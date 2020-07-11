Зеленский просит Верховную Раду отменить карантинные ограничения на зарплаты чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский просит Верховную Раду принять на внеочередном заседании 13 июля проект закона, который предусматривает отмену введенных по его же инициативе из-за карантина ограничений зарплат чиновников суммой 47 тыс. грн.

Соответствующий законопроект № 3708 был внесен в парламент депутатами "Слуги народа" 19 июня и значится в перечне предложенных Зеленским к рассмотрению на внеочередном заседании Рады. Нардепам предлагают проголосовать за то, чтобы указанное ограничение зарплаты чиновников действовало не более трех месяцев со дня применения этой нормы.

Верхнюю границу для заработных плат чиновников ввели 13 апреля, когда приняли госбюджет. Таким образом, в случае одобрения парламентом 13 июля срок действия ограничения должен завершиться.

Напомним, 10 апреля Президент Владимир Зеленский заявил, что зарплаты госслужащих с 1 апреля не должны превышать 47 тыс. грн. Нардепы приняли изменения в госбюджет, которыми на период карантина определили предельную сумму зарплат чиновников и судей в 10 минимальных заработных плат (минимальная зарплата сейчас установлена на уровне 4 723 гривен).