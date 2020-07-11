РУС
19 622 203

Зеленский просит Верховную Раду отменить карантинные ограничения на зарплаты чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский просит Верховную Раду принять на внеочередном заседании 13 июля проект закона, который предусматривает отмену введенных по его же инициативе из-за карантина ограничений зарплат чиновников суммой 47 тыс. грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Соответствующий законопроект № 3708 был внесен в парламент депутатами "Слуги народа" 19 июня и значится в перечне предложенных Зеленским к рассмотрению на внеочередном заседании Рады. Нардепам предлагают проголосовать за то, чтобы указанное ограничение зарплаты чиновников действовало не более трех месяцев со дня применения этой нормы.

Верхнюю границу для заработных плат чиновников ввели 13 апреля, когда приняли госбюджет. Таким образом, в случае одобрения парламентом 13 июля срок действия ограничения должен завершиться.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Отходим от практики ежемесячных премий госслужащим и переходим к ежеквартальным и ежегодным, - Немчинов. ВИДЕО

Напомним, 10 апреля Президент Владимир Зеленский заявил, что зарплаты госслужащих с 1 апреля не должны превышать 47 тыс. грн. Нардепы приняли изменения в госбюджет, которыми на период карантина определили предельную сумму зарплат чиновников и судей в 10 минимальных заработных плат (минимальная зарплата сейчас установлена на уровне 4 723 гривен).

Автор: 

ВР (29383) Зеленский Владимир (21582) чиновник (1561) заработная плата (2400)
Топ комментарии
+67
Эпоха бедности закончилась!
11.07.2020 17:34 Ответить
+44
Слуги народные голодают?
11.07.2020 17:36 Ответить
+39
Дословная фраза Зеленского\Голобородька. А как звучит сейчас !

Зеленський просить Верховну Раду скасувати карантинні обмеження на зарплати чиновників - Цензор.НЕТ 7374
11.07.2020 17:58 Ответить
что такое власть в Украине, а это весь сброд от гопников 90-х которые разворовали страну и уничтожили все что было построено, теперь благодаря Кучме они стали олигархами. Страной правят кланы и когда любой придет президент он столкнется с одним неприятным делом, что те кто остался от старой власти никогда не будет лоялен к нынешней. Поэтому для того чтобы была одна целая команда надо всех уволить из власти и набрать новых, только тогда можно будет говорить, так это ваши чудят а так это выполнить сложно - но если было бы желание это сделать. Или как поступил Пиночет?
12.07.2020 10:19 Ответить
Продлить, а лучше узаконить))
12.07.2020 21:45 Ответить
Зеленым бандитам мало денег?
13.07.2020 10:21 Ответить
