До послаблення карантину не готові ще шість областей, - МОЗ. ТАБЛИЦЯ
Станом на 11 липня ще шість областей України не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів, пов'язаних із пандемією COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Зокрема, поки що не готові до послаблення карантину Волинська, Донецька, Закарпатська, Рівненська, Тернопільська, Чернігівська області.
Дані щодо визначених критеріїв з АР Крим та м.Севастополь відсутні.
Як зазначають у МОЗ, регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважається той, у якому є одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить понад 50%; середня кількість тестувань становить менше ніж 24 на 100 тисяч населення протягом останніх семи днів; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11%, показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить понад 10%.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нельзя все время жить в состоянии стресса.
нахрена я одеваю маску в автобусе оберегая здоровье рядом стоящих и ЧМА без маски?
оно *** болеет безсимптомно , пропитанное водкой, прется в маршрутку без маски и заражает всё и вся вокруг и я это чмо не могу пристрелить как посягателя на мою жизнь и здоровье?
Я вас ненавижу!
.