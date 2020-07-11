РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5285 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
20 452 4

К ослаблению карантина не готовы еще шесть областей, - Минздрав. ТАБЛИЦА

К ослаблению карантина не готовы еще шесть областей, - Минздрав. ТАБЛИЦА

По состоянию на 11 июля еще шесть областей Украины не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий, связанных с пандемией COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В частности, пока что не готовы к ослаблению карантина Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ривненская, Тернопольская, Черниговская области.

Данные по определенным критериям из АР Крым и г. Севастополь отсутствуют.

К ослаблению карантина не готовы еще шесть областей, - Минздрав 01

Как отмечают в Минздраве, регионом со значительным распространением COVID-19 считается регион, в котором имеется один из таких признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%; среднее количество тестирований составляет меньше, чем 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%, показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев обогнал Львовщину по количеству новых заражений на COVID-19 - за сутки 125 новых случаев

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4912) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
минздрав со статистикой - это как придорожная проститутка... сама по себе дешевая шалава, но хорошо одета и хочет произвести на клиента хоть какое-то впечатление, чтобы что-нибудь заработать...
показать весь комментарий
11.07.2020 13:29 Ответить
Хорошо , не готовы 6-ть областей, мы согласны.. Но что вы упыри делаете чтобы они были готовы ?! Что вы делаете!?... только в статистике нам плачетесь или "звитуете нам свои перемоги..."
показать весь комментарий
11.07.2020 13:46 Ответить
Цирк на дроте, через день, то готова область, то не готова.
Нельзя все время жить в состоянии стресса.
показать весь комментарий
11.07.2020 14:17 Ответить
заставьте быдло носить маски !
нахрена я одеваю маску в автобусе оберегая здоровье рядом стоящих и ЧМА без маски?
оно *** болеет безсимптомно , пропитанное водкой, прется в маршрутку без маски и заражает всё и вся вокруг и я это чмо не могу пристрелить как посягателя на мою жизнь и здоровье?
Я вас ненавижу!
.
показать весь комментарий
12.07.2020 07:49 Ответить
 
 