До послаблення карантину не готові ще шість областей, - МОЗ. ТАБЛИЦЯ

Станом на 11 липня ще шість областей України не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів, пов'язаних із пандемією COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, поки що не готові до послаблення карантину Волинська, Донецька, Закарпатська, Рівненська, Тернопільська, Чернігівська області.

Дані щодо визначених критеріїв з АР Крим та м.Севастополь відсутні.

Як зазначають у МОЗ, регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважається той, у якому є одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить понад 50%; середня кількість тестувань становить менше ніж 24 на 100 тисяч населення протягом останніх семи днів; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11%, показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить понад 10%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ випередив Львівщину за кількістю нових заражень на COVID-19 - за добу 125 нових випадків