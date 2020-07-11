РУС
Завершилось действие договора на утренний эфир, который был подписан под давлением Деркачей на суды, эпопея длилась 19 лет, - Аласания

Завершилось действие официального договора на производство утреннего эфира на частоте Первого Национального, который был подписан под давлением решений судов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил председатель правления НОТУ Зураб Аласания. Приводим его текст полностью.

"Не большое событие, но все же.

Сегодня (10 июля. - Ред.) завершено то, что начиналось почти 20 лет назад, как наглая передача господином Кучмой господину Леониду Деркачу-старшему шести часов вечернего праймового эфира на государственном канале. В виде лицензии на отдельный канал, на частоте Первого Национального (т.е. "одна кнопка - два канала").

До 2014 года два канала пели в унисон. А с 14-го и далее - истории деркачевского канала и Первого Национального, а затем UA: Первого начали решительно расходиться. Точнее, Первый начал отходить от совка, а Андрей Леонидович Деркач другого места, чем совок, для себя и своего канала до сих пор не представляет. 

И еще долго вся "джинса на заказ" производства деркачевцев болезненно отзывалась Первому.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Они п#здят деньги американские", - следователь ГБР Корецкий докладывает Трубе о НОТУ. АУДИО

А завершалась эта эпопея, 19 лет спустя, не менее наглыми попытками Деркача-младшего прямо рейдернуть часть эфира уже Общественного вещателя. С требованиями заставить (!) Общественное купить (!) программу его производства (на абсурдность самой формулировки можете не обращать внимания. Как не обратили десятки нардепов-подписантов обращения деркачевцев к президенту, премьеру, спикеру, ООН и Спортлото). С воплем о "цензуре и защите свободы слова". Как тебя не любить, о странный фейково-гибридный новый мир, где на черное говорят белое и не краснеют.

Сложно посчитать все тонны грязи и лжи, вылитые за последние годы на Общественное и на меня лично членами этой семьи и сотрудниками этой компании.

Сложно посчитать количество судей, которых они "уговорили" по совершенно ничтожным искам.

Трудно узнать по засекреченным наглухо силовым структурам количество пустых уголовных дел, заведенных просто из набора слов этого проныры.

Должен признаться, порой я даже допускал мысли, что деркачи (не конкретный семья, а такие люди) и олицетворяют тех, кто господствует в нынешней Украине.

Не потому даже, что они бессовестные лгуны, готовые удавить кого угодно за свой интерес.

А потому, что они успешны.

"Суд? - не вопрос, добудем любые решения.
Уголовное дело? - не вопрос, заведем десять.
Эфир? - не вопрос, заставим продолжить руками Исполнительной".

И их - критическая масса. И все им удавалось.

Ты живешь по закону? - ты проиграл. Заранее, просто по факту законопослушности.

Ну потому что среди двух, из которых одному на закон пофиг, а другой законом стреноженный - выигрывает и смеется тот, кому на закон плевать.

Но не сегодня. Сегодня - завершилось действие официального договора на производство утреннего эфира, который был подписан под давлением решений судов.

И продлен он не будет.

По многим причинам (включая изменение бюджетного законодательства в 2020), но главная из них - несоответствие этого продакшна хотя бы приблизительным стандартам приличия, не говоря уже о стандартах журналистских (особенно отвратительно за тех, кто там работает, почему они не видят конфликта интересов в том, что владелец (политик) диктует повестку дня "журналистской" работы. Почему они тупо выполняют информационно-киллерские задачи. Почему они не думают, что название этого медиа в их резюме - это клеймо на всю жизнь и карьеру? ...

Хотя о чем это я - в стране много бессовестных медиа, которым нужны бессовестные "журналисты").

Но - не в Общественном.

PS - даже не буду спрашивать, узнаете ли вы человека на фото: что протягивают руки, и те руки целуют.

Впрочем, первое фото - просто для отвлечения внимания от другого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Счета "Суспильного" разблокировали

Автор: 

Деркач Андрей (136) Деркач Леонид (7) Аласания Зураб (131)
+25
11.07.2020 16:21 Ответить
+21
позачергово скликав Раду!

11.07.2020 15:57 Ответить
+20
11.07.2020 15:54 Ответить
11.07.2020 15:54 Ответить
11.07.2020 16:21 Ответить
позачергово скликав Раду!

11.07.2020 15:57 Ответить
Зедаунов имеют как хотят, а те как актриса из немецких фильмов для взрослых.....
11.07.2020 15:59 Ответить
Когда Вова ублюдок станет памятником когда страна с горем на глазах и танцами в ногах 40 дней будет радостно горевать с криками Ура! Сдохло таки собачка еврейская и Слава Украине и героям Слава праздновать траурные мероприятия по всей Украине Бобик сдох бо объився сгоревшей конины....
11.07.2020 17:15 Ответить
11.07.2020 16:01 Ответить
Эту новость хорошо дополняет другая

11.07.2020 16:11 Ответить
И эта. Для полного понимания

11.07.2020 16:12 Ответить
18.11.19 23:13

"Глава НОТУ заявил, что его "сильно удивляют" украинские СМИ.

