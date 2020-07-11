Завершилось действие договора на утренний эфир, который был подписан под давлением Деркачей на суды, эпопея длилась 19 лет, - Аласания

Завершилось действие официального договора на производство утреннего эфира на частоте Первого Национального, который был подписан под давлением решений судов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил председатель правления НОТУ Зураб Аласания. Приводим его текст полностью.

"Не большое событие, но все же.

Сегодня (10 июля. - Ред.) завершено то, что начиналось почти 20 лет назад, как наглая передача господином Кучмой господину Леониду Деркачу-старшему шести часов вечернего праймового эфира на государственном канале. В виде лицензии на отдельный канал, на частоте Первого Национального (т.е. "одна кнопка - два канала").

До 2014 года два канала пели в унисон. А с 14-го и далее - истории деркачевского канала и Первого Национального, а затем UA: Первого начали решительно расходиться. Точнее, Первый начал отходить от совка, а Андрей Леонидович Деркач другого места, чем совок, для себя и своего канала до сих пор не представляет.

И еще долго вся "джинса на заказ" производства деркачевцев болезненно отзывалась Первому.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Они п#здят деньги американские", - следователь ГБР Корецкий докладывает Трубе о НОТУ. АУДИО

А завершалась эта эпопея, 19 лет спустя, не менее наглыми попытками Деркача-младшего прямо рейдернуть часть эфира уже Общественного вещателя. С требованиями заставить (!) Общественное купить (!) программу его производства (на абсурдность самой формулировки можете не обращать внимания. Как не обратили десятки нардепов-подписантов обращения деркачевцев к президенту, премьеру, спикеру, ООН и Спортлото). С воплем о "цензуре и защите свободы слова". Как тебя не любить, о странный фейково-гибридный новый мир, где на черное говорят белое и не краснеют.

Сложно посчитать все тонны грязи и лжи, вылитые за последние годы на Общественное и на меня лично членами этой семьи и сотрудниками этой компании.

Сложно посчитать количество судей, которых они "уговорили" по совершенно ничтожным искам.

Трудно узнать по засекреченным наглухо силовым структурам количество пустых уголовных дел, заведенных просто из набора слов этого проныры.

Должен признаться, порой я даже допускал мысли, что деркачи (не конкретный семья, а такие люди) и олицетворяют тех, кто господствует в нынешней Украине.

Не потому даже, что они бессовестные лгуны, готовые удавить кого угодно за свой интерес.

А потому, что они успешны.

"Суд? - не вопрос, добудем любые решения.

Уголовное дело? - не вопрос, заведем десять.

Эфир? - не вопрос, заставим продолжить руками Исполнительной".

И их - критическая масса. И все им удавалось.

Ты живешь по закону? - ты проиграл. Заранее, просто по факту законопослушности.

Ну потому что среди двух, из которых одному на закон пофиг, а другой законом стреноженный - выигрывает и смеется тот, кому на закон плевать.

Но не сегодня. Сегодня - завершилось действие официального договора на производство утреннего эфира, который был подписан под давлением решений судов.

И продлен он не будет.

По многим причинам (включая изменение бюджетного законодательства в 2020), но главная из них - несоответствие этого продакшна хотя бы приблизительным стандартам приличия, не говоря уже о стандартах журналистских (особенно отвратительно за тех, кто там работает, почему они не видят конфликта интересов в том, что владелец (политик) диктует повестку дня "журналистской" работы. Почему они тупо выполняют информационно-киллерские задачи. Почему они не думают, что название этого медиа в их резюме - это клеймо на всю жизнь и карьеру? ...

Хотя о чем это я - в стране много бессовестных медиа, которым нужны бессовестные "журналисты").

Но - не в Общественном.

PS - даже не буду спрашивать, узнаете ли вы человека на фото: что протягивают руки, и те руки целуют.

Впрочем, первое фото - просто для отвлечения внимания от другого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Счета "Суспильного" разблокировали