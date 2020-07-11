К ослаблению карантина не готовы еще шесть областей, - Минздрав. ТАБЛИЦА
По состоянию на 11 июля еще шесть областей Украины не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий, связанных с пандемией COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
В частности, пока что не готовы к ослаблению карантина Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ривненская, Тернопольская, Черниговская области.
Данные по определенным критериям из АР Крым и г. Севастополь отсутствуют.
Как отмечают в Минздраве, регионом со значительным распространением COVID-19 считается регион, в котором имеется один из таких признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%; среднее количество тестирований составляет меньше, чем 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%, показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.