"На фига мы так пылим и суетимся из-за того, что они нас не ценят? А кому нужна их оценка? Зачем их вообще любить или не любить? Мы легко обойдемся без них. Вот "theБабель" у Офиса президента в "черном списке" - и скажите: вы очень страдаете, информацию не добудете? Добудете. Могу сформулировать короче: у самой верхушки власти сейчас благие намерения, но неумелое исполнение", - сказал Аласания.
Источник: https://censor.net/n3160404"

"theБабель" это тот, который после второго тура выборов стал ненужен Коломойскому и у него сменился владелец и риторика...
11.07.2020 16:10 Ответить
А как Аласания удивляет. Уже наверное забыл свое "Только бы не Порошенко"?
11.07.2020 16:13 Ответить
Кабы у Деркача и Скрыпин некоторое время тусовался.
11.07.2020 16:15 Ответить
Да и Светка-симпатюлечка с Прямого на 112-м и НефсОне тоже вещала... и Зурабуа Аласания прям таким неподкупно-обхективным был...и где он щас? Он? Потимков? Вся эта Кеворкянщина харьковская куда-то подевалась вместе с апломбом и фрондой... все короли однажды оголевают нах... вовчика-клоуна это тоже касается, бо "ла ви не па дю синемА"...
11.07.2020 18:19 Ответить
Нах... даркача, на Рашу...
11.07.2020 16:24 Ответить
они все одинаковые- деркачи, свинярчуки- просто с разных корыт помои хлюпают и корыто отдать не хотят, мрази
11.07.2020 16:49 Ответить
https://twitter.com/HelgaKs

https://twitter.com/HelgaKs Helga @HelgaKs

https://twitter.com/HelgaKs https://twitter.com/HelgaKs



Приїхали... 2020 рік.
Відновлюють свою діяльність "кулінарні сотні" - волонтерські об'єднання, які готували в перші роки війни з росією сушені суміші для перших та других страв, вітамінні та енергетичні набори, чаї тощо.
11.07.2020 16:32 Ответить
Этот юноша-он-не-лох, aka полшестого президента вместе со своей помойной труппой намерен отчитаться, на что я ежемесячно отдаю 400 гиней военного сбора??? 400х12=4800/год х 5 лет = 24К. На эти деньги зеленок говно отркмонтировало и поселилось в конче заспе, положив свои барыши на капитализацию... вижу, распродается вовчик понемножку, бо не связывает свою задрипанную шутовскую судьбу с Ураиной...
11.07.2020 18:27 Ответить
А я думаю, что эта подстилка Януковоща так активизировалась? Оказывается, ему столоваться теперь негде.
11.07.2020 16:49 Ответить
Деркач молодший це те кдбіське чмо, що хотіло вджати під себе енергоатом, вижило мера Конотопа зі своєї посади і зараз мутиь з типу правдивими плівками.
А ви не знали?
11.07.2020 17:13 Ответить
Он всячески прессовал и Черновецкого, пытаясь посадить на его место своего человека, а ещё раньше - отжать бизнес.
Большинство разных баек про черноаецкого, которые отложились в неокрепших мозгах сельских мудрецов, сочинил именно Деркач и его подруга Тимошенко.
11.07.2020 17:48 Ответить
деркачів-пацюків геть, геть, геть!
11.07.2020 18:36 Ответить
Эпохально однако. Отмена крепостного права в 1861г не попадает по значимости! Промолчали бы лучше. Затхлый курятник на окраине хутора под лесом.
11.07.2020 18:01 Ответить
Деркачи, как старый кгебешний лис, так и подлый усатый сынок уже давно должны сидеть на пожизненном это ж российские агенты. еще со времен Кучмы было все ясно с этим тандемом, что они предатели и работают на РФ, Даже не открывал эти их пленки, на фига вникать в это дерьмо там навреняка манипуляции прокацапские. Вот если их посадят может послушаю.
11.07.2020 19:06 Ответить
Завершилася дія договору на ранковий ефір, який був підписаний під тиском Деркачів на суди, епопея тривала 19 років, - Аласанія - Цензор.НЕТ 2684

Є ЩЕ 112, ZIK, NewsOne, Інтер .... НЕ ЗАБУВАЙТЕ!!!!!!!!!
11.07.2020 19:21 Ответить
Аласанія нічим не кращий від Деркача, обидва топили "кто угодно, только не Петя", а зараз "треба підтримати Зелю бо Петя повернеться!" (повернеться спита з козла за все що той зробив). Тому зараз -у самой верхушки есть благие намерения, но неумелое исполнение. Щоб ти здох, сволота!
12.07.2020 19:28 Ответить
 
 