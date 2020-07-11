Зеленський просить Верховну Раду скасувати карантинні обмеження на зарплати чиновників

Президент України Володимир Зеленський просить Верховну Раду прийняти на позачерговому засіданні 13 липня проєкт закону, який передбачає скасування запроваджених за його ж ініціативою через карантин обмежень зарплат чиновників у 47 тис. грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Відповідний законопроєкт №3708 було внесено до парламенту депутатами "Слуги народу" 19 червня і значиться в переліку запропонованих Зеленським до розгляду на позачерговому засіданні Ради. Нардепам пропонують проголосувати за те, щоб зазначене обмеження зарплати чиновників діяло не більше трьох місяців від дня застосування цієї норми.

Верхню межу для заробітних плат чиновників запровадили 13 квітня, коли прийняли держбюджет. Тож у разі схвалення парламентом законопроєкту 13 липня термін дії обмеження має завершитися.

Нагадаємо, 10 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що зарплати держслужбовців із 1 квітня не мають перевищувати 47 тис. грн. Нардепи прийняли зміни до держбюджету, якими на період карантину визначили граничний розмір зарплат чиновників і суддів у 10 мінімальних заробітних плат (мінімальну зарплату наразі встановлено ​​на рівні 4 723 гривень).