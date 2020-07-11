УКР
Зеленський просить Верховну Раду скасувати карантинні обмеження на зарплати чиновників

Президент України Володимир Зеленський просить Верховну Раду прийняти на позачерговому засіданні 13 липня проєкт закону, який передбачає скасування запроваджених за його ж ініціативою через карантин обмежень зарплат чиновників у 47 тис. грн.

Відповідний законопроєкт №3708 було внесено до парламенту депутатами "Слуги народу" 19 червня і значиться в переліку запропонованих Зеленським до розгляду на позачерговому засіданні Ради. Нардепам пропонують проголосувати за те, щоб зазначене обмеження зарплати чиновників діяло не більше трьох місяців від дня застосування цієї норми.

Верхню межу для заробітних плат чиновників запровадили 13 квітня, коли прийняли держбюджет. Тож у разі схвалення парламентом законопроєкту 13 липня термін дії обмеження має завершитися.

Нагадаємо, 10 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що зарплати держслужбовців із 1 квітня не мають перевищувати 47 тис. грн. Нардепи прийняли зміни до держбюджету, якими на період карантину визначили граничний розмір зарплат чиновників і суддів у 10 мінімальних заробітних плат (мінімальну зарплату наразі встановлено ​​на рівні 4 723 гривень).

Эпоха бедности закончилась!
11.07.2020 17:34 Відповісти
Слуги народные голодают?
11.07.2020 17:36 Відповісти
Дословная фраза Зеленского\Голобородька. А как звучит сейчас !

11.07.2020 17:58 Відповісти
что такое власть в Украине, а это весь сброд от гопников 90-х которые разворовали страну и уничтожили все что было построено, теперь благодаря Кучме они стали олигархами. Страной правят кланы и когда любой придет президент он столкнется с одним неприятным делом, что те кто остался от старой власти никогда не будет лоялен к нынешней. Поэтому для того чтобы была одна целая команда надо всех уволить из власти и набрать новых, только тогда можно будет говорить, так это ваши чудят а так это выполнить сложно - но если было бы желание это сделать. Или как поступил Пиночет?
12.07.2020 10:19 Відповісти
Продлить, а лучше узаконить))
12.07.2020 21:45 Відповісти
Зеленым бандитам мало денег?
13.07.2020 10:21 Відповісти
