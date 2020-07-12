100 населенных пунктов в Украине обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

По состоянию на утро воскресенья, 12 июля, 100 населенных пунктов в трех областях остаются без электроснабжения из-за непогоды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 час. 12 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 100 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Львовская – 54, Ривненская – 29 и Закарпатская – 17", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

