лишением их украинского гражданства и заочного осуждения 9) полное разоружение региона вплоть до охотничьего оружия и травмата.10) проведение декоммунизации, дерфенизации и депутинизации особенно в сфере образования, СМИ и прочего.11) нахождение на этой территории усиленного воинского контингента Украины ( включая силы СБУ и МВД из других регионов, лучше с правобережья Днепра) И многое и многое другое .. И тогда после этого, цифры 25 лет спустя, возможно и станут реальными. И тогда возможны реальные местные выборы., но только после воплощения предыдущих пунктов. Все остальное это боснитизация Украины. а на кой она нам нужно.. Тогда это законсервируется не на 25, а на 50,100 лет...на бесконечность. При том что эта зараза будет разлагать и уничтожать остальную Украину , положение в которой, да и настроения не так однозначны как нам бы того хотелось.
11.07.2020 14:40
Коли у середині 70-х я звільнився з РА та повернувся у Чистяково(Торез) у об*єднанні ,,Торезантрацит,,працювали 11 шахт. На деяких шахтах було по 6-8 лав.Зараз залишилося 2 шахти.На них працює всьго 3 лави,інші затоплені.Тоді працювали більше 10 великих підприємств-зараз жодного Про екологію я навіть не хочу говорити.Враховуючи зміни клімату ,та постійні засухи, про С/Г говорити тех не доводиться Через 25 років виздихають пенсіонери,а молодь розбіжиться по білому світу Ото і буде вся реінтеграція! Там буде добрий полігон для випробування ******** видів зброЇ
11.07.2020 19:39
Повернення Криму і Донбасу можливе лише за наявності бажання повертатись у жителів цих територій.
11.07.2020 14:58
- а бажання це буде лише тоді , коли вони будуть бачити , що життя в Україні значно краще , а ніж в них там ..!
11.07.2020 15:44
Жителі тих територій бажали жити при пуйлі. У них для цього є ноги що б туди дойти і руки що б донести свої обісрані труси. Їхнє бажання чи небажання нас вже не обходить.Це наша земля, але не наші люди. Вони мають повернутися до свого куміра. Самотужки чи з нашими підсрачниками.
11.07.2020 15:45
Это их земля, не твоя. С каких пор это твоя земля??????? Мы же на твою западенщину не претендуем. А свои города на своей земле мы строили сами многими поколениями!!!!
12.07.2020 14:17
Безпечна реінтеграція Донбасу триватиме щонайменше 25 років, - Резніков - Цензор.НЕТ 692
11.07.2020 18:15
А что мы уже ОРДЛО деоккупировали, что зебил несет о 25 летней реинтеграции?
11.07.2020 15:08
25 лет через 25 лет...
11.07.2020 21:53
Крупный,видно,специалист по реинтеграциям.
11.07.2020 15:19
Реинтеграция Донбасса произойдет быстро.Просто надо уже окончательно понимать что сами домбасяне Украине не нужны. Мы и так идем в цивилизацию не в легких кроссовках а еще в тяжелых савецких юфтевых сапогах. А тут еще гири в виде тамженаших людей. Эти скоты, позвавшие Путина, к нему же и должны уехать. Все. Поголовно. Наши люди с тех краев уже все здесь. Поэтому интеграция пустынного Донбасса будет быстрой. А нужен он нам будет только для создания корридора смерти между нами и кацапией.
11.07.2020 15:39
Смотри не обделайся, когда будешь людей с их земли выгонять. А то что ты обделаешься жидко вероятность 1000%
12.07.2020 14:19
Що за дурня 25- ть років?
Методами НКВС достатньо буде трьох років!
11.07.2020 16:08
Приднестровье до сих пор возвращается в Молдову.
11.07.2020 16:26
Я бы реинтегрировал за месяц. Без даунбасят.
11.07.2020 18:27
Пупок надорвешь и пиписька у тебя отсохнет. Хотя видно, что уже отсохла. Все что тебе осталось исходить желчью на диване.
12.07.2020 14:21
Отвали, ублюдок даунбасятский. Я бы вас выкурил оттуда быстро, скоты.
12.07.2020 15:18
Вопрос ***** только
11.07.2020 19:05
Толковый мужик, дело говорит! А лучше не спешить, пусть они рашку еще лет 50 "покормят" а мы как нибудь подождем
11.07.2020 20:41
**"Там же не тільки "ГРУшники", а є цілком свідомі хлопці, які в 20 років ненавидять Україну, а хочуть жити в Радянському Союзі... Там народилися діти, які не знають, що таке вільна Україна, і сьогодні вже в школу йдуть. Тому це надовго в будь-якому варіанті, і ми маємо до цього готуватися", - пояснив чиновник.*так вот спрашивается! на хрена вы прёте спецом этих выродков сепаров и терористов без конкурса за наши налоги здесь учится? ой будет горе стране и всему патриотичному что установили в честь воинов и патриотов....всё суки развалят...решили на шару этих выродков пригреть у себя у страны на груди..выучить. а потом они сбегут в донбасяо или в рашку с образованием .так уже было с многими курсантами и студентами вузов.... закончили и поехал жить и работать в окуп. територии .
11.07.2020 21:24
Резников в тандеме переговорном = "добрый" следователь, а Ермак "злой"
он гонит речи в псевдо патриотическом ключе, а под их прикрытием Ермак делает своё черне дело.
Безопасная реинтеграция Донбасса займет пару месяцев, когда вся русня сбежит в Московию. А она сбежит - так как Московия рухнет и распадется
11.07.2020 22:59
Дурень думкой багатіє.
12.07.2020 18:29
Сторінка 2 з 2
 
 